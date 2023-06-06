https://ria.ru/20230606/gaz-1876407297.html

Цивилев проверил, как идет подключение домов новокузнечан к газу

Цивилев проверил, как идет подключение домов новокузнечан к газу - РИА Новости, 06.06.2023

Цивилев проверил, как идет подключение домов новокузнечан к газу

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев проверил, как идет подключение домов новокузнечан к газу, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T10:51

2023-06-06T10:51

2023-06-06T12:46

новокузнецк

россия

кемеровская область

владимир путин

сергей цивилев

единая россия

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КЕМЕРОВО, 6 июн – РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев проверил, как идет подключение домов новокузнечан к газу, сообщает пресс-служба правительства региона. "Первые домовладения Новокузнецка на улицах Братская, Морская, Осенняя, Ушакова, Крупской подключены к газу в рамках федерального проекта "Чистый воздух". Во время рабочей поездки губернатор Кузбасса встретился с их жителями и проверил, как налажен процесс догазификации", – говорится в сообщении. "Перевод частного сектора всего региона и, в частности, города Новокузнецка на газоснабжение — важный фактор, способствующий улучшению экологической ситуации. Немаловажный плюс перевода на газ – у людей появляется возможность отапливать свои дома менее трудоемким способом, экономить на оплате энергоресурсов. До конца 2024 года мы планируем в Новокузнецке ввести в эксплуатацию 21 газораспределительную сеть протяженностью более 260 километров", - уточнил Сергей Цивилев. Федеральный проект "Чистый воздух" национального проекта "Экология", инициатором которого стал президент РФ Владимир Путин, реализуется в Новокузнецке с 2018 года. Цель принимаемых мер – снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Одним из инструментов ее достижения стала газификация частного сектора и перевод домов с печного отопления на газовое. В 2021 году Путин подписал закон с поправками фракции "Единой России" в Государственной думе РФ о бесплатном доведении газа до участков. В конце 2022 года завершено строительство трех первых газопроводов протяженностью 30 километров в микрорайонах Малоэтажный и Верхняя колония, что позволяет на первом этапе обеспечить газом 927 домов. После этого специалисты приступили к работам в границах земельных участков частных домовладений.Для перевода домов частного сектора на газ предусмотрена субсидия из федерального бюджета в размере 240 тысяч рублей. Ее получили уже более тысячи новокузнечан. В эту сумму входит проектирование, строительство газопровода внутри границ земельного участка, установка газового оборудования, монтаж системы отопления. Общий объем финансирования из федерального бюджета на 2023 год составляет 1,4 миллиарда рублей. До конца 2023 года в Новокузнецке планируется газифицировать 5945 частных домовладений.

https://ria.ru/20230601/kuzbass-1875548874.html

https://ria.ru/20230523/rabota-1873568407.html

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кемеровская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

новокузнецк, россия, кемеровская область, владимир путин, сергей цивилев, единая россия