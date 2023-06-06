https://ria.ru/20230606/diversanty-1876440357.html
Оперштаб опроверг информацию о действии диверсантов в Белгородской области
Оперштаб опроверг информацию о действии диверсантов в Белгородской области - РИА Новости, 06.06.2023
Оперштаб опроверг информацию о действии диверсантов в Белгородской области
Информация о действии на территории Белгородской области нескольких вооруженных групп противника не соответствует действительности, сообщил в своем... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T12:36
2023-06-06T12:36
2023-06-06T13:17
белгородская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/17/1873732396_0:175:1280:895_1920x0_80_0_0_fe290ce497432b9e1b9f745c82fd6695.jpg
БЕЛГОРОД, 6 июн – РИА Новости. Информация о действии на территории Белгородской области нескольких вооруженных групп противника не соответствует действительности, сообщил в своем Telegram-канале оперативный штаб региона.По данным оперштаба, в настоящее время участились звонки жителям региона о действии на территории области вооруженных диверсионных групп противника. Звонящие в мессенджерах представляются сотрудниками МВД и говорят, что белгородцы могут самостоятельно задержать диверсантов, которые передвигаются на автомобилях полиции, одеты в форму российских военнослужащих с белыми повязками на руках."Информация о действии на территории Белгородской области нескольких вооруженных групп противника не соответствует действительности… Представители правоохранительных органов и органов власти никогда не будут звонить гражданам в мессенджерах с телефонов других государств. Будьте внимательны и доверяйте только официальным источникам", - сообщает оперштаб.
https://ria.ru/20230528/zelenskiy-1874561116.html
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/17/1873732396_0:36:1163:908_1920x0_80_0_0_16c2c3bf6d095cec613b533e271e5734.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область
Оперштаб опроверг информацию о действии диверсантов в Белгородской области
Оперштаб назвал данные о действии вооруженных диверсантов в Белгородской области фейком
БЕЛГОРОД, 6 июн – РИА Новости.
Информация о действии на территории Белгородской области нескольких вооруженных групп противника не соответствует действительности, сообщил в своем Telegram-канале
оперативный штаб региона.
По данным оперштаба, в настоящее время участились звонки жителям региона о действии на территории области вооруженных диверсионных групп противника. Звонящие в мессенджерах представляются сотрудниками МВД и говорят, что белгородцы могут самостоятельно задержать диверсантов, которые передвигаются на автомобилях полиции, одеты в форму российских военнослужащих с белыми повязками на руках.
"Информация о действии на территории Белгородской области нескольких вооруженных групп противника не соответствует действительности… Представители правоохранительных органов и органов власти никогда не будут звонить гражданам в мессенджерах с телефонов других государств. Будьте внимательны и доверяйте только официальным источникам", - сообщает оперштаб.
Запад выпорол Зеленского за Белгород