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МИД Финляндии сообщил России о высылке девяти дипломатов - РИА Новости, 06.06.2023
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18:19 06.06.2023
https://ria.ru/20230606/finlyandiya-1876551797.html
МИД Финляндии сообщил России о высылке девяти дипломатов
МИД Финляндии сообщил России о высылке девяти дипломатов - РИА Новости, 06.06.2023
МИД Финляндии сообщил России о высылке девяти дипломатов
ХЕЛЬСИНКИ, 6 июн — РИА Новости. Внешнеполитическое ведомство Финляндии вызвало временного поверенного в делах РФ и сообщили ему о высылке девяти российских... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T18:19
2023-06-06T18:19
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ХЕЛЬСИНКИ, 6 июн — РИА Новости. Внешнеполитическое ведомство Финляндии вызвало временного поверенного в делах РФ и сообщили ему о высылке девяти российских дипломатов, говорится в сообщении финского МИД. "МИД Финляндии сегодня вызвал временного поверенного в делах России, который был уведомлен о высылке девяти человек, работающих в посольстве России и идентифицированных как сотрудники разведки", - говорится в сообщении. Ранее в ходе совместного заседания президента Финляндии и Комитета по внешней политике и политике безопасности правительства страны было принято решение о высылке девяти сотрудников посольства России в Финляндии. В МИД РФ сообщили РИА Новости, что Россия ответит на намерение Финляндии выдворить из страны девять человек, работавших в посольстве РФ.
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в мире, россия, финляндия
В мире, Россия, Финляндия
МИД Финляндии сообщил России о высылке девяти дипломатов

МИД Финляндии сообщил временному поверенному в делах России о высылке девяти дипломатов

© Public domain/MahlumЗдание Министерства иностранных дел Финляндии в Хельсинки
Здание Министерства иностранных дел Финляндии в Хельсинки
© Public domain/Mahlum
Здание Министерства иностранных дел Финляндии в Хельсинки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 6 июн — РИА Новости. Внешнеполитическое ведомство Финляндии вызвало временного поверенного в делах РФ и сообщили ему о высылке девяти российских дипломатов, говорится в сообщении финского МИД.
«
"МИД Финляндии сегодня вызвал временного поверенного в делах России, который был уведомлен о высылке девяти человек, работающих в посольстве России и идентифицированных как сотрудники разведки", - говорится в сообщении.
Ранее в ходе совместного заседания президента Финляндии и Комитета по внешней политике и политике безопасности правительства страны было принято решение о высылке девяти сотрудников посольства России в Финляндии.
В МИД РФ сообщили РИА Новости, что Россия ответит на намерение Финляндии выдворить из страны девять человек, работавших в посольстве РФ.
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