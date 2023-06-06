https://ria.ru/20230606/kakhovka-1876434498.html

Новую Каховку затопило после разрушения ГЭС

Новую Каховку затопило после разрушения ГЭС - РИА Новости, 06.06.2023

Новую Каховку затопило после разрушения ГЭС

Новую Каховку затопило после разрушения Каховской ГЭС ударом украинских войск, заявил глава городского округа Владимир Леонтьев в эфире телеканала "Россия 1". РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T12:17

2023-06-06T12:17

2023-06-06T15:54

специальная военная операция на украине

происшествия

новая каховка

разрушение каховской гэс

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Новую Каховку затопило после разрушения Каховской ГЭС ударом украинских войск, заявил глава городского округа Владимир Леонтьев в эфире телеканала "Россия 1"."Посмотрите, что творится за окном: город затоплен", — сказал чиновник, продемонстрировав вид из окна администрации.Ранее в эфире Первого канала он отмечал, что обстрелы города со стороны ВСУ с правого берега Днепра продолжаются. Перед властями стоит задача вывезти людей, исключив возможность поражения током. Для этого отключают от сети населенные пункты ниже по течению Днепра.Минувшей ночью обстрелы со стороны украинской армии разрушили верхнюю часть Каховской ГЭС. Удар, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". На плотине снесло задвижки, но сама дамба не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды.По словам Леонтьева, ремонт ГЭС невозможен, ее предстоит отстраивать заново.Вода поднялась до восьми метров в Днепрянах и до 5,3 метра в Корсунке. Такой уровень продержится около 72 часов.В зону возможного подтопления могут попасть пойменные территории 14 населенных пунктов ниже Каховской ГЭС, где проживают около 22 тысяч человек.На подконтрольной Киеву территории Херсонской области затоплены восемь населенных пунктов.

https://ria.ru/20230606/ges-1876432606.html

новая каховка

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Затопленная Новая Каховка Уровень воды в Новой Каховке поднялся на 10 метров, продолжается подмыв дамбы Каховской ГЭС, максимально вода может подняться до 12 метров, заявил в видеообращении глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев. 2023-06-06T12:17 true PT0M48S

Глава администрации Новой Каховки о последствиях обстрела Каховской ГЭС Порядка 300 домов в Корсунке и Днепрянах, находящихся ниже Новой Каховки, могут попасть в зону подтопления после прорыва Каховской ГЭС, сообщил глава администрации города Владимир Леонтьев. 2023-06-06T12:17 true PT1M45S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, новая каховка, разрушение каховской гэс