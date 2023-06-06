Рейтинг@Mail.ru
В Донецке жители трех районов остались без света из-за обстрела - РИА Новости, 06.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:53 06.06.2023 (обновлено: 16:07 06.06.2023)
https://ria.ru/20230606/donetsk-1876506326.html
В Донецке жители трех районов остались без света из-за обстрела
В Донецке жители трех районов остались без света из-за обстрела - РИА Новости, 06.06.2023
В Донецке жители трех районов остались без света из-за обстрела
Более 73 тысяч абонентов остались без электроснабжения в ряде районов Донецка в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщило министерство угля и... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T15:53
2023-06-06T16:07
специальная военная операция на украине
донецк
ленинский район
донецкая народная республика
общество
происшествия
россия
жкх
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815233021_0:0:3056:1718_1920x0_80_0_0_2da488e62791e8df99bc6a6102acfaab.jpg
ДОНЕЦК, 6 июн - РИА Новости. Более 73 тысяч абонентов остались без электроснабжения в ряде районов Донецка в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщило министерство угля и энергетики ДНР."В 15.02 в результате очередного обстрела Донецка произошло обесточение нескольких высоковольтных подстанций города. Без напряжения осталось 428 трансформаторных подстанций, 73 350 бытовых абонентов в Петровском, Кировском и частично Ленинском районах столицы ДНР", - говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.Представительство ДНР в СЦКК сообщило, что украинские войска выпустили по Петровскому и Кировскому районам Донецка шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР. Это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Кировский район расположен на юго-западе Донецка, соседствует с Петровским районом.Ленинский район расположен на юге Донецка и достаточно удален от линии соприкосновения.
https://ria.ru/20230606/belgorod-1876499194.html
https://ria.ru/20230606/kontrnastuplenie-1876511020.html
донецк
ленинский район
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815233021_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_69fc372ac8b7e8cb7bf4f39d30f48587.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецк, ленинский район, донецкая народная республика, общество, происшествия, россия, жкх
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Ленинский район, Донецкая Народная Республика, Общество, Происшествия, Россия, ЖКХ
В Донецке жители трех районов остались без света из-за обстрела

Минугля ДНР: в Донецке более 73 тысяч абонентов остались без света из-за обстрела

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкДонецк
Донецк - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Донецк. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 6 июн - РИА Новости. Более 73 тысяч абонентов остались без электроснабжения в ряде районов Донецка в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщило министерство угля и энергетики ДНР.
"В 15.02 в результате очередного обстрела Донецка произошло обесточение нескольких высоковольтных подстанций города. Без напряжения осталось 428 трансформаторных подстанций, 73 350 бытовых абонентов в Петровском, Кировском и частично Ленинском районах столицы ДНР", - говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.
Зенитно-ракетный комплекс - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
Над Белгородом сработала система ПВО
Вчера, 15:31
Представительство ДНР в СЦКК сообщило, что украинские войска выпустили по Петровскому и Кировскому районам Донецка шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.
Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР. Это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Кировский район расположен на юго-западе Донецка, соседствует с Петровским районом.
Ленинский район расположен на юге Донецка и достаточно удален от линии соприкосновения.
Шойгу о сорванном контрнаступлении Киева и общих потерях ВСУ за три дня - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
Российские войска сорвали наступление ВСУ на всех участках фронта
Вчера, 16:06
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкЛенинский районДонецкая Народная РеспубликаОбществоПроисшествияРоссияЖКХ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала