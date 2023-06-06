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"Будет катастрофа": в Европе испугались сторонников России - РИА Новости, 06.06.2023
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15:12 06.06.2023 (обновлено: 16:43 06.06.2023)
https://ria.ru/20230606/evropa-1876490772.html
"Будет катастрофа": в Европе испугались сторонников России
"Будет катастрофа": в Европе испугались сторонников России - РИА Новости, 06.06.2023
"Будет катастрофа": в Европе испугались сторонников России
Лидер правонационалистической Австрийской партии свободы (АПС) Герберт Кикль, придерживающийся пророссийских взглядов, имеет большие шансы стать следующим... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T15:12
2023-06-06T16:43
в мире
австрия
россия
европа
виктор орбан
владимир путин
politico
евросоюз
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МОСКВА, 6 июня — РИА Новости. Лидер правонационалистической Австрийской партии свободы (АПС) Герберт Кикль, придерживающийся пророссийских взглядов, имеет большие шансы стать следующим лидером страны, чем создаст проблемы Европе, пишет Politico."Это создаст серьезные проблемы для Европейского Союза, который уже пытается справиться с Венгрией, где премьер-министр-националист Виктор Орбан систематически берет под свой контроль все основные рычаги власти", - сообщает издание.Австрия — не единственная страна в регионе, подверженная пророссийским взглядам. Европейские официальные лица предупреждают, что победа пророссийских сил и в Словакии даст президенту России Владимиру Путину мощный рычаг давления на Украину, что ослабит антироссийские санкции и усилия ЕС по поддержке Киева, полагает автор."Это будет катастрофа", — сказал высокопоставленный чиновник Комиссии из региона.Кикль пообещал использовать право вето Австрии в Европейском совете, чтобы отменить то, что он называет "бессмысленными" санкциями блока против России.
https://ria.ru/20230603/orban-1875954541.html
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в мире, австрия, россия, европа, виктор орбан, владимир путин, politico, евросоюз, европейский совет
В мире, Австрия, Россия, Европа, Виктор Орбан, Владимир Путин, Politico, Евросоюз, Европейский совет
"Будет катастрофа": в Европе испугались сторонников России

Politico: в Европе растет популярность пророссийских политиков

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июня — РИА Новости. Лидер правонационалистической Австрийской партии свободы (АПС) Герберт Кикль, придерживающийся пророссийских взглядов, имеет большие шансы стать следующим лидером страны, чем создаст проблемы Европе, пишет Politico.
"Это создаст серьезные проблемы для Европейского Союза, который уже пытается справиться с Венгрией, где премьер-министр-националист Виктор Орбан систематически берет под свой контроль все основные рычаги власти", - сообщает издание.
Австрия — не единственная страна в регионе, подверженная пророссийским взглядам. Европейские официальные лица предупреждают, что победа пророссийских сил и в Словакии даст президенту России Владимиру Путину мощный рычаг давления на Украину, что ослабит антироссийские санкции и усилия ЕС по поддержке Киева, полагает автор.
"Это будет катастрофа", — сказал высокопоставленный чиновник Комиссии из региона.
Кикль пообещал использовать право вето Австрии в Европейском совете, чтобы отменить то, что он называет "бессмысленными" санкциями блока против России.
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В миреАвстрияРоссияЕвропаВиктор ОрбанВладимир ПутинPoliticoЕвросоюзЕвропейский совет
 
 
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