https://ria.ru/20230606/evakuatsiya-1876458576.html

В Белгородской области эвакуировали около 60 тысяч человек

В Белгородской области эвакуировали около 60 тысяч человек - РИА Новости, 06.06.2023

В Белгородской области эвакуировали около 60 тысяч человек

В Белгородской области были эвакуированы почти 60 тысяч человек, из них в пунктах временного размещения находятся более 8 тысяч человек, сообщила "Единая... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T13:32

2023-06-06T13:32

2023-06-06T13:32

специальная военная операция на украине

безопасность

белгородская область

белгород

вячеслав гладков

единая россия

ситуация в днр и лнр

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БЕЛГОРОД, 6 июн – РИА Новости. В Белгородской области были эвакуированы почти 60 тысяч человек, из них в пунктах временного размещения находятся более 8 тысяч человек, сообщила "Единая Россия" со ссылкой на главу региона Вячеслава Гладкова. Отмечается, что секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак пообщался по видеосвязи с региональными отделениями партии после посещения распределительного гуманитарного центра в Белгороде. "Секретарь белгородского отделения "Единой России" губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что за короткое время были эвакуированы почти 60 тысяч человек. В ПВР находятся более 8 тысяч, большая часть жителей переехала к родственникам", - говорится на сайте партии. Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины, на всей территории региона с 11 апреля 2022 года действует высокий (желтый) уровень террористической опасности, чаще всего "прилеты" - по приграничным Шебекинскому и Грайворонскому округам. После особенно сильной атаки ВСУ на Шебекинский округ в ночь на 1 июня люди начали массово покидать город и окрестности.

https://ria.ru/20230602/udar-1875660466.html

белгородская область

белгород

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

безопасность, белгородская область, белгород, вячеслав гладков, единая россия, ситуация в днр и лнр