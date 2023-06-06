https://ria.ru/20230606/ges-1876519725.html

Эксперт оценил реакцию фондового рынка на разрушение Каховской ГЭС

Эксперт оценил реакцию фондового рынка на разрушение Каховской ГЭС - РИА Новости, 06.06.2023

Эксперт оценил реакцию фондового рынка на разрушение Каховской ГЭС

Реакция товарного рынка в виде роста фьючерсов на пшеницу после новостей о разрушении части Каховской ГЭС является традиционной для таких новостей и не означает РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T16:36

2023-06-06T16:36

2023-06-06T16:36

специальная военная операция на украине

экономика

запорожская область

россия

каховская гэс

разрушение каховской гэс

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Реакция товарного рынка в виде роста фьючерсов на пшеницу после новостей о разрушении части Каховской ГЭС является традиционной для таких новостей и не означает долгосрочного тренда, но в дальнейшем, при определенных условиях, эти события могут повлиять и на зерновую сделку, и на урожай зерна в РФ в новом сезоне, прокомментировал РИА Новости гендиректор аналитического центра "Прозерно" Владимир Петриченко. Украинские войска минувшей ночью нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. СК РФ сообщил, что по факту разрушения плотины Каховской ГЭС и затопления территорий возбуждено уголовное дело о теракте. По состоянию на 15.13 мск июльский фьючерс на пшеницу на Чикагской бирже вырос в цене на 3,03% - до 6,42 доллара за бушель. "Реакция фондового рынка является обычной в такой ситуации. Говорить, что устанавливается долгосрочный тренд, пока еще рано. В будущем это может привести к дальнейшим последствиям относительно реализации зерновой сделки: если будет политическая реакция на это событие, то тогда, конечно, будет и реакция на товарных рынках", - сказал Петриченко. По его словам, пока сложно оценить все последствия, поскольку процесс разрушения продолжается. "Каналы питали Херсонскую и Запорожскую области, Крым, поэтому вся эта ситуация будет способствовать развитию там засухи. Это может оказать влияние на и оценки нашего урожая: точно утверждать нельзя, но это непростая история", - добавил он.

https://ria.ru/20230606/ges-1876453870.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, запорожская область, россия, каховская гэс, разрушение каховской гэс