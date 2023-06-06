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Западные аналитики поделились неожиданной информацией о российской армии - РИА Новости, 06.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:27 06.06.2023
https://ria.ru/20230606/doklad-1876478048.html
Западные аналитики поделились неожиданной информацией о российской армии
Западные аналитики поделились неожиданной информацией о российской армии - РИА Новости, 06.06.2023
Западные аналитики поделились неожиданной информацией о российской армии
Россия после неудач на фронте изменила свою тактику ведения боевых действий, считают эксперты британского Королевского объединенного института оборонных... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T14:27
2023-06-06T14:27
специальная военная операция на украине
украина
россия
великобритания
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 июня — РИА Новости. Россия после неудач на фронте изменила свою тактику ведения боевых действий, считают эксперты британского Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI). О том, как западные аналитики оценивают адаптацию российской армии к новым реалиям — в материале РИА Новости.Новые боевые единицыДо февраля 2022-го основным подразделением в ВС считалась батальонно-тактическая группа. По мнению авторов доклада, они были перенасыщены техникой. Это делало их слишком чувствительными к потерям живой силы — не хватало операторов.На смену этому формату, как отмечается в документе, пришли различные виды пехоты. Каждый выполнял свои задачи. Аналитики выделяют четыре типа:Зарыться в землюОтдельно аналитики отмечают навыки инженерных войск и в целом способность солдат быстро возводить укрепления. По их мнению, в этом аспекте армия проявила себя очень хорошо."Скорость, с которой российская пехота окапывается, и то, как они улучшают свои позиции, заслуживает особого внимания. Особенно когда им помогают военные инженеры", — подчеркнули сотрудники RUSI.Им удается оперативно обустраивать сложные железобетонные траншеи и командные бункеры, проволочные заграждения, ежи, противотанковые рвы и сложные минные поля.Главная угроза для ВСУЭксперты отмечают, что ключевую угрозу для украинских подразделений сейчас представляет российская артиллерия. Основной упор делается на 120-миллиметровые минометы.Также возросла эффективность российских ПВО и ПРО — теперь ей удается перехватывать реактивные снаряды GMLRS, которыми, в частности, стреляют РСЗО HIMARS.Много проблем Киеву доставляют средства радиоэлектронной борьбы: российская РЭБ, как указывается в докладе, может перехватывать и расшифровывать сигналы украинских систем связи. Каждый месяц ВСУ теряют около десяти тысяч беспилотников.Нерешенные проблемыВместе с тем, подчеркивают аналитики, российские войска сами также часто пользуются незашифрованной связью, которую перехватывают.Авторы приходят к выводу, что вооруженные силы показали высокую способность к адаптации, однако в большинстве случаев действует реактивно. Иными словами, решают имеющиеся проблемы, но "не пытаются предвосхитить появление новых".
украина
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7 495 645-6601
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украина, россия, великобритания, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Великобритания, Вооруженные силы Украины

Западные аналитики поделились неожиданной информацией о российской армии

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащий штурмовых групп вооруженных сил РФ во время боевого слаживания
Военнослужащий штурмовых групп вооруженных сил РФ во время боевого слаживания - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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МОСКВА, 6 июня — РИА Новости. Россия после неудач на фронте изменила свою тактику ведения боевых действий, считают эксперты британского Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI). О том, как западные аналитики оценивают адаптацию российской армии к новым реалиям — в материале РИА Новости.

Новые боевые единицы

До февраля 2022-го основным подразделением в ВС считалась батальонно-тактическая группа. По мнению авторов доклада, они были перенасыщены техникой. Это делало их слишком чувствительными к потерям живой силы — не хватало операторов.
На смену этому формату, как отмечается в документе, пришли различные виды пехоты. Каждый выполнял свои задачи. Аналитики выделяют четыре типа:
  • в терминологии авторов "расходная" или "одноразовая" пехота — подразделения из наименее подготовленных солдат;
  • линейная пехота — для удержания позиций и обороны;
  • штурмовики — наиболее подготовленные бойцы, которые обеспечивают успех наступательных операций;
  • специализированная пехота — те же штурмовики, чьи задачи более сложные и специфичные.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащий подразделения ВДВ во время подготовки штурмовых групп на полигоне в южном секторе СВО
Военнослужащий подразделения ВДВ во время подготовки штурмовых групп на полигоне в южном секторе СВО - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© РИА Новости
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Военнослужащий подразделения ВДВ во время подготовки штурмовых групп на полигоне в южном секторе СВО

Зарыться в землю

Отдельно аналитики отмечают навыки инженерных войск и в целом способность солдат быстро возводить укрепления. По их мнению, в этом аспекте армия проявила себя очень хорошо.
"Скорость, с которой российская пехота окапывается, и то, как они улучшают свои позиции, заслуживает особого внимания. Особенно когда им помогают военные инженеры", — подчеркнули сотрудники RUSI.
Им удается оперативно обустраивать сложные железобетонные траншеи и командные бункеры, проволочные заграждения, ежи, противотанковые рвы и сложные минные поля.
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий РФ на участке фронта в Донбассе
Военнослужащий РФ на участке фронта в Донбассе - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий РФ на участке фронта в Донбассе

Главная угроза для ВСУ

Эксперты отмечают, что ключевую угрозу для украинских подразделений сейчас представляет российская артиллерия. Основной упор делается на 120-миллиметровые минометы.
Также возросла эффективность российских ПВО и ПРО — теперь ей удается перехватывать реактивные снаряды GMLRS, которыми, в частности, стреляют РСЗО HIMARS.
Много проблем Киеву доставляют средства радиоэлектронной борьбы: российская РЭБ, как указывается в докладе, может перехватывать и расшифровывать сигналы украинских систем связи. Каждый месяц ВСУ теряют около десяти тысяч беспилотников.
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы
Военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы

Нерешенные проблемы

Вместе с тем, подчеркивают аналитики, российские войска сами также часто пользуются незашифрованной связью, которую перехватывают.
Авторы приходят к выводу, что вооруженные силы показали высокую способность к адаптации, однако в большинстве случаев действует реактивно. Иными словами, решают имеющиеся проблемы, но "не пытаются предвосхитить появление новых".
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияВеликобританияВооруженные силы Украины
 
 
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