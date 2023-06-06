https://ria.ru/20230606/indoneziya-1876402884.html

Россия ценит усилия Индонезии по мирной инициативе, заявили в посольстве

Россия ценит усилия Индонезии по мирной инициативе, заявили в посольстве - РИА Новости, 06.06.2023

Россия ценит усилия Индонезии по мирной инициативе, заявили в посольстве

Россия ценит усилия Индонезии по мирной инициативе, несмотря на отказ Киева рассматривать какие-либо мирные решения конфликта, заявили РИА Новости в посольстве... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T10:45

2023-06-06T10:45

2023-06-06T10:45

в мире

россия

украина

киев

прабово субианто

владимир зеленский

дмитрий песков

минские соглашения

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Россия ценит усилия Индонезии по мирной инициативе, несмотря на отказ Киева рассматривать какие-либо мирные решения конфликта, заявили РИА Новости в посольстве России в Индонезии. "Мы ценим усилия индонезийской стороны по содействию урегулирования кризиса на Украине. Тем не менее, наблюдаем нежелание киевского режима и его западных кураторов рассматривать какие-либо мирные решения конфликта. Это в очередной раз подтверждается их категоричным отказом от выдвинутой Индонезией инициативы", - сообщили в диппредставительстве. Министр обороны Индонезии генерал Прабово Субианто в минувшие выходные на международном форуме в Сингапуре озвучил план урегулирования на Украине по "корейскому сценарию", подразумевающий также создание демилитаризованной зоны и ввод миротворцев ООН. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там добавили, что РФ высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://ria.ru/20230605/plany-1876319111.html

https://ria.ru/20230603/indoneziya-1875957737.html

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, украина, киев, прабово субианто, владимир зеленский, дмитрий песков, минские соглашения