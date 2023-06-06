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Суд ООН рассмотрит иск Украины к России по Донбассу и Крыму к январю
Суд ООН рассмотрит иск Украины к России по Донбассу и Крыму к январю - РИА Новости, 06.06.2023
Суд ООН рассмотрит иск Украины к России по Донбассу и Крыму к январю
Решение Международного суда ООН по иску Украины против РФ от 2017 года по Донбассу и Крыму ожидается в январе 2024 года, заявил РИА Новости представитель... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T16:01
2023-06-06T16:01
2023-06-06T16:22
специальная военная операция на украине
в мире
россия
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донбасс
оон
владимир путин
анастасия иванова
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ГААГА, 6 июн – РИА Новости, Анастасия Иванова. Решение Международного суда ООН по иску Украины против РФ от 2017 года по Донбассу и Крыму ожидается в январе 2024 года, заявил РИА Новости представитель российской делегации в суде, посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Кузьмин.В Международном суде в Гааге во вторник начались слушания по иску Украины против России от 2017 года по событиям в Донбассе и Крыму. В этот день на заседании выступает украинская сторона. В четверг слово будет предоставлено российской стороне. Слушания продлятся до 14 июня."Ориентировочно, решение суда по этому иску будет вынесено в январе 2024 года", - сообщил Кузьмин.Украина подала иск против России в Международный суд ООН в январе 2017 года с требованием признать действия РФ в Донбассе нарушающими Международную конвенцию по борьбе с финансированием терроризма, а в Крыму - нарушающими Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации.Россия не раз заявляла, что гарантирует соблюдение прав человека на всей своей территории, включая Крым, и будет защищать эти права. Российские власти также неоднократно заявляли, что войска Украины и националистические батальоны с 2014 года обстреливают мирные города Донбасса.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20230531/tribunal-1875430705.html
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в мире, россия, украина, донбасс, оон, владимир путин, анастасия иванова
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Донбасс, ООН, Владимир Путин, Анастасия Иванова
Суд ООН рассмотрит иск Украины к России по Донбассу и Крыму к январю
Посол Кузьмин: суд ООН рассмотрит иск Украины к России по Донбассу и Крыму к январю
ГААГА, 6 июн – РИА Новости, Анастасия Иванова. Решение Международного суда ООН по иску Украины против РФ от 2017 года по Донбассу и Крыму ожидается в январе 2024 года, заявил РИА Новости представитель российской делегации в суде, посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Кузьмин.
В Международном суде в Гааге
во вторник начались слушания по иску Украины против России от 2017 года по событиям в Донбассе и Крыму. В этот день на заседании выступает украинская сторона. В четверг слово будет предоставлено российской стороне. Слушания продлятся до 14 июня.
"Ориентировочно, решение суда по этому иску будет вынесено в январе 2024 года", - сообщил Кузьмин.
Украина подала иск против России в Международный суд ООН в январе 2017 года с требованием признать действия РФ в Донбассе нарушающими Международную конвенцию по борьбе с финансированием терроризма, а в Крыму - нарушающими Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
Россия не раз заявляла, что гарантирует соблюдение прав человека на всей своей территории, включая Крым, и будет защищать эти права. Российские власти также неоднократно заявляли, что войска Украины и националистические батальоны с 2014 года обстреливают мирные города Донбасса.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе
высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев
по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина
, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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