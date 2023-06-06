https://ria.ru/20230606/evakuatsiya-1876400875.html
В Новой Каховке началась эвакуация из подтопленных зон после обстрела ГЭС
В Новой Каховке началась эвакуация из подтопленных зон после обстрела ГЭС - РИА Новости, 06.06.2023
В Новой Каховке началась эвакуация из подтопленных зон после обстрела ГЭС
Власти Новой Каховки эвакуируют жителей из подтопленных районов после разрушения Каховской ГЭС ударом украинских войск, сообщил глава Новокаховского городского... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T10:40
2023-06-06T10:40
2023-06-06T12:12
херсонская область
происшествия
разрушение каховской гэс
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Власти Новой Каховки эвакуируют жителей из подтопленных районов после разрушения Каховской ГЭС ударом украинских войск, сообщил глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев на видео, опубликованном в телеграм-канале администрации."Ситуация в Новой Каховке по состоянию на 10:15 утра: вода продолжает прибывать, осуществляется эвакуация людей из прибрежных подтопленных зон", — сказал чиновник.Сейчас уровень поднялся на десять метров, продолжается подмыв дамбы. Максимально вода может дойти до 12 метров, добавил Леонтьев.В эфире Первого канала глава администрации уточнил, что обстрелы города со стороны ВСУ с правого берега Днепра продолжаются."Наша сейчас задача — вывезти людей, исключить возможность поражения электрическим током, поэтому отключаются населенные пункты ниже по течению от электроэнергии. Люди перемещаются в безопасные места. Паники никакой нет", — добавил Леонтьев.Как сообщил корреспондент РИА Новости, в Новой Каховке затоплен район стадиона "Энергия" и Днепровский проспект. Жилой сектор пока не подтопило, но вода подходит к домам.Разрушение Каховской ГЭСМинувшей ночью обстрелы со стороны украинской армии разрушили верхнюю часть Каховской ГЭС. Удар, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". На плотине снесло задвижки, но сама дамба не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды.По словам главы администрации Новокаховского городского округа Владимира Леонтьева, ремонт ГЭС невозможен, ее предстоит отстраивать заново.Вода поднялась до восьми в Днепрянах и до 5,3 метра в Корсунке. Такой уровень продержится около 72 часов.Как заявил глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко, в зону возможного подтопления могут попасть пойменные территории 14 населенных пунктов ниже Каховской ГЭС, где проживают около 22 тысяч человек.На подконтрольной Киеву территории Херсонской области затоплены восемь населенных пунктов.
https://ria.ru/20230606/obstrel-1876366789.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/06/1876374986_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_d83616cb24841ed8969f4b4d85daa3cf.jpg
Подтопление в Новой Каховке
В Новой Каховке продолжается подъем уровня воды, расширяется зона подтопления.
Вода достигла здания администрации Новокаховского городского округа и продолжает прибывать.
2023-06-06T10:40
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PT0M20S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , происшествия, разрушение каховской гэс
Херсонская область , Происшествия, Разрушение Каховской ГЭС
В Новой Каховке началась эвакуация из подтопленных зон после обстрела ГЭС
Леонтьев заявил, что вода прибывает в Новую Каховку, ведется эвакуация гражданских
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости.
Власти Новой Каховки эвакуируют жителей из подтопленных районов после разрушения Каховской ГЭС ударом украинских войск, сообщил глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев на видео, опубликованном в телеграм-канале
администрации.
"Ситуация в Новой Каховке по состоянию на 10:15 утра: вода продолжает прибывать, осуществляется эвакуация людей из прибрежных подтопленных зон", — сказал чиновник.
Сейчас уровень поднялся на десять метров, продолжается подмыв дамбы. Максимально вода может дойти до 12 метров, добавил Леонтьев.
В эфире Первого канала
глава администрации уточнил, что обстрелы города со стороны ВСУ с правого берега Днепра продолжаются.
«
"Наша сейчас задача — вывезти людей, исключить возможность поражения электрическим током, поэтому отключаются населенные пункты ниже по течению от электроэнергии. Люди перемещаются в безопасные места. Паники никакой нет", — добавил Леонтьев.
Как сообщил корреспондент РИА Новости, в Новой Каховке затоплен район стадиона "Энергия" и Днепровский проспект. Жилой сектор пока не подтопило, но вода подходит к домам.
Минувшей ночью обстрелы со стороны украинской армии разрушили верхнюю часть Каховской ГЭС. Удар, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". На плотине снесло задвижки, но сама дамба не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды.
По словам главы администрации Новокаховского городского округа Владимира Леонтьева, ремонт ГЭС невозможен, ее предстоит отстраивать заново.
Вода поднялась до восьми в Днепрянах и до 5,3 метра в Корсунке. Такой уровень продержится около 72 часов.
Как заявил глава правительства Херсонской области
Андрей Алексеенко, в зону возможного подтопления могут попасть пойменные территории 14 населенных пунктов ниже Каховской ГЭС, где проживают около 22 тысяч человек.
На подконтрольной Киеву
территории Херсонской области затоплены восемь населенных пунктов.
Каховская ГЭС — шестая (нижняя и последняя) ступень каскада гидроэлектростанций на Днепре. Расположена в пяти километрах от Новой Каховки. Российские военные взяли станцию под контроль в самом начале военной спецоперации. С тех пор ВСУ практически непрерывно обстреливают ГЭС и Новую Каховку. Еще в октябре Россия распространила в Совете Безопасности ООН письмо с призывом не допустить разрушения дамбы электростанции, по которой ВСУ специально наносят прицельные удары.
Украинские войска нанесли новые удары по району Каховской ГЭС