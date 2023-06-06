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Доходы бюджета Вологодской области увеличат на 545 млн рублей в 2023 году - РИА Новости, 06.06.2023
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12:28 06.06.2023
https://ria.ru/20230606/dokhody-1876437561.html
Доходы бюджета Вологодской области увеличат на 545 млн рублей в 2023 году
Доходы бюджета Вологодской области увеличат на 545 млн рублей в 2023 году - РИА Новости, 06.06.2023
Доходы бюджета Вологодской области увеличат на 545 млн рублей в 2023 году
Доходная часть бюджета Вологодской области на 2023 год увеличится на 545 миллионов рублей, расходная – на 2,7 миллиарда, сообщил губернатор области Олег... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T12:28
2023-06-06T12:28
вологодская область
вологда
череповец
олег кувшинников
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ВОЛОГДА, 6 июн – РИА Новости. Доходная часть бюджета Вологодской области на 2023 год увеличится на 545 миллионов рублей, расходная – на 2,7 миллиарда, сообщил губернатор области Олег Кувшинников на оперативном совещании в правительстве области.По его словам, ситуация в экономике области стабильная, а поступления от налога на прибыль организаций превышают прогнозные показатели."По результатам пяти месяцев поступление налоговых и неналоговых доходов выше уровня пяти месяцев прошлого года. Динамика налога на прибыль складывается значительно лучше прогнозной", - отметил глава области.Кроме того, остатки средств прошлого года позволяют существенно увеличить расходы на социальную сферу и коммунальную инфраструктуру. Глава региона уточнил, что порядка 750 миллионов рублей дополнительно направят на строительство новых поликлиник в Вологде и Череповце, порядка 230 миллионов - на обновление объектов теплоэнергетики в сельских территориях, чуть более 474 миллионов рублей — на капитальный ремонт и оснащение школ и других объектов образования и физической культуры. Еще 123 миллиона рублей будут дополнительно направлены на жилье детям-сиротам.С учетом поправок расходная часть областного бюджета в 2023 году составит чуть более 141 миллиарда рублей, доходная – 115 миллиардов. Дефицит в 26 миллиардов рублей полностью обеспечен остатками средств прошлого года и бюджетными кредитами, подтвердили в областном департаменте финансов.
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вологда, череповец, олег кувшинников
Вологодская область, Вологда, Череповец, Олег Кувшинников

Доходы бюджета Вологодской области увеличат на 545 млн рублей в 2023 году

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ВОЛОГДА, 6 июн – РИА Новости. Доходная часть бюджета Вологодской области на 2023 год увеличится на 545 миллионов рублей, расходная – на 2,7 миллиарда, сообщил губернатор области Олег Кувшинников на оперативном совещании в правительстве области.
По его словам, ситуация в экономике области стабильная, а поступления от налога на прибыль организаций превышают прогнозные показатели.
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"По результатам пяти месяцев поступление налоговых и неналоговых доходов выше уровня пяти месяцев прошлого года. Динамика налога на прибыль складывается значительно лучше прогнозной", - отметил глава области.
Кроме того, остатки средств прошлого года позволяют существенно увеличить расходы на социальную сферу и коммунальную инфраструктуру. Глава региона уточнил, что порядка 750 миллионов рублей дополнительно направят на строительство новых поликлиник в Вологде и Череповце, порядка 230 миллионов - на обновление объектов теплоэнергетики в сельских территориях, чуть более 474 миллионов рублей — на капитальный ремонт и оснащение школ и других объектов образования и физической культуры. Еще 123 миллиона рублей будут дополнительно направлены на жилье детям-сиротам.
С учетом поправок расходная часть областного бюджета в 2023 году составит чуть более 141 миллиарда рублей, доходная – 115 миллиардов. Дефицит в 26 миллиардов рублей полностью обеспечен остатками средств прошлого года и бюджетными кредитами, подтвердили в областном департаменте финансов.
 
Вологодская областьВологдаЧереповецОлег Кувшинников
 
 
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