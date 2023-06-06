https://ria.ru/20230606/ges-1876428847.html
В Херсонской области не потребуется массовая эвакуация, заверил Сальдо
В Херсонской области не потребуется массовая эвакуация, заверил Сальдо - РИА Новости, 06.06.2023
В Херсонской области не потребуется массовая эвакуация, заверил Сальдо
Разрушение Каховской ГЭС несильно скажется на ситуации в Херсонской области, массовой эвакуации людей не потребуется, заявил врио губернатора Херсонской области РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T11:57
2023-06-06T11:57
2023-06-06T12:12
специальная военная операция на украине
безопасность
херсонская область
владимир сальдо
россия
каховская гэс
ситуация в днр и лнр
разрушение каховской гэс
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Разрушение Каховской ГЭС несильно скажется на ситуации в Херсонской области, массовой эвакуации людей не потребуется, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в своем телеграм-канале. "Это несильно скажется на ситуации в Херсонской области. Не потребуется даже крупная эвакуация людей. Большинство жителей остаются на своих местах, хотя транспорт для них отправлен", - написал Сальдо. По его словам, киевский режим решил нанести удар по продовольственной безопасности Херсонской области и отвлечь внимание от своих неудач в так называемом контрнаступлении. "Ничего у них не выйдет — с нами вся Россия", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20230606/ges-1876395696.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Херсонской области не потребуется массовая эвакуация, заверил Сальдо
Сальдо заявил, что массовая эвакуация из-за разрушения Каховской ГЭС не потребуется