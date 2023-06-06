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Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами - РИА Новости, 06.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:29 06.06.2023
https://ria.ru/20230606/donetsk-1876420978.html
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами - РИА Новости, 06.06.2023
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами
Украинские войска за пять минут выпустили одиннадцать снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, сообщило в... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T11:29
2023-06-06T11:29
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
горловка
нато
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ДОНЕЦК, 6 июн – РИА Новости. Украинские войска за пять минут выпустили одиннадцать снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 10:50 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 6 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства. В 10.45 мск было выпущено пять снарядов указанного калибра по Киевскому району города. Кроме того, в 10.20 подвергся обстрелу Никитовский район Горловки, по нему украинские военные выпустили семь снарядов калибра 152 миллиметра, уточнило ведомство. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230606/svo-1876271249.html
донецк
донецкая народная республика
горловка
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происшествия, донецк, донецкая народная республика, горловка, нато
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Горловка, НАТО
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами

Представительство ДНР: украинские войска выпустили по Донецку 11 натовских снарядов

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОсколки снарядов, выпущенных ВСУ по Донецку
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Донецку - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Донецку. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 6 июн – РИА Новости. Украинские войска за пять минут выпустили одиннадцать снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
«
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 10:50 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 6 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства.
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В 10.45 мск было выпущено пять снарядов указанного калибра по Киевскому району города. Кроме того, в 10.20 подвергся обстрелу Никитовский район Горловки, по нему украинские военные выпустили семь снарядов калибра 152 миллиметра, уточнило ведомство.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкДонецкая Народная РеспубликаГорловкаНАТО
 
 
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