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Генсек НАТО выразил обеспокоенность последствиями разрушения Каховской ГЭС - РИА Новости, 06.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:05 06.06.2023 (обновлено: 12:12 06.06.2023)
https://ria.ru/20230606/ges-1876431167.html
Генсек НАТО выразил обеспокоенность последствиями разрушения Каховской ГЭС
Генсек НАТО выразил обеспокоенность последствиями разрушения Каховской ГЭС - РИА Новости, 06.06.2023
Генсек НАТО выразил обеспокоенность последствиями разрушения Каховской ГЭС
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в Twitter, что обеспокоен последствиями для гражданского населения и окружающей среды разрушения Каховской ГЭС. РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T12:05
2023-06-06T12:12
специальная военная операция на украине
в мире
каховка
новая каховка
йенс столтенберг
нато
разрушение каховской гэс
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БРЮССЕЛЬ, 6 июн - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в Twitter, что обеспокоен последствиями для гражданского населения и окружающей среды разрушения Каховской ГЭС. "Разрушение плотины в Каховке сегодня подвергает рискам жизни тысяч гражданских лиц, наносит серьезный ущерб окружающей среде", - написал Столтенберг. Он добавил, что этот инцидент в очередной раз демонстрирует "жестокость" конфликта на Украине. Верхняя часть Каховской ГЭС была разрушена в результате обстрелов минувшей ночью, сама дамба водохранилища не разрушена. Удар украинскими войсками по ГЭС, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". Идет нерегулируемый сброс воды. Необходимости в эвакуации населения пока нет. Каховская гидроэлектростанция – шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка.
https://ria.ru/20230606/ges-1876414638.html
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в мире, каховка, новая каховка, йенс столтенберг, нато, разрушение каховской гэс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Каховка, Новая Каховка, Йенс Столтенберг, НАТО, Разрушение Каховской ГЭС
Генсек НАТО выразил обеспокоенность последствиями разрушения Каховской ГЭС

Генсек НАТО Столтенберг заявил, что обеспокоен последствиями разрушения Каховской ГЭС

© AP Photo / Ukrainian Presidential OfficeПоследствия обстрела Каховской ГЭС со стороны ВСУ. Стоп-кадр видео
Последствия обстрела Каховской ГЭС со стороны ВСУ. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© AP Photo / Ukrainian Presidential Office
Последствия обстрела Каховской ГЭС со стороны ВСУ. Стоп-кадр видео
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БРЮССЕЛЬ, 6 июн - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в Twitter, что обеспокоен последствиями для гражданского населения и окружающей среды разрушения Каховской ГЭС.
"Разрушение плотины в Каховке сегодня подвергает рискам жизни тысяч гражданских лиц, наносит серьезный ущерб окружающей среде", - написал Столтенберг.
Он добавил, что этот инцидент в очередной раз демонстрирует "жестокость" конфликта на Украине.
Верхняя часть Каховской ГЭС была разрушена в результате обстрелов минувшей ночью, сама дамба водохранилища не разрушена. Удар украинскими войсками по ГЭС, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". Идет нерегулируемый сброс воды. Необходимости в эвакуации населения пока нет.
Каховская гидроэлектростанция – шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка.
Последствия обстрела Каховской ГЭС со стороны ВСУ. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКаховкаНовая КаховкаЙенс СтолтенбергНАТОРазрушение Каховской ГЭС
 
 
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