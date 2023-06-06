https://ria.ru/20230606/evakuatsiya-1876458576.html
В Белгородской области эвакуировали около 60 тысяч человек
В Белгородской области эвакуировали около 60 тысяч человек - РИА Новости, 06.06.2023
В Белгородской области эвакуировали около 60 тысяч человек
В Белгородской области были эвакуированы почти 60 тысяч человек, из них в пунктах временного размещения находятся более 8 тысяч человек, сообщила "Единая... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T13:32
2023-06-06T13:32
2023-06-06T13:32
специальная военная операция на украине
безопасность
белгородская область
белгород
вячеслав гладков
единая россия
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/02/1875810620_0:316:960:856_1920x0_80_0_0_eaa369d2e981153d0263aed84746ae0f.jpg
БЕЛГОРОД, 6 июн – РИА Новости. В Белгородской области были эвакуированы почти 60 тысяч человек, из них в пунктах временного размещения находятся более 8 тысяч человек, сообщила "Единая Россия" со ссылкой на главу региона Вячеслава Гладкова. Отмечается, что секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак пообщался по видеосвязи с региональными отделениями партии после посещения распределительного гуманитарного центра в Белгороде. "Секретарь белгородского отделения "Единой России" губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что за короткое время были эвакуированы почти 60 тысяч человек. В ПВР находятся более 8 тысяч, большая часть жителей переехала к родственникам", - говорится на сайте партии. Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины, на всей территории региона с 11 апреля 2022 года действует высокий (желтый) уровень террористической опасности, чаще всего "прилеты" - по приграничным Шебекинскому и Грайворонскому округам. После особенно сильной атаки ВСУ на Шебекинский округ в ночь на 1 июня люди начали массово покидать город и окрестности.
https://ria.ru/20230602/udar-1875660466.html
белгородская область
белгород
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/02/1875810620_0:226:960:946_1920x0_80_0_0_32a81fff72cf6f01ea50204e0a7773ef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, белгородская область, белгород, вячеслав гладков, единая россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Белгородская область, Белгород, Вячеслав Гладков, Единая Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Белгородской области эвакуировали около 60 тысяч человек
Белгородский губернатор Гладков сообщил об эвакуации около 60 тысяч человек