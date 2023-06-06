https://ria.ru/20230606/gelendzhik-1876410523.html

Пропавшую в Геленджике девушку нашли живой спустя девять дней

Пропавшую в Геленджике девушку нашли живой спустя девять дней - РИА Новости, 06.06.2023

Пропавшую в Геленджике девушку нашли живой спустя девять дней

Сотрудники полиции нашли живой 25-летнюю девушку, последний раз выходившую на связь девять дней назад в Геленджике - она самостоятельно переехала жить и... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T11:00

2023-06-06T11:00

2023-06-06T11:00

происшествия

геленджик

новороссийск

кабардинка

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 6 июн – РИА Новости. Сотрудники полиции нашли живой 25-летнюю девушку, последний раз выходившую на связь девять дней назад в Геленджике - она самостоятельно переехала жить и работать в Новороссийск, сообщили в пресс-службе ГУМВД по Краснодарскому краю. Ранее РИА Новости рассказали в ведомстве, что правоохранительные органы разыскивают Валентину Гаврилову, пропавшую в станице Кабардинка в Геленджике. Заявление о пропаже написала ее подруга. Гаврилова перестала выходить на связь в минувший понедельник. "Двадцатипятилетняя девушка, пропавшая без вести из поселка Кабардинка в конце мая, найдена в ходе поисковых мероприятий… Ее жизни и здоровью ничего не угрожало, девушка самостоятельно переехала в город Новороссийск для дальнейшего проживания и трудоустроилась", - говорится в релизе. Почему она не поделилась своими планами с подругой и спровоцировала поиски, не уточняется.

https://ria.ru/20230606/vladivostok-1876388481.html

геленджик

новороссийск

кабардинка

краснодарский край

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, геленджик, новороссийск, кабардинка, краснодарский край