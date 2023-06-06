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Оперштаб опроверг информацию о действии диверсантов в Белгородской области - РИА Новости, 06.06.2023
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12:36 06.06.2023 (обновлено: 13:17 06.06.2023)
https://ria.ru/20230606/diversanty-1876440357.html
Оперштаб опроверг информацию о действии диверсантов в Белгородской области
Оперштаб опроверг информацию о действии диверсантов в Белгородской области - РИА Новости, 06.06.2023
Оперштаб опроверг информацию о действии диверсантов в Белгородской области
Информация о действии на территории Белгородской области нескольких вооруженных групп противника не соответствует действительности, сообщил в своем... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T12:36
2023-06-06T13:17
белгородская область
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БЕЛГОРОД, 6 июн – РИА Новости. Информация о действии на территории Белгородской области нескольких вооруженных групп противника не соответствует действительности, сообщил в своем Telegram-канале оперативный штаб региона.По данным оперштаба, в настоящее время участились звонки жителям региона о действии на территории области вооруженных диверсионных групп противника. Звонящие в мессенджерах представляются сотрудниками МВД и говорят, что белгородцы могут самостоятельно задержать диверсантов, которые передвигаются на автомобилях полиции, одеты в форму российских военнослужащих с белыми повязками на руках."Информация о действии на территории Белгородской области нескольких вооруженных групп противника не соответствует действительности… Представители правоохранительных органов и органов власти никогда не будут звонить гражданам в мессенджерах с телефонов других государств. Будьте внимательны и доверяйте только официальным источникам", - сообщает оперштаб.
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белгородская область
Белгородская область
Оперштаб опроверг информацию о действии диверсантов в Белгородской области

Оперштаб назвал данные о действии вооруженных диверсантов в Белгородской области фейком

© Фото : Настоящий Гладков / TelegramБрошенная бронемашина украинских диверсантов в Белгородской области
Брошенная бронемашина украинских диверсантов в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© Фото : Настоящий Гладков / Telegram
Брошенная бронемашина украинских диверсантов в Белгородской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 6 июн – РИА Новости. Информация о действии на территории Белгородской области нескольких вооруженных групп противника не соответствует действительности, сообщил в своем Telegram-канале оперативный штаб региона.
По данным оперштаба, в настоящее время участились звонки жителям региона о действии на территории области вооруженных диверсионных групп противника. Звонящие в мессенджерах представляются сотрудниками МВД и говорят, что белгородцы могут самостоятельно задержать диверсантов, которые передвигаются на автомобилях полиции, одеты в форму российских военнослужащих с белыми повязками на руках.
"Информация о действии на территории Белгородской области нескольких вооруженных групп противника не соответствует действительности… Представители правоохранительных органов и органов власти никогда не будут звонить гражданам в мессенджерах с телефонов других государств. Будьте внимательны и доверяйте только официальным источникам", - сообщает оперштаб.
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