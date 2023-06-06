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Зеленский заявил, что провел заседание СНБО из-за аварии на Каховской ГЭС

Зеленский заявил, что провел заседание СНБО из-за аварии на Каховской ГЭС - РИА Новости, 06.06.2023

Зеленский заявил, что провел заседание СНБО из-за аварии на Каховской ГЭС

Владимир Зеленский заявил в своем Telegram-канале, что провел во вторник срочное заседание Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины из-за ЧП на Каховской РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T12:10

2023-06-06T12:10

2023-06-06T12:12

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил в своем Telegram-канале, что провел во вторник срочное заседание Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины из-за ЧП на Каховской гидроэлектростанции. "Провел срочное заседание СНБО… Поручено провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые обеспечивались водой из Каховского водохранилища. Делаем все, чтобы спасти людей. Задействованы все службы, военные, правительство, офис", - написал Зеленский. Верхняя часть Каховской ГЭС, расположенная в Херсонской области, разрушена, сообщил во вторник утром глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев. По его словам, это произошло в результате серии ударов со стороны украинских войск минувшей ночью. Удар наносился, предположительно, из РСЗО "Ольха". Сама дамба водохранилища не разрушена, заявил он. Премьер Украины Денис Шмыгаль ранее во вторник заявил, что до 80 населенных пунктов находятся под угрозой затопления после ЧП на Каховской гидроэлектростанции, предпринимаются меры по эвакуации людей. Назначенный Владимиром Зеленским глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщал, что около 16 тысяч человек оказались в критической зоне на правом берегу Днепра. Каховская гидроэлектростанция – шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области (с 30 сентября 2022 года в составе России).

https://ria.ru/20230606/voda-1876414929.html

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Кирилл Волков

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