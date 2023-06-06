https://ria.ru/20230606/ges-1876428847.html

В Херсонской области не потребуется массовая эвакуация, заверил Сальдо

В Херсонской области не потребуется массовая эвакуация, заверил Сальдо - РИА Новости, 06.06.2023

В Херсонской области не потребуется массовая эвакуация, заверил Сальдо

Разрушение Каховской ГЭС несильно скажется на ситуации в Херсонской области, массовой эвакуации людей не потребуется, заявил врио губернатора Херсонской области РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T11:57

2023-06-06T11:57

2023-06-06T12:12

специальная военная операция на украине

безопасность

херсонская область

владимир сальдо

россия

каховская гэс

ситуация в днр и лнр

разрушение каховской гэс

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Разрушение Каховской ГЭС несильно скажется на ситуации в Херсонской области, массовой эвакуации людей не потребуется, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в своем телеграм-канале. "Это несильно скажется на ситуации в Херсонской области. Не потребуется даже крупная эвакуация людей. Большинство жителей остаются на своих местах, хотя транспорт для них отправлен", - написал Сальдо. По его словам, киевский режим решил нанести удар по продовольственной безопасности Херсонской области и отвлечь внимание от своих неудач в так называемом контрнаступлении. "Ничего у них не выйдет — с нами вся Россия", - подчеркнул он.

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херсонская область

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Кирилл Волков

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