https://ria.ru/20230606/gazoanalizatory-1876434804.html

Станции контроля воздуха в Москве оснастят российскими газоанализаторами

Станции контроля воздуха в Москве оснастят российскими газоанализаторами - РИА Новости, 06.06.2023

Станции контроля воздуха в Москве оснастят российскими газоанализаторами

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к установке российских газоанализаторов на автоматических станциях контроля воздуха в столице, сообщил... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T12:28

2023-06-06T12:28

2023-06-06T12:28

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городское хозяйство москвы

москва

петр бирюков

общество

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к установке российских газоанализаторов на автоматических станциях контроля воздуха в столице, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В рамках программы импортозамещения проводится модернизация столичных станций контроля воздуха, их оснащают современными газоанализаторами отечественного производства. В настоящее время ведется установка 13 таких приборов, они предназначены для проведения автоматических непрерывных измерений концентраций оксидов азота и аммиака в атмосферном воздухе", - отметил Бирюков. Заммэра подчеркнул, что в дальнейшем новое оборудование будет устанавливаться на станциях по мере выхода из строя устаревшего. "С помощью современных профессиональных газоанализаторов измерения можно проводить ежесекундно в режиме 24/7, результаты выдаются в формате 20-минутного усреднения, чтобы избежать погрешностей. Все новые комплексы в обязательном порядке проходят сравнительные испытания с уже используемым оборудованием", - пояснил Бирюков. В пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства отметили, что в 2022 году на станциях контроля загрязнения воздуха были заменены на отечественные метеорологические комплексы. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что в настоящее время в Москве в круглосуточном режиме работают 56 автоматических станций контроля атмосферного воздуха. Они оснащены высокоточным оборудованием для контроля содержания оксида углерода, оксида и диоксида азота, сероводорода, суммы углеводородных соединений.

https://ria.ru/20230601/moskva-1875494056.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, общество