https://ria.ru/20230606/evakuatsiya-1876400875.html

В Новой Каховке началась эвакуация из подтопленных зон после обстрела ГЭС

В Новой Каховке началась эвакуация из подтопленных зон после обстрела ГЭС - РИА Новости, 06.06.2023

В Новой Каховке началась эвакуация из подтопленных зон после обстрела ГЭС

Власти Новой Каховки эвакуируют жителей из подтопленных районов после разрушения Каховской ГЭС ударом украинских войск, сообщил глава Новокаховского городского... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T10:40

2023-06-06T10:40

2023-06-06T12:12

херсонская область

происшествия

разрушение каховской гэс

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Власти Новой Каховки эвакуируют жителей из подтопленных районов после разрушения Каховской ГЭС ударом украинских войск, сообщил глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев на видео, опубликованном в телеграм-канале администрации."Ситуация в Новой Каховке по состоянию на 10:15 утра: вода продолжает прибывать, осуществляется эвакуация людей из прибрежных подтопленных зон", — сказал чиновник.Сейчас уровень поднялся на десять метров, продолжается подмыв дамбы. Максимально вода может дойти до 12 метров, добавил Леонтьев.В эфире Первого канала глава администрации уточнил, что обстрелы города со стороны ВСУ с правого берега Днепра продолжаются."Наша сейчас задача — вывезти людей, исключить возможность поражения электрическим током, поэтому отключаются населенные пункты ниже по течению от электроэнергии. Люди перемещаются в безопасные места. Паники никакой нет", — добавил Леонтьев.Как сообщил корреспондент РИА Новости, в Новой Каховке затоплен район стадиона "Энергия" и Днепровский проспект. Жилой сектор пока не подтопило, но вода подходит к домам.Разрушение Каховской ГЭСМинувшей ночью обстрелы со стороны украинской армии разрушили верхнюю часть Каховской ГЭС. Удар, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". На плотине снесло задвижки, но сама дамба не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды.По словам главы администрации Новокаховского городского округа Владимира Леонтьева, ремонт ГЭС невозможен, ее предстоит отстраивать заново.Вода поднялась до восьми в Днепрянах и до 5,3 метра в Корсунке. Такой уровень продержится около 72 часов.Как заявил глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко, в зону возможного подтопления могут попасть пойменные территории 14 населенных пунктов ниже Каховской ГЭС, где проживают около 22 тысяч человек.На подконтрольной Киеву территории Херсонской области затоплены восемь населенных пунктов.

https://ria.ru/20230606/obstrel-1876366789.html

херсонская область

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Подтопление в Новой Каховке В Новой Каховке продолжается подъем уровня воды, расширяется зона подтопления. Вода достигла здания администрации Новокаховского городского округа и продолжает прибывать. 2023-06-06T10:40 true PT0M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

херсонская область , происшествия, разрушение каховской гэс