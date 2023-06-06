https://ria.ru/20230606/ges-1876448114.html

Слуцкий назвал разрушение Каховской ГЭС военным преступлением Киева

Слуцкий назвал разрушение Каховской ГЭС военным преступлением Киева - РИА Новости, 06.06.2023

Слуцкий назвал разрушение Каховской ГЭС военным преступлением Киева

Разрушение Каховской ГЭС рискует стать гуманитарной, экологической и экономической катастрофой, украинские удары по ГЭС - это государственный терроризм и... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T12:59

2023-06-06T12:59

2023-06-06T12:59

специальная военная операция на украине

происшествия

леонид слуцкий (политик)

госдума рф

новая каховка

херсонская область

каховская гэс

разрушение каховской гэс

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Разрушение Каховской ГЭС рискует стать гуманитарной, экологической и экономической катастрофой, украинские удары по ГЭС - это государственный терроризм и военное преступление, заявил в Telegram-канале глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий. Верхняя часть Каховской ГЭС была разрушена в результате обстрелов минувшей ночью, сама дамба водохранилища не разрушена. Удар украинскими войсками по ГЭС, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". Идет нерегулируемый сброс воды. Необходимости в эвакуации населения пока нет. "Государственный терроризм и военное преступление - вот что такое удары киевской хунты по Каховской ГЭС - важнейшему объекту гражданской, подчеркиваю, гражданской (!) инфраструктуры... Разрушение Каховской ГЭС рискует стать экономической, гуманитарной, экологической катастрофой", - написал Слуцкий. Слуцкий в связи с атакой на Каховскую ГЭС также призвал "со всей серьезностью" отнестись к данным о подготовке Киевом теракта с "грязной бомбой". "В руках неонацистских нелюдей может находиться страшное оружие. Их надо остановить - решительно и жестко", - подчеркнул он. Каховская гидроэлектростанция – шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области (с 30 сентября 2022 года в составе России).

https://ria.ru/20230606/ges-1876395696.html

https://ria.ru/20230606/kakhovskaya_gidroelektrostantsiya-1876397680.html

новая каховка

херсонская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

происшествия, леонид слуцкий (политик), госдума рф, новая каховка, херсонская область , каховская гэс, разрушение каховской гэс