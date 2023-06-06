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В Геническе опровергли информацию об эвакуации органов власти - РИА Новости, 06.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:41 06.06.2023
https://ria.ru/20230606/genichesk-1876441423.html
В Геническе опровергли информацию об эвакуации органов власти
В Геническе опровергли информацию об эвакуации органов власти - РИА Новости, 06.06.2023
В Геническе опровергли информацию об эвакуации органов власти
Информация об эвакуации органов власти из Геническа Херсонской области не соответствует действительности, сообщила администрация города. РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T12:41
2023-06-06T12:41
специальная военная операция на украине
безопасность
херсонская область
геническ
россия
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости. Информация об эвакуации органов власти из Геническа Херсонской области не соответствует действительности, сообщила администрация города. "В украинских телеграм-каналах распространяется информация о том, что глава Генической администрации Елена Терских якобы дала "поручение" о подготовке сотрудников администраций нескольких муниципалитетов к эвакуации. Официально заявляем, что данная информация не соответствует действительности", - говорится в сообщении. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
https://ria.ru/20230606/ges-1876395696.html
херсонская область
геническ
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безопасность, херсонская область , геническ, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Херсонская область , Геническ, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Геническе опровергли информацию об эвакуации органов власти

Администрация Геническа опровергла информацию об эвакуации органов власти из города

CC BY-SA 4.0 / Oleksandr Malyon / Геническ
Геническ - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
CC BY-SA 4.0 / Oleksandr Malyon /
Геническ. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости. Информация об эвакуации органов власти из Геническа Херсонской области не соответствует действительности, сообщила администрация города.
"В украинских телеграм-каналах распространяется информация о том, что глава Генической администрации Елена Терских якобы дала "поручение" о подготовке сотрудников администраций нескольких муниципалитетов к эвакуации. Официально заявляем, что данная информация не соответствует действительности", - говорится в сообщении.
Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХерсонская областьГеническРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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