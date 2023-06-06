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СМИ: в ЕК боятся возможной победы пророссийских сил в Австрии и Словакии - РИА Новости, 06.06.2023
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05:41 06.06.2023
https://ria.ru/20230606/evrokomissiya-1876349420.html
СМИ: в ЕК боятся возможной победы пророссийских сил в Австрии и Словакии
СМИ: в ЕК боятся возможной победы пророссийских сил в Австрии и Словакии - РИА Новости, 06.06.2023
СМИ: в ЕК боятся возможной победы пророссийских сил в Австрии и Словакии
В Еврокомиссии считают, что победа пророссийских сил на выборах в Словакии и Австрии будет "катастрофой", пишет газета Politico со ссылкой на чиновников. РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T05:41
2023-06-06T05:41
сергей лавров
нато
еврокомиссия
politico
зузана чапутова
виктор орбан
словакия
украина
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. В Еврокомиссии считают, что победа пророссийских сил на выборах в Словакии и Австрии будет "катастрофой", пишет газета Politico со ссылкой на чиновников. Согласно европейским должностным лицам, победы сторонников России в этих странах дадут Москве "мощный инструмент против Украины", облегчат ей задачу борьбы с санкциями и усложнят помощь Киеву. "Это будет катастрофой", - приводит издание слова чиновника из Еврокомиссии. По данным газеты, пророссийские политические силы в Австрии и Словакии представлены Австрийской партией свободы и партией Smer соответственно. Ранее президент Словакии Зузана Чапутова заявила, что внешняя политика страны в случае победы "популистских" партий на парламентских выборах, запланированных на сентябрь, может стать более похожей на внешнеполитический курс премьера Венгрии Виктора Орбана. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что конфискация имущества, аресты самолетов, собственности, санкции в отношении российских бизнесменов демонстрируют крах святости частной собственности на Западе и опасность ведения там бизнеса.
https://ria.ru/20230509/sanktsii-1870619083.html
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сергей лавров, нато, еврокомиссия, politico, зузана чапутова, виктор орбан, словакия, украина, россия
Сергей Лавров, НАТО, Еврокомиссия, Politico, Зузана Чапутова, Виктор Орбан, Словакия, Украина, Россия
СМИ: в ЕК боятся возможной победы пророссийских сил в Австрии и Словакии

Politico: в ЕК считают катастрофой возможную победу пророссийских сил в Австрии и Словакии

© РИА Новости / Сергей ГунеевГосударственный флаг России
Государственный флаг России - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. В Еврокомиссии считают, что победа пророссийских сил на выборах в Словакии и Австрии будет "катастрофой", пишет газета Politico со ссылкой на чиновников.
Согласно европейским должностным лицам, победы сторонников России в этих странах дадут Москве "мощный инструмент против Украины", облегчат ей задачу борьбы с санкциями и усложнят помощь Киеву.
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"Это будет катастрофой", - приводит издание слова чиновника из Еврокомиссии.
По данным газеты, пророссийские политические силы в Австрии и Словакии представлены Австрийской партией свободы и партией Smer соответственно.
Ранее президент Словакии Зузана Чапутова заявила, что внешняя политика страны в случае победы "популистских" партий на парламентских выборах, запланированных на сентябрь, может стать более похожей на внешнеполитический курс премьера Венгрии Виктора Орбана.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что конфискация имущества, аресты самолетов, собственности, санкции в отношении российских бизнесменов демонстрируют крах святости частной собственности на Западе и опасность ведения там бизнеса.
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Сергей ЛавровНАТОЕврокомиссияPoliticoЗузана ЧапутоваВиктор ОрбанСловакияУкраинаРоссия
 
 
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