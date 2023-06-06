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Четыре человека пострадали в ДТП с маршруткой в Ингушетии

Четыре человека пострадали в ДТП с маршруткой в Ингушетии - РИА Новости, 06.06.2023

Четыре человека пострадали в ДТП с маршруткой в Ингушетии

Четыре человека пострадали при столкновении маршрутного такси и иномарки в Ингушетии, сообщило республиканское министерство ГО и ЧС. РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T16:20

2023-06-06T16:20

2023-06-06T16:20

происшествия

авто

россия

республика ингушетия

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НАЛЬЧИК, 6 июн – РИА Новости. Четыре человека пострадали при столкновении маршрутного такси и иномарки в Ингушетии, сообщило республиканское министерство ГО и ЧС. "В 15.11 мск во вторник на автодороге Троицкая – Карабулак произошло ДТП с участием пассажирской "Газели" и легкового автомобиля BMW. По предварительной информации, пострадали четыре человека", - говорится в сообщении. На месте работают спасатели из отрядов "Эрши" и "Карабулак".

https://ria.ru/20230606/obvinenie-1876436940.html

россия

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происшествия, авто, россия, республика ингушетия, дтп