https://ria.ru/20230606/diversanty-1876440357.html

Оперштаб опроверг информацию о действии диверсантов в Белгородской области

Оперштаб опроверг информацию о действии диверсантов в Белгородской области - РИА Новости, 06.06.2023

Оперштаб опроверг информацию о действии диверсантов в Белгородской области

Информация о действии на территории Белгородской области нескольких вооруженных групп противника не соответствует действительности, сообщил в своем... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T12:36

2023-06-06T12:36

2023-06-06T13:17

белгородская область

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БЕЛГОРОД, 6 июн – РИА Новости. Информация о действии на территории Белгородской области нескольких вооруженных групп противника не соответствует действительности, сообщил в своем Telegram-канале оперативный штаб региона.По данным оперштаба, в настоящее время участились звонки жителям региона о действии на территории области вооруженных диверсионных групп противника. Звонящие в мессенджерах представляются сотрудниками МВД и говорят, что белгородцы могут самостоятельно задержать диверсантов, которые передвигаются на автомобилях полиции, одеты в форму российских военнослужащих с белыми повязками на руках."Информация о действии на территории Белгородской области нескольких вооруженных групп противника не соответствует действительности… Представители правоохранительных органов и органов власти никогда не будут звонить гражданам в мессенджерах с телефонов других государств. Будьте внимательны и доверяйте только официальным источникам", - сообщает оперштаб.

https://ria.ru/20230528/zelenskiy-1874561116.html

белгородская область

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белгородская область