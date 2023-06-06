https://ria.ru/20230606/evropa-1876490772.html
"Будет катастрофа": в Европе испугались сторонников России
"Будет катастрофа": в Европе испугались сторонников России - РИА Новости, 06.06.2023
"Будет катастрофа": в Европе испугались сторонников России
Лидер правонационалистической Австрийской партии свободы (АПС) Герберт Кикль, придерживающийся пророссийских взглядов, имеет большие шансы стать следующим... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T15:12
2023-06-06T15:12
2023-06-06T16:43
в мире
австрия
россия
европа
виктор орбан
владимир путин
politico
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_0:0:3038:1709_1920x0_80_0_0_4649d4a70fba140e8266fa7e7483eeb2.jpg
МОСКВА, 6 июня — РИА Новости. Лидер правонационалистической Австрийской партии свободы (АПС) Герберт Кикль, придерживающийся пророссийских взглядов, имеет большие шансы стать следующим лидером страны, чем создаст проблемы Европе, пишет Politico."Это создаст серьезные проблемы для Европейского Союза, который уже пытается справиться с Венгрией, где премьер-министр-националист Виктор Орбан систематически берет под свой контроль все основные рычаги власти", - сообщает издание.Австрия — не единственная страна в регионе, подверженная пророссийским взглядам. Европейские официальные лица предупреждают, что победа пророссийских сил и в Словакии даст президенту России Владимиру Путину мощный рычаг давления на Украину, что ослабит антироссийские санкции и усилия ЕС по поддержке Киева, полагает автор."Это будет катастрофа", — сказал высокопоставленный чиновник Комиссии из региона.Кикль пообещал использовать право вето Австрии в Европейском совете, чтобы отменить то, что он называет "бессмысленными" санкциями блока против России.
https://ria.ru/20230603/orban-1875954541.html
австрия
россия
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_208:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_6160aad686e53e20aa0f5f590d596931.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, австрия, россия, европа, виктор орбан, владимир путин, politico, евросоюз, европейский совет
В мире, Австрия, Россия, Европа, Виктор Орбан, Владимир Путин, Politico, Евросоюз, Европейский совет
"Будет катастрофа": в Европе испугались сторонников России
Politico: в Европе растет популярность пророссийских политиков
МОСКВА, 6 июня — РИА Новости.
Лидер правонационалистической Австрийской партии свободы (АПС) Герберт Кикль, придерживающийся пророссийских взглядов, имеет большие шансы стать следующим лидером страны, чем создаст проблемы Европе, пишет Politico
.
"Это создаст серьезные проблемы для Европейского Союза, который уже пытается справиться с Венгрией, где премьер-министр-националист Виктор Орбан систематически берет под свой контроль все основные рычаги власти", - сообщает издание.
Австрия — не единственная страна в регионе, подверженная пророссийским взглядам. Европейские официальные лица предупреждают, что победа пророссийских сил и в Словакии даст президенту России Владимиру Путину мощный рычаг давления на Украину, что ослабит антироссийские санкции и усилия ЕС по поддержке Киева, полагает автор.
"Это будет катастрофа", — сказал высокопоставленный чиновник Комиссии из региона.
Кикль пообещал использовать право вето Австрии в Европейском совете, чтобы отменить то, что он называет "бессмысленными" санкциями блока против России.
Украинские политики "набросились" на Орбана, заявил глава МИД Венгрии