https://ria.ru/20230606/izhevsk-1876493230.html
В Ижевске рассказали о состоянии пациентки, отравившейся суррогатным сидром
В Ижевске рассказали о состоянии пациентки, отравившейся суррогатным сидром - РИА Новости, 06.06.2023
В Ижевске рассказали о состоянии пациентки, отравившейся суррогатным сидром
Пациентка, отравившаяся суррогатным сидром в Ижевске, остается в крайне тяжелом состоянии, сообщила заместитель министра здравоохранения Удмуртии Марина... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T15:21
2023-06-06T15:21
2023-06-06T15:21
следственный комитет россии (ск рф)
массовое отравление сидром в россии
самарская область
ульяновская область
ижевск
происшествия
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УФА, 6 июн – РИА Новости. Пациентка, отравившаяся суррогатным сидром в Ижевске, остается в крайне тяжелом состоянии, сообщила заместитель министра здравоохранения Удмуртии Марина Петренко. Ранее сообщалось, что в республике самарским сидром 4 и 5 июня отравились двое: 20-летний юноша и 35-летняя женщина. Утром во вторник молодой человек скончался в больнице. "У нас два случая отравления суррогатным сидром. Один неблагоприятный исход, вторая пациента находится в крайне тяжелом состоянии в токсикологическом отделении городской больницы №6. Если будут еще пострадавшие, мест в больнице хватит, здесь есть и отделение гемодиализа, и реанимация", - сказала Петренко журналистам. В Минздраве региона добавили, что к медикам во вторник обратились еще два человека. При этом они почувствовали себя плохо после употребления спиртных напитков, но не сидра. "По результатам анализов метанола в их крови не обнаружено. Тем не менее оба оставлены в больнице под наблюдением, их состояние оценивается как стабильное", - говорится в сообщении. Ранее стало известно о 18 случаях отравления, которые закончились летальным исходом в Ульяновской области, еще двух - в Самарской области, а также госпитализации еще двоих жителей Удмуртии, 19 жителей Ульяновской области и семерых жителей Самарской области. Все случаи связывают с употреблением разливного сидра самарского производства. СК возбудил уголовные дела об оказании некачественных услуг, задержан самарский предприниматель. По поручению главы СК РФ дела переданы в главное следственное управление СК РФ.
https://ria.ru/20230606/sidr-1876464152.html
https://ria.ru/20230606/otravlenie-1876397950.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), массовое отравление сидром в россии, самарская область, ульяновская область, ижевск, происшествия
Следственный комитет России (СК РФ), Массовое отравление сидром в России, Самарская область, Ульяновская область, Ижевск, Происшествия
В Ижевске рассказали о состоянии пациентки, отравившейся суррогатным сидром
Пациентка, отравившаяся суррогатным сидром в Ижевске, остается в крайне тяжелом состоянии
УФА, 6 июн – РИА Новости. Пациентка, отравившаяся суррогатным сидром в Ижевске, остается в крайне тяжелом состоянии, сообщила заместитель министра здравоохранения Удмуртии Марина Петренко.
Ранее сообщалось, что в республике самарским сидром 4 и 5 июня отравились двое: 20-летний юноша и 35-летняя женщина. Утром во вторник молодой человек скончался в больнице.
В Чувашии начали проверку после отравления сидром в Алатыре
"У нас два случая отравления суррогатным сидром. Один неблагоприятный исход, вторая пациента находится в крайне тяжелом состоянии в токсикологическом отделении городской больницы №6. Если будут еще пострадавшие, мест в больнице хватит, здесь есть и отделение гемодиализа, и реанимация", - сказала Петренко журналистам.
В Минздраве региона добавили, что к медикам во вторник обратились еще два человека. При этом они почувствовали себя плохо после употребления спиртных напитков, но не сидра. "По результатам анализов метанола в их крови не обнаружено. Тем не менее оба оставлены в больнице под наблюдением, их состояние оценивается как стабильное", - говорится в сообщении.
Ранее стало известно о 18 случаях отравления, которые закончились летальным исходом в Ульяновской области
, еще двух - в Самарской области
, а также госпитализации еще двоих жителей Удмуртии, 19 жителей Ульяновской области и семерых жителей Самарской области. Все случаи связывают с употреблением разливного сидра самарского производства. СК
возбудил уголовные дела об оказании некачественных услуг, задержан самарский предприниматель. По поручению главы СК РФ
дела переданы в главное следственное управление СК РФ.
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