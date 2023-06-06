https://ria.ru/20230606/evrokomissiya-1876349420.html

СМИ: в ЕК боятся возможной победы пророссийских сил в Австрии и Словакии

СМИ: в ЕК боятся возможной победы пророссийских сил в Австрии и Словакии - РИА Новости, 06.06.2023

СМИ: в ЕК боятся возможной победы пророссийских сил в Австрии и Словакии

В Еврокомиссии считают, что победа пророссийских сил на выборах в Словакии и Австрии будет "катастрофой", пишет газета Politico со ссылкой на чиновников. РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T05:41

2023-06-06T05:41

2023-06-06T05:41

сергей лавров

нато

еврокомиссия

politico

зузана чапутова

виктор орбан

словакия

украина

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. В Еврокомиссии считают, что победа пророссийских сил на выборах в Словакии и Австрии будет "катастрофой", пишет газета Politico со ссылкой на чиновников. Согласно европейским должностным лицам, победы сторонников России в этих странах дадут Москве "мощный инструмент против Украины", облегчат ей задачу борьбы с санкциями и усложнят помощь Киеву. "Это будет катастрофой", - приводит издание слова чиновника из Еврокомиссии. По данным газеты, пророссийские политические силы в Австрии и Словакии представлены Австрийской партией свободы и партией Smer соответственно. Ранее президент Словакии Зузана Чапутова заявила, что внешняя политика страны в случае победы "популистских" партий на парламентских выборах, запланированных на сентябрь, может стать более похожей на внешнеполитический курс премьера Венгрии Виктора Орбана. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что конфискация имущества, аресты самолетов, собственности, санкции в отношении российских бизнесменов демонстрируют крах святости частной собственности на Западе и опасность ведения там бизнеса.

https://ria.ru/20230509/sanktsii-1870619083.html

https://ria.ru/20230420/peregovory-1866744860.html

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сергей лавров, нато, еврокомиссия, politico, зузана чапутова, виктор орбан, словакия, украина, россия