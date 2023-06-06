https://ria.ru/20230606/evakuatsiya-1876545561.html
Медики эвакуировали 19 пациентов Алешкинской больницы
Медики эвакуировали 19 пациентов Алешкинской больницы - РИА Новости, 06.06.2023
Медики эвакуировали 19 пациентов Алешкинской больницы
Медики эвакуировали 19 пациентов Алёшкинской районной больницы, среди них восьмимесячный ребенок, сообщил РИА Новости министр здравоохранения Херсонской области РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T17:57
2023-06-06T17:57
2023-06-06T18:01
херсонская область
россия
происшествия
владимир сальдо
владимир леонтьев (новая каховка)
следственный комитет россии (ск рф)
здоровье - общество
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Медики эвакуировали 19 пациентов Алёшкинской районной больницы, среди них восьмимесячный ребенок, сообщил РИА Новости министр здравоохранения Херсонской области Артыш Сат.Верхняя часть Каховской ГЭС была разрушена в результате обстрелов минувшей ночью, сама дамба водохранилища не разрушена. Удар украинских войск по ГЭС, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". Идет нерегулируемый сброс воды. В ряде прибрежных населенных пунктов началась эвакуация населения. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение Каховской ГЭС на Киев. СК РФ сообщил, что по факту разрушения плотины Каховской ГЭС и затопления территорий возбуждено уголовное дело о теракте."По поручению врио главы Херсонской области Владимира Сальдо бригады скорой медицинской помощи эвакуировали 19 пациентов Алёшкинской центральной районной больницы, в том числе восьмимесячного ребенка", - сказал Сат.Он добавил, что пациентов доставили в медучреждения, расположенные за 15-километровой зоной левобережья: в Каланчакскую центральную районную и Скадовскую центральную городскую больницы. "Им уже оказывается вся необходимая помощь. Ситуация под контролем. Спасибо врачам скорой помощи за оперативную слаженную работу", - добавил министр.
https://ria.ru/20230606/aleshki-1876540670.html
https://ria.ru/20230606/kakhovka-1876523424.html
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херсонская область , россия, происшествия, владимир сальдо, владимир леонтьев (новая каховка), следственный комитет россии (ск рф), здоровье - общество
Херсонская область , Россия, Происшествия, Владимир Сальдо, Владимир Леонтьев (Новая Каховка), Следственный комитет России (СК РФ), Здоровье - Общество
Медики эвакуировали 19 пациентов Алешкинской больницы
Минздрав Херсонской области: медики эвакуировали 19 пациентов Алешкинской больницы