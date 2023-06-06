https://ria.ru/20230606/kakhovka-1876523424.html

Власти рассказали о ситуации в Новой Каховке после разрушения ГЭС

Власти рассказали о ситуации в Новой Каховке после разрушения ГЭС - РИА Новости, 06.06.2023

Власти рассказали о ситуации в Новой Каховке после разрушения ГЭС

Город Новая Каховка и все города ниже по течению Днепра живут, люди передвигаются по улицам, предприятия работают, сообщил РИА Новости врио губернатора... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T16:49

2023-06-06T16:49

2023-06-06T17:00

специальная военная операция на украине

новая каховка

происшествия

владимир сальдо

херсонская область

каховская гэс

разрушение каховской гэс

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НОВАЯ КАХОВКА (Херсонская обл.), 6 июн - РИА Новости. Город Новая Каховка и все города ниже по течению Днепра живут, люди передвигаются по улицам, предприятия работают, сообщил РИА Новости врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.Украинские войска минувшей ночью нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. В ряде прибрежных населенных пунктов началась эвакуация населения. СК РФ сообщил, что по факту разрушения плотины Каховской ГЭС и затопления территорий возбуждено уголовное дело о теракте."Город Новая Каховка и все города, которые находятся ниже по течению, это и Алешки, и Голая Пристань, и сам Херсон, и другие населенные пункты, живут. Люди спокойно двигаются по улицам, только что проезжал по улицам, люди спокойны, работают автозаправки, работают некоторые магазины, работают даже предприятия", - рассказал Сальдо.Он добавил, что мирная жизнь в этих городах, конечно, нарушена в связи с разрушением Каховской ГЭС. "Но она нарушена ровно настолько, сколько будет сходить вода", - сказал Сальдо. Он пояснил, что как только вода спадет, а это случится достаточно скоро, мирная жизнь восстановится.По словам врио губернатора, будет только потеряна вода, которая предназначалась для мелиорации, но эта проблема решается, будут задействованы все возможности, чтобы жители не остались без работы и без урожая.

https://ria.ru/20230606/ges-1876453870.html

новая каховка

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

новая каховка, происшествия, владимир сальдо, херсонская область , каховская гэс, разрушение каховской гэс