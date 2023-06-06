https://ria.ru/20230606/kakhovskaya-1876362280.html
Мэр Новой Каховки назвал разрушение Каховской ГЭС катастрофой
Мэр Новой Каховки назвал разрушение Каховской ГЭС катастрофой - РИА Новости, 06.06.2023
Мэр Новой Каховки назвал разрушение Каховской ГЭС катастрофой
Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев в эфире "Соловьев Live" возложил ответственность за разрушение Каховской ГЭС на... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T09:08
2023-06-06T09:08
2023-06-06T12:13
специальная военная операция на украине
происшествия
новая каховка
владимир леонтьев (новая каховка)
вооруженные силы украины
украина
разрушение каховской гэс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев в эфире "Соловьев Live" возложил ответственность за разрушение Каховской ГЭС на украинские власти. "Разрушение ГЭС – это катастрофа, которую создали украинские власти и те, кто ими управляет. Марионеточный украинский режим", - сказал Леонтьев.Ранее сообщалось, что верхняя часть ГЭС была разрушена в результате обстрелов минувшей ночью, сама дамба Каховского водохранилища не разрушена. Идет нерегулируемый сброс воды. Необходимости в эвакуации населения пока нет.
https://ria.ru/20230606/razrushenie-1876364246.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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"Наступила катастрофа" – глава администрации Новой Каховки о разрушении Каховской ГЭС
Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев в эфире "Соловьев Live" возложил ответственность за разрушение Каховской ГЭС на украинские власти.
2023-06-06T09:08
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PT0M45S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Мэр Новой Каховки назвал разрушение Каховской ГЭС катастрофой
Мэр Новой Каховки Леонтьев: украинские власти ответственны за катастрофу с Каховской ГЭС