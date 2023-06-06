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В Донецке жители трех районов остались без света из-за обстрела
В Донецке жители трех районов остались без света из-за обстрела - РИА Новости, 06.06.2023
В Донецке жители трех районов остались без света из-за обстрела
Более 73 тысяч абонентов остались без электроснабжения в ряде районов Донецка в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщило министерство угля и... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T15:53
2023-06-06T15:53
2023-06-06T16:07
специальная военная операция на украине
донецк
ленинский район
донецкая народная республика
общество
происшествия
россия
жкх
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ДОНЕЦК, 6 июн - РИА Новости. Более 73 тысяч абонентов остались без электроснабжения в ряде районов Донецка в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщило министерство угля и энергетики ДНР."В 15.02 в результате очередного обстрела Донецка произошло обесточение нескольких высоковольтных подстанций города. Без напряжения осталось 428 трансформаторных подстанций, 73 350 бытовых абонентов в Петровском, Кировском и частично Ленинском районах столицы ДНР", - говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.Представительство ДНР в СЦКК сообщило, что украинские войска выпустили по Петровскому и Кировскому районам Донецка шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР. Это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Кировский район расположен на юго-западе Донецка, соседствует с Петровским районом.Ленинский район расположен на юге Донецка и достаточно удален от линии соприкосновения.
https://ria.ru/20230606/belgorod-1876499194.html
https://ria.ru/20230606/kontrnastuplenie-1876511020.html
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В Донецке жители трех районов остались без света из-за обстрела
Минугля ДНР: в Донецке более 73 тысяч абонентов остались без света из-за обстрела