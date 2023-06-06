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Херсонские власти готовят эвакуацию трех округов после ЧП на Каховской ГЭС - РИА Новости, 06.06.2023
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13:38 06.06.2023 (обновлено: 14:15 06.06.2023)
https://ria.ru/20230606/evakuatsiya-1876461347.html
Херсонские власти готовят эвакуацию трех округов после ЧП на Каховской ГЭС
Херсонские власти готовят эвакуацию трех округов после ЧП на Каховской ГЭС - РИА Новости, 06.06.2023
Херсонские власти готовят эвакуацию трех округов после ЧП на Каховской ГЭС
Власти Херсонской области готовят плановую эвакуацию жителей Новокаховского, Голопристанского и Алешкинского округов после разрушения Каховской ГЭС, сообщила... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T13:38
2023-06-06T14:15
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
херсонская область
специальная военная операция на украине
владимир леонтьев (новая каховка)
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Власти Херсонской области готовят плановую эвакуацию жителей Новокаховского, Голопристанского и Алешкинского округов после разрушения Каховской ГЭС, сообщила администрация региона в Telegram-канале."В связи с внезапным повышением уровня воды из-за повреждения дамбы Каховской ГЭС готовится плановая эвакуация населения. Внимание: жителям Новокаховского, Голопристанского и Алешкинского округов необходимо собрать личные вещи, документы, взять продукты питания на три дня и питьевую воду. Прежде чем покинуть свои жилые дома, следует отключить газ и воду", — говорится в публикации.О месте сбора главы военно-гражданских администраций расскажут позднее. Региональное правительство и МЧС контролируют ситуацию в районах левого берега Днепра.&quot;Все жители получат необходимую помощь в полном объеме: Россия своих не бросает!&quot; — подчеркнули в администрации и призвали жителей сохранять спокойствие.Минувшей ночью обстрелы со стороны украинской армии разрушили верхнюю часть Каховской ГЭС. Удар, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". На плотине снесло задвижки, но сама дамба не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды.Вода поднялась до восьми метров в Днепрянах и до 5,3 метра в Корсунке. Такой уровень продержится около 72 часов. В зону возможного подтопления могут попасть пойменные территории 14 населенных пунктов ниже Каховской ГЭС, где проживают около 22 тысяч человек.Как отметил глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев, ремонт ГЭС невозможен, ее предстоит отстраивать заново. По его словам, сейчас перед властями стоит задача вывезти людей, исключив возможность поражения током. Для этого отключают от сети населенные пункты ниже по течению Днепра.
россия
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Вода в Новой Каховке прибывает. Видео главы правительства Херсонской области
Власти Херсонской области готовят плановую эвакуацию жителей Новокаховского, Голопристанского и Алешкинского округов после разрушения Каховской ГЭС, сообщила администрация региона в Telegram-канале.
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РИА Новости
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), херсонская область , владимир леонтьев (новая каховка)
Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Херсонская область , Специальная военная операция на Украине, Владимир Леонтьев (Новая Каховка)
Херсонские власти готовят эвакуацию трех округов после ЧП на Каховской ГЭС

Херсонские власти готовят к эвакуации Новокаховский, Голопристанский и Алешкинский округа

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Власти Херсонской области готовят плановую эвакуацию жителей Новокаховского, Голопристанского и Алешкинского округов после разрушения Каховской ГЭС, сообщила администрация региона в Telegram-канале.
"В связи с внезапным повышением уровня воды из-за повреждения дамбы Каховской ГЭС готовится плановая эвакуация населения. Внимание: жителям Новокаховского, Голопристанского и Алешкинского округов необходимо собрать личные вещи, документы, взять продукты питания на три дня и питьевую воду. Прежде чем покинуть свои жилые дома, следует отключить газ и воду", — говорится в публикации.
© AP Photo / Ukrainian Presidential OfficeПоследствия обстрела Каховской ГЭС со стороны ВСУ. Стоп-кадр видео
Последствия обстрела Каховской ГЭС со стороны ВСУ. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© AP Photo / Ukrainian Presidential Office
Последствия обстрела Каховской ГЭС со стороны ВСУ. Стоп-кадр видео
О месте сбора главы военно-гражданских администраций расскажут позднее. Региональное правительство и МЧС контролируют ситуацию в районах левого берега Днепра.
«

"Все жители получат необходимую помощь в полном объеме: Россия своих не бросает!" — подчеркнули в администрации и призвали жителей сохранять спокойствие.

Минувшей ночью обстрелы со стороны украинской армии разрушили верхнюю часть Каховской ГЭС. Удар, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". На плотине снесло задвижки, но сама дамба не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды.
Вода поднялась до восьми метров в Днепрянах и до 5,3 метра в Корсунке. Такой уровень продержится около 72 часов. В зону возможного подтопления могут попасть пойменные территории 14 населенных пунктов ниже Каховской ГЭС, где проживают около 22 тысяч человек.
Как отметил глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев, ремонт ГЭС невозможен, ее предстоит отстраивать заново. По его словам, сейчас перед властями стоит задача вывезти людей, исключив возможность поражения током. Для этого отключают от сети населенные пункты ниже по течению Днепра.

Каховская ГЭС — шестая (нижняя и последняя) ступень каскада гидроэлектростанций на Днепре. Расположена в пяти километрах от Новой Каховки. Российские военные взяли станцию под контроль в самом начале спецоперации. С тех пор ВСУ непрерывно обстреливают ГЭС и Новую Каховку. Еще в октябре Россия распространила в Совете Безопасности ООН письмо с призывом не допустить разрушения дамбы электростанции, по которой Киев специально наносит прицельные удары.

Последствия украинских ударов по Каховской ГЭСПоследствия украинских ударов по Каховской ГЭС
Инфографика
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Херсонская областьВладимир Леонтьев (Новая Каховка)
 
 
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