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Путин получает доклады о ситуации вокруг Каховской ГЭС - РИА Новости, 06.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:10 06.06.2023 (обновлено: 15:54 06.06.2023)
https://ria.ru/20230606/ges-1876451708.html
Путин получает доклады о ситуации вокруг Каховской ГЭС
Путин получает доклады о ситуации вокруг Каховской ГЭС - РИА Новости, 06.06.2023
Путин получает доклады о ситуации вокруг Каховской ГЭС
Президент России Владимир Путин получает доклады от Минобороны и других служб в связи с ситуацией вокруг Каховской ГЭС, сообщил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T13:10
2023-06-06T15:54
специальная военная операция на украине
происшествия
каховская гэс
разрушение каховской гэс
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин получает доклады от Минобороны и других служб в связи с ситуацией вокруг Каховской ГЭС, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Естественно, президент получает доклады министерства обороны и других служб о том, что творится вокруг Каховской ГЭС", - сказал он журналистам.Верхняя часть Каховской ГЭС была разрушена в результате обстрелов минувшей ночью, сама дамба водохранилища не разрушена. Удар украинскими войсками по ГЭС, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". Идет нерегулируемый сброс воды. В ряде прибрежных населенных пунктов началась эвакуация населения. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение Каховской ГЭС на Киев.
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Глава администрации Новой Каховки о последствиях обстрела Каховской ГЭС
Порядка 300 домов в Корсунке и Днепрянах, находящихся ниже Новой Каховки, могут попасть в зону подтопления после прорыва Каховской ГЭС, сообщил глава администрации города Владимир Леонтьев.
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происшествия, каховская гэс, разрушение каховской гэс, владимир путин, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Каховская ГЭС, Разрушение Каховской ГЭС, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Путин получает доклады о ситуации вокруг Каховской ГЭС

Песков: Путин получает доклады от Минобороны и других служб по ситуации с Каховской ГЭС

© Фото : Администрация города Затопленный центр Новой Каховки
Затопленный центр Новой Каховки - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© Фото : Администрация города
Затопленный центр Новой Каховки
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин получает доклады от Минобороны и других служб в связи с ситуацией вокруг Каховской ГЭС, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«
"Естественно, президент получает доклады министерства обороны и других служб о том, что творится вокруг Каховской ГЭС", - сказал он журналистам.
Верхняя часть Каховской ГЭС была разрушена в результате обстрелов минувшей ночью, сама дамба водохранилища не разрушена. Удар украинскими войсками по ГЭС, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". Идет нерегулируемый сброс воды. В ряде прибрежных населенных пунктов началась эвакуация населения. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение Каховской ГЭС на Киев.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКаховская ГЭСРазрушение Каховской ГЭСВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
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