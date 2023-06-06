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В Херсонской области не потребуется массовая эвакуация, заверил Сальдо - РИА Новости, 06.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:57 06.06.2023 (обновлено: 12:12 06.06.2023)
https://ria.ru/20230606/ges-1876428847.html
В Херсонской области не потребуется массовая эвакуация, заверил Сальдо
В Херсонской области не потребуется массовая эвакуация, заверил Сальдо - РИА Новости, 06.06.2023
В Херсонской области не потребуется массовая эвакуация, заверил Сальдо
Разрушение Каховской ГЭС несильно скажется на ситуации в Херсонской области, массовой эвакуации людей не потребуется, заявил врио губернатора Херсонской области РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T11:57
2023-06-06T12:12
специальная военная операция на украине
безопасность
херсонская область
владимир сальдо
россия
каховская гэс
ситуация в днр и лнр
разрушение каховской гэс
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Разрушение Каховской ГЭС несильно скажется на ситуации в Херсонской области, массовой эвакуации людей не потребуется, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в своем телеграм-канале. "Это несильно скажется на ситуации в Херсонской области. Не потребуется даже крупная эвакуация людей. Большинство жителей остаются на своих местах, хотя транспорт для них отправлен", - написал Сальдо. По его словам, киевский режим решил нанести удар по продовольственной безопасности Херсонской области и отвлечь внимание от своих неудач в так называемом контрнаступлении. "Ничего у них не выйдет — с нами вся Россия", - подчеркнул он.
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херсонская область
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безопасность, херсонская область , владимир сальдо, россия, каховская гэс, ситуация в днр и лнр, разрушение каховской гэс
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Херсонская область , Владимир Сальдо, Россия, Каховская ГЭС, Ситуация в ДНР и ЛНР, Разрушение Каховской ГЭС
В Херсонской области не потребуется массовая эвакуация, заверил Сальдо

Сальдо заявил, что массовая эвакуация из-за разрушения Каховской ГЭС не потребуется

© AP Photo / Ukrainian Presidential OfficeПоследствия обстрела Каховской ГЭС со стороны ВСУ. Стоп-кадр видео
Последствия обстрела Каховской ГЭС со стороны ВСУ. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© AP Photo / Ukrainian Presidential Office
Последствия обстрела Каховской ГЭС со стороны ВСУ. Стоп-кадр видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Разрушение Каховской ГЭС несильно скажется на ситуации в Херсонской области, массовой эвакуации людей не потребуется, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в своем телеграм-канале.
"Это несильно скажется на ситуации в Херсонской области. Не потребуется даже крупная эвакуация людей. Большинство жителей остаются на своих местах, хотя транспорт для них отправлен", - написал Сальдо.
По его словам, киевский режим решил нанести удар по продовольственной безопасности Херсонской области и отвлечь внимание от своих неудач в так называемом контрнаступлении. "Ничего у них не выйдет — с нами вся Россия", - подчеркнул он.
Последствия обстрелов ВСУ Каховской ГЭС. Стоп-кадр видео
Что произошло на Каховской ГЭС. Хроника событий
Вчера, 10:31
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХерсонская областьВладимир СальдоРоссияКаховская ГЭССитуация в ДНР и ЛНРРазрушение Каховской ГЭС
 
 
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