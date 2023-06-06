Рейтинг@Mail.ru
Новую Каховку затопило после разрушения ГЭС - РИА Новости, 06.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:17 06.06.2023 (обновлено: 15:54 06.06.2023)
https://ria.ru/20230606/kakhovka-1876434498.html
Новую Каховку затопило после разрушения ГЭС
Новую Каховку затопило после разрушения ГЭС - РИА Новости, 06.06.2023
Новую Каховку затопило после разрушения ГЭС
Новую Каховку затопило после разрушения Каховской ГЭС ударом украинских войск, заявил глава городского округа Владимир Леонтьев в эфире телеканала "Россия 1". РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T12:17
2023-06-06T15:54
специальная военная операция на украине
происшествия
новая каховка
разрушение каховской гэс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/06/1876420332_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1c6d7f0858057df9ca2a503946b84bb3.jpg
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Новую Каховку затопило после разрушения Каховской ГЭС ударом украинских войск, заявил глава городского округа Владимир Леонтьев в эфире телеканала "Россия 1"."Посмотрите, что творится за окном: город затоплен", — сказал чиновник, продемонстрировав вид из окна администрации.Ранее в эфире Первого канала он отмечал, что обстрелы города со стороны ВСУ с правого берега Днепра продолжаются. Перед властями стоит задача вывезти людей, исключив возможность поражения током. Для этого отключают от сети населенные пункты ниже по течению Днепра.Минувшей ночью обстрелы со стороны украинской армии разрушили верхнюю часть Каховской ГЭС. Удар, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". На плотине снесло задвижки, но сама дамба не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды.По словам Леонтьева, ремонт ГЭС невозможен, ее предстоит отстраивать заново.Вода поднялась до восьми метров в Днепрянах и до 5,3 метра в Корсунке. Такой уровень продержится около 72 часов.В зону возможного подтопления могут попасть пойменные территории 14 населенных пунктов ниже Каховской ГЭС, где проживают около 22 тысяч человек.На подконтрольной Киеву территории Херсонской области затоплены восемь населенных пунктов.
https://ria.ru/20230606/ges-1876432606.html
новая каховка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Затопленная Новая Каховка
Уровень воды в Новой Каховке поднялся на 10 метров, продолжается подмыв дамбы Каховской ГЭС, максимально вода может подняться до 12 метров, заявил в видеообращении глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.
2023-06-06T12:17
true
PT0M48S
Глава администрации Новой Каховки о последствиях обстрела Каховской ГЭС
Порядка 300 домов в Корсунке и Днепрянах, находящихся ниже Новой Каховки, могут попасть в зону подтопления после прорыва Каховской ГЭС, сообщил глава администрации города Владимир Леонтьев.
2023-06-06T12:17
true
PT1M45S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/06/1876420332_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_0e75a1ec6818c254741d7d93db134a09.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, новая каховка, разрушение каховской гэс
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Новая Каховка, Разрушение Каховской ГЭС
Новую Каховку затопило после разрушения ГЭС

Мэр Новой Каховки Леонтьев заявил о затоплении города после разрушения Каховской ГЭС

Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Новую Каховку затопило после разрушения Каховской ГЭС ударом украинских войск, заявил глава городского округа Владимир Леонтьев в эфире телеканала "Россия 1".
"Посмотрите, что творится за окном: город затоплен", — сказал чиновник, продемонстрировав вид из окна администрации.
Ранее в эфире Первого канала он отмечал, что обстрелы города со стороны ВСУ с правого берега Днепра продолжаются. Перед властями стоит задача вывезти людей, исключив возможность поражения током. Для этого отключают от сети населенные пункты ниже по течению Днепра.

Каховская ГЭС — шестая (нижняя и последняя) ступень каскада гидроэлектростанций на Днепре. Расположена в пяти километрах от Новой Каховки. Российские военные взяли станцию под контроль в самом начале военной спецоперации. С тех пор ВСУ практически непрерывно обстреливают ГЭС и Новую Каховку. Еще в октябре Россия распространила в Совете Безопасности ООН письмо с призывом не допустить разрушения дамбы электростанции, по которой ВСУ специально наносят прицельные удары.

Минувшей ночью обстрелы со стороны украинской армии разрушили верхнюю часть Каховской ГЭС. Удар, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". На плотине снесло задвижки, но сама дамба не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды.
Обстрелы ВСУ Каховской ГЭС. Стоп-кадр видео
Обстрелы ВСУ Каховской ГЭС. Стоп-кадр видео
Обстрелы ВСУ Каховской ГЭС. Стоп-кадр видео
По словам Леонтьева, ремонт ГЭС невозможен, ее предстоит отстраивать заново.
Вода поднялась до восьми метров в Днепрянах и до 5,3 метра в Корсунке. Такой уровень продержится около 72 часов.
В зону возможного подтопления могут попасть пойменные территории 14 населенных пунктов ниже Каховской ГЭС, где проживают около 22 тысяч человек.
На подконтрольной Киеву территории Херсонской области затоплены восемь населенных пунктов.
Последствия обстрела Каховской ГЭС со стороны ВСУ. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
На Украине прошло заседание СНБО из-за разрушения Каховской ГЭС
Вчера, 12:10
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияНовая КаховкаРазрушение Каховской ГЭС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала