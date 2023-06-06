В Новой Каховке начал спадать уровень воды

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн — РИА Новости. Уровень воды в Новой Каховке начал понемногу спадать, сообщил РИА Новости глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев."Вода немного из города ушла, совсем немного. Буквально на один-два сантиметра вода ушла, но это пока не общая тенденция", — сказал он.Ситуация, как отметил мэр города, остается контролируемой.Минувшей ночью обстрелы со стороны украинской армии привели к разрушению верхней части Каховской ГЭС. Удар, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". По словам Леонтьева, на плотине снесло задвижки, но сама дамба не пострадала.В Новой Каховке днем уровень воды поднялся практически на 11 метров, максимально может дойти до 12. Идет эвакуация жителей трех округов — Новокаховского, Голопристанского и Алешкинского.Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
Ситуация, как отметил мэр города, остается контролируемой.
Минувшей ночью обстрелы со стороны украинской армии привели к разрушению верхней части Каховской ГЭС. Удар, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". По словам Леонтьева, на плотине снесло задвижки, но сама дамба не пострадала.
В Новой Каховке днем уровень воды поднялся практически на 11 метров, максимально может дойти до 12. Идет эвакуация жителей трех округов — Новокаховского, Голопристанского и Алешкинского.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
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