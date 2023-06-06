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Пропавшую в Геленджике девушку нашли живой спустя девять дней - РИА Новости, 06.06.2023
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11:00 06.06.2023
https://ria.ru/20230606/gelendzhik-1876410523.html
Пропавшую в Геленджике девушку нашли живой спустя девять дней
Пропавшую в Геленджике девушку нашли живой спустя девять дней - РИА Новости, 06.06.2023
Пропавшую в Геленджике девушку нашли живой спустя девять дней
Сотрудники полиции нашли живой 25-летнюю девушку, последний раз выходившую на связь девять дней назад в Геленджике - она самостоятельно переехала жить и... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T11:00
2023-06-06T11:00
происшествия
геленджик
новороссийск
кабардинка
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 6 июн – РИА Новости. Сотрудники полиции нашли живой 25-летнюю девушку, последний раз выходившую на связь девять дней назад в Геленджике - она самостоятельно переехала жить и работать в Новороссийск, сообщили в пресс-службе ГУМВД по Краснодарскому краю. Ранее РИА Новости рассказали в ведомстве, что правоохранительные органы разыскивают Валентину Гаврилову, пропавшую в станице Кабардинка в Геленджике. Заявление о пропаже написала ее подруга. Гаврилова перестала выходить на связь в минувший понедельник. "Двадцатипятилетняя девушка, пропавшая без вести из поселка Кабардинка в конце мая, найдена в ходе поисковых мероприятий… Ее жизни и здоровью ничего не угрожало, девушка самостоятельно переехала в город Новороссийск для дальнейшего проживания и трудоустроилась", - говорится в релизе. Почему она не поделилась своими планами с подругой и спровоцировала поиски, не уточняется.
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геленджик
новороссийск
кабардинка
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происшествия, геленджик, новороссийск, кабардинка, краснодарский край
Происшествия, Геленджик, Новороссийск, Кабардинка, Краснодарский край
Пропавшую в Геленджике девушку нашли живой спустя девять дней

В Новороссийске полицейские нашли живой девушку, пропавшую девять дней назад в Геленджике

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Полицейский. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 6 июн – РИА Новости. Сотрудники полиции нашли живой 25-летнюю девушку, последний раз выходившую на связь девять дней назад в Геленджике - она самостоятельно переехала жить и работать в Новороссийск, сообщили в пресс-службе ГУМВД по Краснодарскому краю.
Ранее РИА Новости рассказали в ведомстве, что правоохранительные органы разыскивают Валентину Гаврилову, пропавшую в станице Кабардинка в Геленджике. Заявление о пропаже написала ее подруга. Гаврилова перестала выходить на связь в минувший понедельник.
"Двадцатипятилетняя девушка, пропавшая без вести из поселка Кабардинка в конце мая, найдена в ходе поисковых мероприятий… Ее жизни и здоровью ничего не угрожало, девушка самостоятельно переехала в город Новороссийск для дальнейшего проживания и трудоустроилась", - говорится в релизе.
Почему она не поделилась своими планами с подругой и спровоцировала поиски, не уточняется.
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