https://ria.ru/20230606/donetsk-1876506326.html

В Донецке жители трех районов остались без света из-за обстрела

В Донецке жители трех районов остались без света из-за обстрела - РИА Новости, 06.06.2023

В Донецке жители трех районов остались без света из-за обстрела

Более 73 тысяч абонентов остались без электроснабжения в ряде районов Донецка в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщило министерство угля и... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T15:53

2023-06-06T15:53

2023-06-06T16:07

специальная военная операция на украине

донецк

ленинский район

донецкая народная республика

общество

происшествия

россия

жкх

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ДОНЕЦК, 6 июн - РИА Новости. Более 73 тысяч абонентов остались без электроснабжения в ряде районов Донецка в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщило министерство угля и энергетики ДНР."В 15.02 в результате очередного обстрела Донецка произошло обесточение нескольких высоковольтных подстанций города. Без напряжения осталось 428 трансформаторных подстанций, 73 350 бытовых абонентов в Петровском, Кировском и частично Ленинском районах столицы ДНР", - говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.Представительство ДНР в СЦКК сообщило, что украинские войска выпустили по Петровскому и Кировскому районам Донецка шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР. Это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Кировский район расположен на юго-западе Донецка, соседствует с Петровским районом.Ленинский район расположен на юге Донецка и достаточно удален от линии соприкосновения.

https://ria.ru/20230606/belgorod-1876499194.html

https://ria.ru/20230606/kontrnastuplenie-1876511020.html

донецк

ленинский район

донецкая народная республика

россия

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донецк, ленинский район, донецкая народная республика, общество, происшествия, россия, жкх