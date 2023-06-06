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Эксперт оценил реакцию фондового рынка на разрушение Каховской ГЭС - РИА Новости, 06.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:36 06.06.2023
https://ria.ru/20230606/ges-1876519725.html
Эксперт оценил реакцию фондового рынка на разрушение Каховской ГЭС
Эксперт оценил реакцию фондового рынка на разрушение Каховской ГЭС - РИА Новости, 06.06.2023
Эксперт оценил реакцию фондового рынка на разрушение Каховской ГЭС
Реакция товарного рынка в виде роста фьючерсов на пшеницу после новостей о разрушении части Каховской ГЭС является традиционной для таких новостей и не означает РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T16:36
2023-06-06T16:36
специальная военная операция на украине
экономика
запорожская область
россия
каховская гэс
разрушение каховской гэс
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Реакция товарного рынка в виде роста фьючерсов на пшеницу после новостей о разрушении части Каховской ГЭС является традиционной для таких новостей и не означает долгосрочного тренда, но в дальнейшем, при определенных условиях, эти события могут повлиять и на зерновую сделку, и на урожай зерна в РФ в новом сезоне, прокомментировал РИА Новости гендиректор аналитического центра "Прозерно" Владимир Петриченко. Украинские войска минувшей ночью нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. СК РФ сообщил, что по факту разрушения плотины Каховской ГЭС и затопления территорий возбуждено уголовное дело о теракте. По состоянию на 15.13 мск июльский фьючерс на пшеницу на Чикагской бирже вырос в цене на 3,03% - до 6,42 доллара за бушель. "Реакция фондового рынка является обычной в такой ситуации. Говорить, что устанавливается долгосрочный тренд, пока еще рано. В будущем это может привести к дальнейшим последствиям относительно реализации зерновой сделки: если будет политическая реакция на это событие, то тогда, конечно, будет и реакция на товарных рынках", - сказал Петриченко. По его словам, пока сложно оценить все последствия, поскольку процесс разрушения продолжается. "Каналы питали Херсонскую и Запорожскую области, Крым, поэтому вся эта ситуация будет способствовать развитию там засухи. Это может оказать влияние на и оценки нашего урожая: точно утверждать нельзя, но это непростая история", - добавил он.
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экономика, запорожская область, россия, каховская гэс, разрушение каховской гэс
Специальная военная операция на Украине, Экономика, Запорожская область, Россия, Каховская ГЭС, Разрушение Каховской ГЭС
Эксперт оценил реакцию фондового рынка на разрушение Каховской ГЭС

Аналитик Петриченко: разрушение Каховской ГЭС может повлиять на урожай и зерновую сделку

© Фото : фото очевидцаЗатопление в селе Корсунка Херсонской области
Затопление в селе Корсунка Херсонской области - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© Фото : фото очевидца
Затопление в селе Корсунка Херсонской области
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Реакция товарного рынка в виде роста фьючерсов на пшеницу после новостей о разрушении части Каховской ГЭС является традиционной для таких новостей и не означает долгосрочного тренда, но в дальнейшем, при определенных условиях, эти события могут повлиять и на зерновую сделку, и на урожай зерна в РФ в новом сезоне, прокомментировал РИА Новости гендиректор аналитического центра "Прозерно" Владимир Петриченко.
Украинские войска минувшей ночью нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. СК РФ сообщил, что по факту разрушения плотины Каховской ГЭС и затопления территорий возбуждено уголовное дело о теракте.
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По состоянию на 15.13 мск июльский фьючерс на пшеницу на Чикагской бирже вырос в цене на 3,03% - до 6,42 доллара за бушель.
«
"Реакция фондового рынка является обычной в такой ситуации. Говорить, что устанавливается долгосрочный тренд, пока еще рано. В будущем это может привести к дальнейшим последствиям относительно реализации зерновой сделки: если будет политическая реакция на это событие, то тогда, конечно, будет и реакция на товарных рынках", - сказал Петриченко.
По его словам, пока сложно оценить все последствия, поскольку процесс разрушения продолжается. "Каналы питали Херсонскую и Запорожскую области, Крым, поэтому вся эта ситуация будет способствовать развитию там засухи. Это может оказать влияние на и оценки нашего урожая: точно утверждать нельзя, но это непростая история", - добавил он.
Последствия украинских ударов по Каховской ГЭСПоследствия украинских ударов по Каховской ГЭС
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Специальная военная операция на УкраинеЭкономикаЗапорожская областьРоссияКаховская ГЭСРазрушение Каховской ГЭС
 
 
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