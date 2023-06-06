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Давыдько: общее информпространство обеспечит суверенитет СГ - РИА Новости, 06.06.2023
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20:07 06.06.2023
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Давыдько: общее информпространство обеспечит суверенитет СГ
Давыдько: общее информпространство обеспечит суверенитет СГ - РИА Новости, 06.06.2023
Давыдько: общее информпространство обеспечит суверенитет СГ
Информационная гигиена и формирование общего информационного пространства в Союзном государстве (СГ) являются важными факторами обеспечения государственного... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T20:07
2023-06-06T20:07
парламентское собрание союза беларуси и россии
белоруссия
россия
геннадий давыдько
сергей пахомов
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Информационная гигиена и формирование общего информационного пространства в Союзном государстве (СГ) являются важными факторами обеспечения государственного суверенитета России и Беларуси, сообщил глава комиссии Парламентского собрания (ПС) по информполитике Геннадий Давыдько."На сегодняшний момент крайне важен вопрос о законодательном сопровождении формирования общего информационного пространства СГ, важнейшего фактора обеспечения госсуверенитета наших стран. Важной является информационная гигиена и поэтому чистота наших информационных источников - главная забота сегодня нашего сообщества", - подчеркнул он.Давыдько принял участие в комиссии Парламентского собрания по информационной политике, информационным технологиям и связи, которая прошла во вторник в Москве. В работе комиссии также поучаствовали представители Посткома, руководители союзных СМИ и члены Молодежной палаты при ПС Беларуси и России.Сенатор РФ Маргарита Павлова рассказала о фейках и недопустимом контенте, который в последнее время распространяют крупные западные IT-компании, игнорируя и не соблюдая требования Роскомнадзора.Павлова предложила синхронизировать законодательства двух стран и ввести аналогичные меры регулирования на территории СГ. Для этих целей она предложила в режиме рабочей группы Минсвязи России и Белоруссии проработать с законодателями документ, регулирующий деятельность глобальных интернет- компаний."Основной упор сделать на недопустимости IT-гигантов ограничивать свободу слова в социальных сетях, использовать цензуру, противоречащую принципам демократии, прав граждан на получение информации и незаконную блокировку интернет-платформ", - отметила она в ходе работы комиссии.Тему патриотизма в ходе заседания комиссии озвучил сенатор РФ Григорий Рапота. Он предложил союзным СМИ "обратить внимание на такие понятия, как любовь к своей родине и готовность защищать страну, знание истории родного края и страны".Зампредседателя комиссии Сергей Пахомов подчеркнул, что самым важным является единство. Оно наступает только в том случае, когда люди начинают мыслить одинаково."Мы два братских народа и мы едины в принятии решений, а внутри нас законодательная власть, которая всегда поможет, подставит плечо и подаст руку исполнительной власти. У нас единые цели, задачи, единое понимание происходящего", - резюмировал Пахомов.
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белоруссия, россия, геннадий давыдько, сергей пахомов
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Белоруссия, Россия, Геннадий Давыдько, Сергей Пахомов

Давыдько: общее информпространство обеспечит суверенитет СГ

© Фото предоставлено пресс-службой Парламентского Собрания союза Беларуси и России Парламентское собрание
Парламентское собрание
© Фото предоставлено пресс-службой Парламентского Собрания союза Беларуси и России
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Информационная гигиена и формирование общего информационного пространства в Союзном государстве (СГ) являются важными факторами обеспечения государственного суверенитета России и Беларуси, сообщил глава комиссии Парламентского собрания (ПС) по информполитике Геннадий Давыдько.
"На сегодняшний момент крайне важен вопрос о законодательном сопровождении формирования общего информационного пространства СГ, важнейшего фактора обеспечения госсуверенитета наших стран. Важной является информационная гигиена и поэтому чистота наших информационных источников - главная забота сегодня нашего сообщества", - подчеркнул он.
Давыдько принял участие в комиссии Парламентского собрания по информационной политике, информационным технологиям и связи, которая прошла во вторник в Москве. В работе комиссии также поучаствовали представители Посткома, руководители союзных СМИ и члены Молодежной палаты при ПС Беларуси и России.
Сенатор РФ Маргарита Павлова рассказала о фейках и недопустимом контенте, который в последнее время распространяют крупные западные IT-компании, игнорируя и не соблюдая требования Роскомнадзора.
Павлова предложила синхронизировать законодательства двух стран и ввести аналогичные меры регулирования на территории СГ. Для этих целей она предложила в режиме рабочей группы Минсвязи России и Белоруссии проработать с законодателями документ, регулирующий деятельность глобальных интернет- компаний.
"Основной упор сделать на недопустимости IT-гигантов ограничивать свободу слова в социальных сетях, использовать цензуру, противоречащую принципам демократии, прав граждан на получение информации и незаконную блокировку интернет-платформ", - отметила она в ходе работы комиссии.
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Тему патриотизма в ходе заседания комиссии озвучил сенатор РФ Григорий Рапота. Он предложил союзным СМИ "обратить внимание на такие понятия, как любовь к своей родине и готовность защищать страну, знание истории родного края и страны".
Зампредседателя комиссии Сергей Пахомов подчеркнул, что самым важным является единство. Оно наступает только в том случае, когда люди начинают мыслить одинаково.
"Мы два братских народа и мы едины в принятии решений, а внутри нас законодательная власть, которая всегда поможет, подставит плечо и подаст руку исполнительной власти. У нас единые цели, задачи, единое понимание происходящего", - резюмировал Пахомов.
 
Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииБелоруссияРоссияГеннадий ДавыдькоСергей Пахомов
 
 
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