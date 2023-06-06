https://ria.ru/20230606/izhevsk-1876493230.html

В Ижевске рассказали о состоянии пациентки, отравившейся суррогатным сидром

В Ижевске рассказали о состоянии пациентки, отравившейся суррогатным сидром - РИА Новости, 06.06.2023

В Ижевске рассказали о состоянии пациентки, отравившейся суррогатным сидром

Пациентка, отравившаяся суррогатным сидром в Ижевске, остается в крайне тяжелом состоянии, сообщила заместитель министра здравоохранения Удмуртии Марина... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T15:21

2023-06-06T15:21

2023-06-06T15:21

следственный комитет россии (ск рф)

массовое отравление сидром в россии

самарская область

ульяновская область

ижевск

происшествия

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УФА, 6 июн – РИА Новости. Пациентка, отравившаяся суррогатным сидром в Ижевске, остается в крайне тяжелом состоянии, сообщила заместитель министра здравоохранения Удмуртии Марина Петренко. Ранее сообщалось, что в республике самарским сидром 4 и 5 июня отравились двое: 20-летний юноша и 35-летняя женщина. Утром во вторник молодой человек скончался в больнице. "У нас два случая отравления суррогатным сидром. Один неблагоприятный исход, вторая пациента находится в крайне тяжелом состоянии в токсикологическом отделении городской больницы №6. Если будут еще пострадавшие, мест в больнице хватит, здесь есть и отделение гемодиализа, и реанимация", - сказала Петренко журналистам. В Минздраве региона добавили, что к медикам во вторник обратились еще два человека. При этом они почувствовали себя плохо после употребления спиртных напитков, но не сидра. "По результатам анализов метанола в их крови не обнаружено. Тем не менее оба оставлены в больнице под наблюдением, их состояние оценивается как стабильное", - говорится в сообщении. Ранее стало известно о 18 случаях отравления, которые закончились летальным исходом в Ульяновской области, еще двух - в Самарской области, а также госпитализации еще двоих жителей Удмуртии, 19 жителей Ульяновской области и семерых жителей Самарской области. Все случаи связывают с употреблением разливного сидра самарского производства. СК возбудил уголовные дела об оказании некачественных услуг, задержан самарский предприниматель. По поручению главы СК РФ дела переданы в главное следственное управление СК РФ.

https://ria.ru/20230606/sidr-1876464152.html

https://ria.ru/20230606/otravlenie-1876397950.html

самарская область

ульяновская область

ижевск

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

следственный комитет россии (ск рф), массовое отравление сидром в россии, самарская область, ульяновская область, ижевск, происшествия