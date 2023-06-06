https://ria.ru/20230606/doklad-1876478048.html

Западные аналитики поделились неожиданной информацией о российской армии

Западные аналитики поделились неожиданной информацией о российской армии - РИА Новости, 06.06.2023

Западные аналитики поделились неожиданной информацией о российской армии

Россия после неудач на фронте изменила свою тактику ведения боевых действий, считают эксперты британского Королевского объединенного института оборонных... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T14:27

2023-06-06T14:27

2023-06-06T14:27

специальная военная операция на украине

украина

россия

великобритания

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 6 июня — РИА Новости. Россия после неудач на фронте изменила свою тактику ведения боевых действий, считают эксперты британского Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI). О том, как западные аналитики оценивают адаптацию российской армии к новым реалиям — в материале РИА Новости.Новые боевые единицыДо февраля 2022-го основным подразделением в ВС считалась батальонно-тактическая группа. По мнению авторов доклада, они были перенасыщены техникой. Это делало их слишком чувствительными к потерям живой силы — не хватало операторов.На смену этому формату, как отмечается в документе, пришли различные виды пехоты. Каждый выполнял свои задачи. Аналитики выделяют четыре типа:Зарыться в землюОтдельно аналитики отмечают навыки инженерных войск и в целом способность солдат быстро возводить укрепления. По их мнению, в этом аспекте армия проявила себя очень хорошо."Скорость, с которой российская пехота окапывается, и то, как они улучшают свои позиции, заслуживает особого внимания. Особенно когда им помогают военные инженеры", — подчеркнули сотрудники RUSI.Им удается оперативно обустраивать сложные железобетонные траншеи и командные бункеры, проволочные заграждения, ежи, противотанковые рвы и сложные минные поля.Главная угроза для ВСУЭксперты отмечают, что ключевую угрозу для украинских подразделений сейчас представляет российская артиллерия. Основной упор делается на 120-миллиметровые минометы.Также возросла эффективность российских ПВО и ПРО — теперь ей удается перехватывать реактивные снаряды GMLRS, которыми, в частности, стреляют РСЗО HIMARS.Много проблем Киеву доставляют средства радиоэлектронной борьбы: российская РЭБ, как указывается в докладе, может перехватывать и расшифровывать сигналы украинских систем связи. Каждый месяц ВСУ теряют около десяти тысяч беспилотников.Нерешенные проблемыВместе с тем, подчеркивают аналитики, российские войска сами также часто пользуются незашифрованной связью, которую перехватывают.Авторы приходят к выводу, что вооруженные силы показали высокую способность к адаптации, однако в большинстве случаев действует реактивно. Иными словами, решают имеющиеся проблемы, но "не пытаются предвосхитить появление новых".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Нармания Давид

украина, россия, великобритания, вооруженные силы украины