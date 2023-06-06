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Слуцкий назвал разрушение Каховской ГЭС военным преступлением Киева - РИА Новости, 06.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:59 06.06.2023
https://ria.ru/20230606/ges-1876448114.html
Слуцкий назвал разрушение Каховской ГЭС военным преступлением Киева
Слуцкий назвал разрушение Каховской ГЭС военным преступлением Киева - РИА Новости, 06.06.2023
Слуцкий назвал разрушение Каховской ГЭС военным преступлением Киева
Разрушение Каховской ГЭС рискует стать гуманитарной, экологической и экономической катастрофой, украинские удары по ГЭС - это государственный терроризм и... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T12:59
2023-06-06T12:59
специальная военная операция на украине
происшествия
леонид слуцкий (политик)
госдума рф
новая каховка
херсонская область
каховская гэс
разрушение каховской гэс
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Разрушение Каховской ГЭС рискует стать гуманитарной, экологической и экономической катастрофой, украинские удары по ГЭС - это государственный терроризм и военное преступление, заявил в Telegram-канале глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий. Верхняя часть Каховской ГЭС была разрушена в результате обстрелов минувшей ночью, сама дамба водохранилища не разрушена. Удар украинскими войсками по ГЭС, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". Идет нерегулируемый сброс воды. Необходимости в эвакуации населения пока нет. "Государственный терроризм и военное преступление - вот что такое удары киевской хунты по Каховской ГЭС - важнейшему объекту гражданской, подчеркиваю, гражданской (!) инфраструктуры... Разрушение Каховской ГЭС рискует стать экономической, гуманитарной, экологической катастрофой", - написал Слуцкий. Слуцкий в связи с атакой на Каховскую ГЭС также призвал "со всей серьезностью" отнестись к данным о подготовке Киевом теракта с "грязной бомбой". "В руках неонацистских нелюдей может находиться страшное оружие. Их надо остановить - решительно и жестко", - подчеркнул он. Каховская гидроэлектростанция – шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области (с 30 сентября 2022 года в составе России).
https://ria.ru/20230606/ges-1876395696.html
https://ria.ru/20230606/kakhovskaya_gidroelektrostantsiya-1876397680.html
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происшествия, леонид слуцкий (политик), госдума рф, новая каховка, херсонская область , каховская гэс, разрушение каховской гэс
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Леонид Слуцкий (политик), Госдума РФ, Новая Каховка, Херсонская область , Каховская ГЭС, Разрушение Каховской ГЭС
Слуцкий назвал разрушение Каховской ГЭС военным преступлением Киева

Слуцкий: разрушение Каховской ГЭС рискует стать экономической и гуманитарной катастрофой

© AP Photo / Ukrainian Presidential OfficeПоследствия обстрела Каховской ГЭС со стороны ВСУ. Стоп-кадр видео
Последствия обстрела Каховской ГЭС со стороны ВСУ. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© AP Photo / Ukrainian Presidential Office
Последствия обстрела Каховской ГЭС со стороны ВСУ. Стоп-кадр видео
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Разрушение Каховской ГЭС рискует стать гуманитарной, экологической и экономической катастрофой, украинские удары по ГЭС - это государственный терроризм и военное преступление, заявил в Telegram-канале глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.
Верхняя часть Каховской ГЭС была разрушена в результате обстрелов минувшей ночью, сама дамба водохранилища не разрушена. Удар украинскими войсками по ГЭС, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". Идет нерегулируемый сброс воды. Необходимости в эвакуации населения пока нет.
Последствия обстрелов ВСУ Каховской ГЭС. Стоп-кадр видео
Что произошло на Каховской ГЭС. Хроника событий
Вчера, 10:31
«
"Государственный терроризм и военное преступление - вот что такое удары киевской хунты по Каховской ГЭС - важнейшему объекту гражданской, подчеркиваю, гражданской (!) инфраструктуры... Разрушение Каховской ГЭС рискует стать экономической, гуманитарной, экологической катастрофой", - написал Слуцкий.
Слуцкий в связи с атакой на Каховскую ГЭС также призвал "со всей серьезностью" отнестись к данным о подготовке Киевом теракта с "грязной бомбой".
"В руках неонацистских нелюдей может находиться страшное оружие. Их надо остановить - решительно и жестко", - подчеркнул он.
Каховская гидроэлектростанция – шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области (с 30 сентября 2022 года в составе России).
Каховская ГЭС - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
Каховская гидроэлектростанция
Вчера, 10:36
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЛеонид Слуцкий (политик)Госдума РФНовая КаховкаХерсонская областьКаховская ГЭСРазрушение Каховской ГЭС
 
 
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