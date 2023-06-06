https://ria.ru/20230606/isk-1876508662.html

Суд ООН рассмотрит иск Украины к России по Донбассу и Крыму к январю

Суд ООН рассмотрит иск Украины к России по Донбассу и Крыму к январю - РИА Новости, 06.06.2023

Суд ООН рассмотрит иск Украины к России по Донбассу и Крыму к январю

Решение Международного суда ООН по иску Украины против РФ от 2017 года по Донбассу и Крыму ожидается в январе 2024 года, заявил РИА Новости представитель... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T16:01

2023-06-06T16:01

2023-06-06T16:22

специальная военная операция на украине

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анастасия иванова

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ГААГА, 6 июн – РИА Новости, Анастасия Иванова. Решение Международного суда ООН по иску Украины против РФ от 2017 года по Донбассу и Крыму ожидается в январе 2024 года, заявил РИА Новости представитель российской делегации в суде, посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Кузьмин.В Международном суде в Гааге во вторник начались слушания по иску Украины против России от 2017 года по событиям в Донбассе и Крыму. В этот день на заседании выступает украинская сторона. В четверг слово будет предоставлено российской стороне. Слушания продлятся до 14 июня."Ориентировочно, решение суда по этому иску будет вынесено в январе 2024 года", - сообщил Кузьмин.Украина подала иск против России в Международный суд ООН в январе 2017 года с требованием признать действия РФ в Донбассе нарушающими Международную конвенцию по борьбе с финансированием терроризма, а в Крыму - нарушающими Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации.Россия не раз заявляла, что гарантирует соблюдение прав человека на всей своей территории, включая Крым, и будет защищать эти права. Российские власти также неоднократно заявляли, что войска Украины и националистические батальоны с 2014 года обстреливают мирные города Донбасса.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20230531/tribunal-1875430705.html

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