https://ria.ru/20230606/ges-1876451708.html

Путин получает доклады о ситуации вокруг Каховской ГЭС

Путин получает доклады о ситуации вокруг Каховской ГЭС - РИА Новости, 06.06.2023

Путин получает доклады о ситуации вокруг Каховской ГЭС

Президент России Владимир Путин получает доклады от Минобороны и других служб в связи с ситуацией вокруг Каховской ГЭС, сообщил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T13:10

2023-06-06T13:10

2023-06-06T15:54

специальная военная операция на украине

происшествия

каховская гэс

разрушение каховской гэс

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин получает доклады от Минобороны и других служб в связи с ситуацией вокруг Каховской ГЭС, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Естественно, президент получает доклады министерства обороны и других служб о том, что творится вокруг Каховской ГЭС", - сказал он журналистам.Верхняя часть Каховской ГЭС была разрушена в результате обстрелов минувшей ночью, сама дамба водохранилища не разрушена. Удар украинскими войсками по ГЭС, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". Идет нерегулируемый сброс воды. В ряде прибрежных населенных пунктов началась эвакуация населения. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение Каховской ГЭС на Киев.

https://ria.ru/20230606/ges-1876395696.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Глава администрации Новой Каховки о последствиях обстрела Каховской ГЭС Порядка 300 домов в Корсунке и Днепрянах, находящихся ниже Новой Каховки, могут попасть в зону подтопления после прорыва Каховской ГЭС, сообщил глава администрации города Владимир Леонтьев. 2023-06-06T13:10 true PT1M45S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, каховская гэс, разрушение каховской гэс, владимир путин, дмитрий песков