https://ria.ru/20230606/informprostranstvo-1876579669.html

Давыдько: общее информпространство обеспечит суверенитет СГ

Давыдько: общее информпространство обеспечит суверенитет СГ - РИА Новости, 06.06.2023

Давыдько: общее информпространство обеспечит суверенитет СГ

Информационная гигиена и формирование общего информационного пространства в Союзном государстве (СГ) являются важными факторами обеспечения государственного... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T20:07

2023-06-06T20:07

2023-06-06T20:07

парламентское собрание союза беларуси и россии

белоруссия

россия

геннадий давыдько

сергей пахомов

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Информационная гигиена и формирование общего информационного пространства в Союзном государстве (СГ) являются важными факторами обеспечения государственного суверенитета России и Беларуси, сообщил глава комиссии Парламентского собрания (ПС) по информполитике Геннадий Давыдько."На сегодняшний момент крайне важен вопрос о законодательном сопровождении формирования общего информационного пространства СГ, важнейшего фактора обеспечения госсуверенитета наших стран. Важной является информационная гигиена и поэтому чистота наших информационных источников - главная забота сегодня нашего сообщества", - подчеркнул он.Давыдько принял участие в комиссии Парламентского собрания по информационной политике, информационным технологиям и связи, которая прошла во вторник в Москве. В работе комиссии также поучаствовали представители Посткома, руководители союзных СМИ и члены Молодежной палаты при ПС Беларуси и России.Сенатор РФ Маргарита Павлова рассказала о фейках и недопустимом контенте, который в последнее время распространяют крупные западные IT-компании, игнорируя и не соблюдая требования Роскомнадзора.Павлова предложила синхронизировать законодательства двух стран и ввести аналогичные меры регулирования на территории СГ. Для этих целей она предложила в режиме рабочей группы Минсвязи России и Белоруссии проработать с законодателями документ, регулирующий деятельность глобальных интернет- компаний."Основной упор сделать на недопустимости IT-гигантов ограничивать свободу слова в социальных сетях, использовать цензуру, противоречащую принципам демократии, прав граждан на получение информации и незаконную блокировку интернет-платформ", - отметила она в ходе работы комиссии.Тему патриотизма в ходе заседания комиссии озвучил сенатор РФ Григорий Рапота. Он предложил союзным СМИ "обратить внимание на такие понятия, как любовь к своей родине и готовность защищать страну, знание истории родного края и страны".Зампредседателя комиссии Сергей Пахомов подчеркнул, что самым важным является единство. Оно наступает только в том случае, когда люди начинают мыслить одинаково."Мы два братских народа и мы едины в принятии решений, а внутри нас законодательная власть, которая всегда поможет, подставит плечо и подаст руку исполнительной власти. У нас единые цели, задачи, единое понимание происходящего", - резюмировал Пахомов.

https://ria.ru/20230531/baza-1875420390.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

белоруссия, россия, геннадий давыдько, сергей пахомов