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Станции контроля воздуха в Москве оснастят российскими газоанализаторами - РИА Новости, 06.06.2023
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12:28 06.06.2023
https://ria.ru/20230606/gazoanalizatory-1876434804.html
Станции контроля воздуха в Москве оснастят российскими газоанализаторами
Станции контроля воздуха в Москве оснастят российскими газоанализаторами - РИА Новости, 06.06.2023
Станции контроля воздуха в Москве оснастят российскими газоанализаторами
Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к установке российских газоанализаторов на автоматических станциях контроля воздуха в столице, сообщил... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T12:28
2023-06-06T12:28
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городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
общество
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к установке российских газоанализаторов на автоматических станциях контроля воздуха в столице, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В рамках программы импортозамещения проводится модернизация столичных станций контроля воздуха, их оснащают современными газоанализаторами отечественного производства. В настоящее время ведется установка 13 таких приборов, они предназначены для проведения автоматических непрерывных измерений концентраций оксидов азота и аммиака в атмосферном воздухе", - отметил Бирюков. Заммэра подчеркнул, что в дальнейшем новое оборудование будет устанавливаться на станциях по мере выхода из строя устаревшего. "С помощью современных профессиональных газоанализаторов измерения можно проводить ежесекундно в режиме 24/7, результаты выдаются в формате 20-минутного усреднения, чтобы избежать погрешностей. Все новые комплексы в обязательном порядке проходят сравнительные испытания с уже используемым оборудованием", - пояснил Бирюков. В пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства отметили, что в 2022 году на станциях контроля загрязнения воздуха были заменены на отечественные метеорологические комплексы. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что в настоящее время в Москве в круглосуточном режиме работают 56 автоматических станций контроля атмосферного воздуха. Они оснащены высокоточным оборудованием для контроля содержания оксида углерода, оксида и диоксида азота, сероводорода, суммы углеводородных соединений.
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городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, общество
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков, Общество

Станции контроля воздуха в Москве оснастят российскими газоанализаторами

CC BY-SA 3.0 / Управа района Очаково-Матвеевское / Передвижная автоматическая станция контроля загрязнения воздуха в Москве
Передвижная автоматическая станция контроля загрязнения воздуха в Москве - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
CC BY-SA 3.0 / Управа района Очаково-Матвеевское /
Передвижная автоматическая станция контроля загрязнения воздуха в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к установке российских газоанализаторов на автоматических станциях контроля воздуха в столице, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В рамках программы импортозамещения проводится модернизация столичных станций контроля воздуха, их оснащают современными газоанализаторами отечественного производства. В настоящее время ведется установка 13 таких приборов, они предназначены для проведения автоматических непрерывных измерений концентраций оксидов азота и аммиака в атмосферном воздухе", - отметил Бирюков.
Заммэра подчеркнул, что в дальнейшем новое оборудование будет устанавливаться на станциях по мере выхода из строя устаревшего.
«
"С помощью современных профессиональных газоанализаторов измерения можно проводить ежесекундно в режиме 24/7, результаты выдаются в формате 20-минутного усреднения, чтобы избежать погрешностей. Все новые комплексы в обязательном порядке проходят сравнительные испытания с уже используемым оборудованием", - пояснил Бирюков.
В пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства отметили, что в 2022 году на станциях контроля загрязнения воздуха были заменены на отечественные метеорологические комплексы.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что в настоящее время в Москве в круглосуточном режиме работают 56 автоматических станций контроля атмосферного воздуха. Они оснащены высокоточным оборудованием для контроля содержания оксида углерода, оксида и диоксида азота, сероводорода, суммы углеводородных соединений.
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