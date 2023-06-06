https://ria.ru/20230606/evakuatsiya-1876356273.html

Угрозы жителям сел у Днепра после повреждения Каховской ГЭС нет

Угрозы жителям сел у Днепра после повреждения Каховской ГЭС нет - РИА Новости, 06.06.2023

Угрозы жителям сел у Днепра после повреждения Каховской ГЭС нет

Ситуация в прибрежных районах Днепра после частичного разрушения Каховской ГЭС из-за обстрелов ВСУ находится под контролем, заявил в Telegram-канале глава... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T07:56

2023-06-06T07:56

2023-06-06T12:13

днепр (город)

новая каховка

херсонская область

андрей алексеенко

владимир леонтьев (новая каховка)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

разрушение каховской гэс

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн — РИА Новости. Ситуация в прибрежных районах Днепра после частичного разрушения Каховской ГЭС из-за обстрелов ВСУ находится под контролем, заявил в Telegram-канале глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко. "Угрозы жизни людей нет. Сотрудники МЧС и власти контролируют уровень воды в реке", — написал он. Алексеенко добавил, что при необходимости власти готовы эвакуировать жителей прибрежных сел и подготовили для этого автобусы.Минувшей ночью обстрелы со стороны украинской армии разрушили верхнюю часть Каховской ГЭС. По словам главы администрации Новой Каховки Владимира Леонтьева, на плотине снесло задвижки, но сама дамба не пострадала. Он добавил, что подъем уровня воды в Днепре в черте города составляет от двух с половиной до четырех метров. Потребности в эвакуации местного населения пока что нет, но в зону подтопления могут попасть около 300 домов, расположенных ниже по течению.

https://ria.ru/20230606/ges-1876355910.html

днепр (город)

новая каховка

херсонская область

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днепр (город), новая каховка, херсонская область , андрей алексеенко, владимир леонтьев (новая каховка), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), разрушение каховской гэс