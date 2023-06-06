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СМИ: Париж выступил против открытия офиса НАТО в Токио - РИА Новости, 06.06.2023
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00:17 06.06.2023
https://ria.ru/20230606/frantsiya-1876336863.html
СМИ: Париж выступил против открытия офиса НАТО в Токио
СМИ: Париж выступил против открытия офиса НАТО в Токио - РИА Новости, 06.06.2023
СМИ: Париж выступил против открытия офиса НАТО в Токио
Президент Франции Эммануэль Макрон выступил против предложения НАТО открыть офис в Токио из-за нежелания обострять отношения с КНР, сообщает газета Financial... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T00:17
2023-06-06T00:17
токио
франция
китай
эммануэль макрон
нато
йенс столтенберг
есимаса хаяси
в мире
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон выступил против предложения НАТО открыть офис в Токио из-за нежелания обострять отношения с КНР, сообщает газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники. "Если... мы подтолкнем НАТО к расширению спектра и географии, мы совершим большую ошибку", - приводит газета слова Макрона, сказанные им на конференции альянса. По информации издания, Париж считает, что устав альянса ограничивает сферу его деятельности "северной Атлантикой". Согласно источнику, Франция не желает поддерживать ничего, "что способствует напряженности между НАТО и Китаем". Отмечается, что открытие офиса может подорвать доверие со стороны КНР, в частности, в вопросе Украины. Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил обсуждение открытия офиса Североатлантического альянса в Токио. Глава японского МИД Ёсимаса Хаяси ранее также сообщил об обсуждениях открытия офиса в Японии. Офис связи с НАТО в Токио будет первым подобным офисом в Азии. До сих пор аналогичные учреждения за пределами альянса были открыты только на Украине и в Грузии. Помимо Японии, в качестве партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе альянс рассматривает Южную Корею и Австралию. Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее отмечала, что планы НАТО открыть офис в Токио - это практическое свидетельство намерений альянса закрепиться в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Она добавила, что продвижение Североатлантического блока в Азии приведет к милитаризации этого региона и усилению блокового противостояния.
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токио, франция, китай, эммануэль макрон, нато, йенс столтенберг, есимаса хаяси, в мире
Токио, Франция, Китай, Эммануэль Макрон, НАТО, Йенс Столтенберг, Есимаса Хаяси, В мире
СМИ: Париж выступил против открытия офиса НАТО в Токио

FT: Париж выступил против открытия офиса НАТО в Токио, не желая обострять отношения с КНР

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон выступил против предложения НАТО открыть офис в Токио из-за нежелания обострять отношения с КНР, сообщает газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.
«
"Если... мы подтолкнем НАТО к расширению спектра и географии, мы совершим большую ошибку", - приводит газета слова Макрона, сказанные им на конференции альянса.
По информации издания, Париж считает, что устав альянса ограничивает сферу его деятельности "северной Атлантикой". Согласно источнику, Франция не желает поддерживать ничего, "что способствует напряженности между НАТО и Китаем". Отмечается, что открытие офиса может подорвать доверие со стороны КНР, в частности, в вопросе Украины.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил обсуждение открытия офиса Североатлантического альянса в Токио. Глава японского МИД Ёсимаса Хаяси ранее также сообщил об обсуждениях открытия офиса в Японии. Офис связи с НАТО в Токио будет первым подобным офисом в Азии. До сих пор аналогичные учреждения за пределами альянса были открыты только на Украине и в Грузии. Помимо Японии, в качестве партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе альянс рассматривает Южную Корею и Австралию.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее отмечала, что планы НАТО открыть офис в Токио - это практическое свидетельство намерений альянса закрепиться в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Она добавила, что продвижение Североатлантического блока в Азии приведет к милитаризации этого региона и усилению блокового противостояния.
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