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В Белгородской области эвакуировали около 60 тысяч человек - РИА Новости, 06.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:32 06.06.2023
https://ria.ru/20230606/evakuatsiya-1876458576.html
В Белгородской области эвакуировали около 60 тысяч человек
В Белгородской области эвакуировали около 60 тысяч человек - РИА Новости, 06.06.2023
В Белгородской области эвакуировали около 60 тысяч человек
В Белгородской области были эвакуированы почти 60 тысяч человек, из них в пунктах временного размещения находятся более 8 тысяч человек, сообщила "Единая... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T13:32
2023-06-06T13:32
специальная военная операция на украине
безопасность
белгородская область
белгород
вячеслав гладков
единая россия
ситуация в днр и лнр
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БЕЛГОРОД, 6 июн – РИА Новости. В Белгородской области были эвакуированы почти 60 тысяч человек, из них в пунктах временного размещения находятся более 8 тысяч человек, сообщила "Единая Россия" со ссылкой на главу региона Вячеслава Гладкова. Отмечается, что секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак пообщался по видеосвязи с региональными отделениями партии после посещения распределительного гуманитарного центра в Белгороде. "Секретарь белгородского отделения "Единой России" губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что за короткое время были эвакуированы почти 60 тысяч человек. В ПВР находятся более 8 тысяч, большая часть жителей переехала к родственникам", - говорится на сайте партии. Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины, на всей территории региона с 11 апреля 2022 года действует высокий (желтый) уровень террористической опасности, чаще всего "прилеты" - по приграничным Шебекинскому и Грайворонскому округам. После особенно сильной атаки ВСУ на Шебекинский округ в ночь на 1 июня люди начали массово покидать город и окрестности.
https://ria.ru/20230602/udar-1875660466.html
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безопасность, белгородская область, белгород, вячеслав гладков, единая россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Белгородская область, Белгород, Вячеслав Гладков, Единая Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Белгородской области эвакуировали около 60 тысяч человек

Белгородский губернатор Гладков сообщил об эвакуации около 60 тысяч человек

© Фото из соцсетейДым на улице Шебекино
Дым на улице Шебекино
© Фото из соцсетей
Дым на улице Шебекино. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 6 июн – РИА Новости. В Белгородской области были эвакуированы почти 60 тысяч человек, из них в пунктах временного размещения находятся более 8 тысяч человек, сообщила "Единая Россия" со ссылкой на главу региона Вячеслава Гладкова.
Отмечается, что секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак пообщался по видеосвязи с региональными отделениями партии после посещения распределительного гуманитарного центра в Белгороде.
"Секретарь белгородского отделения "Единой России" губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что за короткое время были эвакуированы почти 60 тысяч человек. В ПВР находятся более 8 тысяч, большая часть жителей переехала к родственникам", - говорится на сайте партии.
Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины, на всей территории региона с 11 апреля 2022 года действует высокий (желтый) уровень террористической опасности, чаще всего "прилеты" - по приграничным Шебекинскому и Грайворонскому округам. После особенно сильной атаки ВСУ на Шебекинский округ в ночь на 1 июня люди начали массово покидать город и окрестности.
Последствия обстрела Шебекино
Белгородчина — под ударом: Россия идет по пути Украины
2 июня, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьБелгородская областьБелгородВячеслав ГладковЕдиная РоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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