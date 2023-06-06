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Мэр Новой Каховки назвал разрушение Каховской ГЭС катастрофой - РИА Новости, 06.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
09:08 06.06.2023 (обновлено: 12:13 06.06.2023)
https://ria.ru/20230606/kakhovskaya-1876362280.html
Мэр Новой Каховки назвал разрушение Каховской ГЭС катастрофой
Мэр Новой Каховки назвал разрушение Каховской ГЭС катастрофой - РИА Новости, 06.06.2023
Мэр Новой Каховки назвал разрушение Каховской ГЭС катастрофой
Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев в эфире "Соловьев Live" возложил ответственность за разрушение Каховской ГЭС на... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T09:08
2023-06-06T12:13
специальная военная операция на украине
происшествия
новая каховка
владимир леонтьев (новая каховка)
вооруженные силы украины
украина
разрушение каховской гэс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев в эфире "Соловьев Live" возложил ответственность за разрушение Каховской ГЭС на украинские власти. "Разрушение ГЭС – это катастрофа, которую создали украинские власти и те, кто ими управляет. Марионеточный украинский режим", - сказал Леонтьев.Ранее сообщалось, что верхняя часть ГЭС была разрушена в результате обстрелов минувшей ночью, сама дамба Каховского водохранилища не разрушена. Идет нерегулируемый сброс воды. Необходимости в эвакуации населения пока нет.
https://ria.ru/20230606/razrushenie-1876364246.html
новая каховка
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"Наступила катастрофа" – глава администрации Новой Каховки о разрушении Каховской ГЭС
Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев в эфире "Соловьев Live" возложил ответственность за разрушение Каховской ГЭС на украинские власти.
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происшествия, новая каховка, владимир леонтьев (новая каховка), вооруженные силы украины, украина, разрушение каховской гэс
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Новая Каховка, Владимир Леонтьев (Новая Каховка), Вооруженные силы Украины, Украина, Разрушение Каховской ГЭС
Мэр Новой Каховки назвал разрушение Каховской ГЭС катастрофой

Мэр Новой Каховки Леонтьев: украинские власти ответственны за катастрофу с Каховской ГЭС

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев в эфире "Соловьев Live" возложил ответственность за разрушение Каховской ГЭС на украинские власти.
«
"Разрушение ГЭС – это катастрофа, которую создали украинские власти и те, кто ими управляет. Марионеточный украинский режим", - сказал Леонтьев.
Ранее сообщалось, что верхняя часть ГЭС была разрушена в результате обстрелов минувшей ночью, сама дамба Каховского водохранилища не разрушена. Идет нерегулируемый сброс воды. Необходимости в эвакуации населения пока нет.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияНовая КаховкаВладимир Леонтьев (Новая Каховка)Вооруженные силы УкраиныУкраинаРазрушение Каховской ГЭС
 
 
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