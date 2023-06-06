https://ria.ru/20230606/kakhovka-1876361410.html
Украинские войска продолжают обстреливать Новую Каховку
Украинские войска продолжают обстреливать Новую Каховку - РИА Новости, 06.06.2023
Украинские войска продолжают обстреливать Новую Каховку
Украинские войска продолжают обстреливать Новую Каховку, в городе слышны звуки прилетов, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T08:58
2023-06-06T08:58
2023-06-06T12:13
специальная военная операция на украине
происшествия
новая каховка
разрушение каховской гэс
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НОВАЯ КАХОВКА, 6 июн – РИА Новости. Украинские войска продолжают обстреливать Новую Каховку, в городе слышны звуки прилетов, передает корреспондент РИА Новости. Звуки взрывов слышны в центре города. В настоящее время обстрел продолжается. Ранее сообщалось, что верхняя часть ГЭС была разрушена в результате обстрелов минувшей ночью, сама дамба Каховского водохранилища не разрушена. Идет нерегулируемый сброс воды. Необходимости в эвакуации населения пока нет.
https://ria.ru/20230606/preduprezhdenie-1876358328.html
новая каховка
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новая каховка, разрушение каховской гэс
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Новая Каховка, Разрушение Каховской ГЭС
Украинские войска продолжают обстреливать Новую Каховку
Украинские войска продолжают обстреливать Новую Каховку, взрывы слышны в центре города
НОВАЯ КАХОВКА, 6 июн – РИА Новости. Украинские войска продолжают обстреливать Новую Каховку, в городе слышны звуки прилетов, передает корреспондент РИА Новости.
Звуки взрывов слышны в центре города. В настоящее время обстрел продолжается.
Ранее сообщалось, что верхняя часть ГЭС была разрушена в результате обстрелов минувшей ночью, сама дамба Каховского водохранилища не разрушена. Идет нерегулируемый сброс воды. Необходимости в эвакуации населения пока нет.
Жителей прибрежной зоны у Каховской ГЭС предупредили о возможной эвакуации