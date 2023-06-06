https://ria.ru/20230606/kakhovka-1876434498.html
Новую Каховку затопило после разрушения ГЭС
Новую Каховку затопило после разрушения ГЭС - РИА Новости, 06.06.2023
Новую Каховку затопило после разрушения ГЭС
Новую Каховку затопило после разрушения Каховской ГЭС ударом украинских войск, заявил глава городского округа Владимир Леонтьев в эфире телеканала "Россия 1". РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T12:17
2023-06-06T12:17
2023-06-06T15:54
специальная военная операция на украине
происшествия
новая каховка
разрушение каховской гэс
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Новую Каховку затопило после разрушения Каховской ГЭС ударом украинских войск, заявил глава городского округа Владимир Леонтьев в эфире телеканала "Россия 1"."Посмотрите, что творится за окном: город затоплен", — сказал чиновник, продемонстрировав вид из окна администрации.Ранее в эфире Первого канала он отмечал, что обстрелы города со стороны ВСУ с правого берега Днепра продолжаются. Перед властями стоит задача вывезти людей, исключив возможность поражения током. Для этого отключают от сети населенные пункты ниже по течению Днепра.Минувшей ночью обстрелы со стороны украинской армии разрушили верхнюю часть Каховской ГЭС. Удар, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". На плотине снесло задвижки, но сама дамба не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды.По словам Леонтьева, ремонт ГЭС невозможен, ее предстоит отстраивать заново.Вода поднялась до восьми метров в Днепрянах и до 5,3 метра в Корсунке. Такой уровень продержится около 72 часов.В зону возможного подтопления могут попасть пойменные территории 14 населенных пунктов ниже Каховской ГЭС, где проживают около 22 тысяч человек.На подконтрольной Киеву территории Херсонской области затоплены восемь населенных пунктов.
https://ria.ru/20230606/ges-1876432606.html
новая каховка
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Затопленная Новая Каховка
Уровень воды в Новой Каховке поднялся на 10 метров, продолжается подмыв дамбы Каховской ГЭС, максимально вода может подняться до 12 метров, заявил в видеообращении глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.
2023-06-06T12:17
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Глава администрации Новой Каховки о последствиях обстрела Каховской ГЭС
Порядка 300 домов в Корсунке и Днепрянах, находящихся ниже Новой Каховки, могут попасть в зону подтопления после прорыва Каховской ГЭС, сообщил глава администрации города Владимир Леонтьев.
2023-06-06T12:17
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новая каховка, разрушение каховской гэс
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Новая Каховка, Разрушение Каховской ГЭС
Новую Каховку затопило после разрушения ГЭС
Мэр Новой Каховки Леонтьев заявил о затоплении города после разрушения Каховской ГЭС
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости.
Новую Каховку затопило после разрушения Каховской ГЭС ударом украинских войск, заявил глава городского округа Владимир Леонтьев в эфире телеканала "Россия 1"
.
"Посмотрите, что творится за окном: город затоплен", — сказал чиновник, продемонстрировав вид из окна администрации.
Ранее в эфире Первого канала
он отмечал, что обстрелы города со стороны ВСУ
с правого берега Днепра продолжаются. Перед властями стоит задача вывезти людей, исключив возможность поражения током. Для этого отключают от сети населенные пункты ниже по течению Днепра.
Каховская ГЭС — шестая (нижняя и последняя) ступень каскада гидроэлектростанций на Днепре. Расположена в пяти километрах от Новой Каховки. Российские военные взяли станцию под контроль в самом начале военной спецоперации. С тех пор ВСУ практически непрерывно обстреливают ГЭС и Новую Каховку. Еще в октябре Россия распространила в Совете Безопасности ООН письмо с призывом не допустить разрушения дамбы электростанции, по которой ВСУ специально наносят прицельные удары.
Минувшей ночью обстрелы со стороны украинской армии разрушили верхнюю часть Каховской ГЭС. Удар, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". На плотине снесло задвижки, но сама дамба не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды.
По словам Леонтьева, ремонт ГЭС невозможен, ее предстоит отстраивать заново.
Вода поднялась до восьми метров в Днепрянах и до 5,3 метра в Корсунке. Такой уровень продержится около 72 часов.
В зону возможного подтопления могут попасть пойменные территории 14 населенных пунктов ниже Каховской ГЭС, где проживают около 22 тысяч человек.
На подконтрольной Киеву
территории Херсонской области
затоплены восемь населенных пунктов.
На Украине прошло заседание СНБО из-за разрушения Каховской ГЭС