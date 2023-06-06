https://ria.ru/20230606/genichesk-1876441423.html
В Геническе опровергли информацию об эвакуации органов власти
В Геническе опровергли информацию об эвакуации органов власти - РИА Новости, 06.06.2023
В Геническе опровергли информацию об эвакуации органов власти
Информация об эвакуации органов власти из Геническа Херсонской области не соответствует действительности, сообщила администрация города. РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T12:41
2023-06-06T12:41
2023-06-06T12:41
специальная военная операция на украине
безопасность
херсонская область
геническ
россия
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/06/1876440599_0:122:3210:1928_1920x0_80_0_0_aaa555d26aba9cd2155d7b9b42ab09f3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости. Информация об эвакуации органов власти из Геническа Херсонской области не соответствует действительности, сообщила администрация города. "В украинских телеграм-каналах распространяется информация о том, что глава Генической администрации Елена Терских якобы дала "поручение" о подготовке сотрудников администраций нескольких муниципалитетов к эвакуации. Официально заявляем, что данная информация не соответствует действительности", - говорится в сообщении. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
https://ria.ru/20230606/ges-1876395696.html
херсонская область
геническ
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/06/1876440599_240:0:2971:2048_1920x0_80_0_0_29f4ab8dad868e9cebfcede3bbe04bb8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, херсонская область , геническ, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Херсонская область , Геническ, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Геническе опровергли информацию об эвакуации органов власти
Администрация Геническа опровергла информацию об эвакуации органов власти из города