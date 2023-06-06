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Угрозы жителям сел у Днепра после повреждения Каховской ГЭС нет - РИА Новости, 06.06.2023
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07:56 06.06.2023 (обновлено: 12:13 06.06.2023)
https://ria.ru/20230606/evakuatsiya-1876356273.html
Угрозы жителям сел у Днепра после повреждения Каховской ГЭС нет
Угрозы жителям сел у Днепра после повреждения Каховской ГЭС нет - РИА Новости, 06.06.2023
Угрозы жителям сел у Днепра после повреждения Каховской ГЭС нет
Ситуация в прибрежных районах Днепра после частичного разрушения Каховской ГЭС из-за обстрелов ВСУ находится под контролем, заявил в Telegram-канале глава... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T07:56
2023-06-06T12:13
днепр (город)
новая каховка
херсонская область
андрей алексеенко
владимир леонтьев (новая каховка)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
разрушение каховской гэс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн — РИА Новости. Ситуация в прибрежных районах Днепра после частичного разрушения Каховской ГЭС из-за обстрелов ВСУ находится под контролем, заявил в Telegram-канале глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко. "Угрозы жизни людей нет. Сотрудники МЧС и власти контролируют уровень воды в реке", — написал он. Алексеенко добавил, что при необходимости власти готовы эвакуировать жителей прибрежных сел и подготовили для этого автобусы.Минувшей ночью обстрелы со стороны украинской армии разрушили верхнюю часть Каховской ГЭС. По словам главы администрации Новой Каховки Владимира Леонтьева, на плотине снесло задвижки, но сама дамба не пострадала. Он добавил, что подъем уровня воды в Днепре в черте города составляет от двух с половиной до четырех метров. Потребности в эвакуации местного населения пока что нет, но в зону подтопления могут попасть около 300 домов, расположенных ниже по течению.
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днепр (город)
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днепр (город), новая каховка, херсонская область , андрей алексеенко, владимир леонтьев (новая каховка), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), разрушение каховской гэс
Днепр (город), Новая Каховка, Херсонская область , Андрей Алексеенко, Владимир Леонтьев (Новая Каховка), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Разрушение Каховской ГЭС
Угрозы жителям сел у Днепра после повреждения Каховской ГЭС нет

Алексеенко: угрозы эвакуации прибрежных сел Днепра после повреждения Каховской ГЭС нет

© РИА Новости | Перейти в медиабанкКаховская ГЭС имени П. С. Непорожнего в Херсонской области
Каховская ГЭС имени П. С. Непорожнего в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
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Каховская ГЭС имени П. С. Непорожнего в Херсонской области. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн — РИА Новости. Ситуация в прибрежных районах Днепра после частичного разрушения Каховской ГЭС из-за обстрелов ВСУ находится под контролем, заявил в Telegram-канале глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.
«
"Угрозы жизни людей нет. Сотрудники МЧС и власти контролируют уровень воды в реке", — написал он.
Алексеенко добавил, что при необходимости власти готовы эвакуировать жителей прибрежных сел и подготовили для этого автобусы.
Минувшей ночью обстрелы со стороны украинской армии разрушили верхнюю часть Каховской ГЭС. По словам главы администрации Новой Каховки Владимира Леонтьева, на плотине снесло задвижки, но сама дамба не пострадала. Он добавил, что подъем уровня воды в Днепре в черте города составляет от двух с половиной до четырех метров. Потребности в эвакуации местного населения пока что нет, но в зону подтопления могут попасть около 300 домов, расположенных ниже по течению.

Каховская ГЭС — шестая (нижняя и последняя) ступень каскада гидроэлектростанций на Днепре. Расположена в пяти километрах от Новой Каховки. Российские военные взяли станцию под контроль в самом начале военной спецоперации. С тех пор ВСУ практически непрерывно обстреливают ГЭС и Новую Каховку. Еще в октябре Россия распространила в Совете Безопасности ООН письмо с призывом не допустить разрушения дамбы электростанции, по которой ВСУ специально наносят прицельные удары.

Здание Каховской ГЭС в Новой Каховке - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
Около 300 домов ниже Новой Каховки могут попасть в зону подтопления
Вчера, 07:49
 
Днепр (город)Новая КаховкаХерсонская областьАндрей АлексеенкоВладимир Леонтьев (Новая Каховка)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Разрушение Каховской ГЭС
 
 
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