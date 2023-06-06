https://ria.ru/20230606/ges-1876479136.html

На Google-картах появились отметки о наводнении ниже Каховской ГЭС

На Google-картах появились отметки о наводнении ниже Каховской ГЭС - РИА Новости, 06.06.2023

На Google-картах появились отметки о наводнении ниже Каховской ГЭС

Google-карты добавили специальные отметки о наводнении от Каховской ГЭС до Херсона вниз по течению Днепра. РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T14:32

2023-06-06T14:32

2023-06-06T14:32

специальная военная операция на украине

безопасность

херсонская область

россия

разрушение каховской гэс

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Google-карты добавили специальные отметки о наводнении от Каховской ГЭС до Херсона вниз по течению Днепра. Пять из шести отметок расположены по правую сторону Днепра. Украинские войска минувшей ночью нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Обстрел ГЭС, предположительно, велся из РСЗО "Ольха". В настоящее время идет нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация гражданского населения из прибрежных подтопленных зон. При этом, как сообщал врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, массовой эвакуации не понадобится, разрушение Каховской ГЭС не помешает российским военнослужащим защищать левобережье. Позже в Кремле заявили, что РФ решительно отвергает обвинения в подрыве Каховской ГЭС, это преднамеренная диверсия Киева, всю ответственность несут украинские власти. Там добавили, что разрушение ГЭС может повлечь последствия для нескольких десятков тысяч жителей региона, а также экологические. В Кремле заявили, что одна из целей подрыва киевским режимом ГЭС связана с лишением Крыма воды. Премьер Украины Денис Шмыгаль ранее во вторник заявил, что до 80 населенных пунктов находятся под угрозой затопления после ЧП на Каховской гидроэлектростанции, предпринимаются меры по эвакуации людей. Назначенный Владимиром Зеленским глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщал, что около 16 тысяч человек оказались в критической зоне на правом берегу Днепра. Каховская гидроэлектростанция – шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области (с 30 сентября 2022 года в составе России).

https://ria.ru/20230606/ges-1876453870.html

херсонская область

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, херсонская область , россия, разрушение каховской гэс, ситуация в днр и лнр