https://ria.ru/20230606/deti-1876392266.html

Гладков рассказал об отдыхе первой смены белгородских детей в лагере Крыма

Гладков рассказал об отдыхе первой смены белгородских детей в лагере Крыма - РИА Новости, 06.06.2023

Гладков рассказал об отдыхе первой смены белгородских детей в лагере Крыма

Первая смена детей из Белгородской области прибыла в санаторий "Бригантина "Белогорье" в Крыму, где для их отдыха созданы все условия, подготовлена большая... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T10:23

2023-06-06T10:23

2023-06-06T10:23

белгородская область

белгородская область

евпатория

вячеслав гладков

сергей аксенов (политик)

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БЕЛГОРОД, 6 июн – РИА Новости. Первая смена детей из Белгородской области прибыла в санаторий "Бригантина "Белогорье" в Крыму, где для их отдыха созданы все условия, подготовлена большая развлекательная и экскурсионная программа, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков в своих соцсетях. "Наши дети первой смены уже там (в санатории). Надеюсь, что им очень нравится. По крайней мере, вижу по фото и по видео, они в восхищении, в восторге. Первое, что сделали, - побежали сразу к морю. Многие моря не видели никогда. И я рад, что то, что мы с вами планировали, несмотря ни на какие сложности, мы с вами достигаем результата", - написал Гладков. Губернатор лично проводил первых 277 школьников из разных районов Белгородской области на отдых в Евпаторию. Напутствуя ребят, Гладков подчеркнул, что не видел лучшего детского лагеря в стране. Детский санаторий "Бригантина "Белогорье" расположен в юго-западной части Крымского полуострова, в поселке Заозерное, в 8 километрах от Евпатории и в 70 километрах от Симферополя. Его территория - более 13 гектаров. Комплекс рассчитан на 300 мест. Здание находится на первой береговой линии — в 60 метрах от моря. На территории расположены дендрологический парк, спортивные площадки: футбольное поле, теннисный корт, волейбольная площадка и многое другое. В первую тематическую смену отправились дети из приграничных территорий, а также дети участников СВО — контрактников, мобилизованных. Во вторую смену отправятся участники проекта "Время 31-х". "Мы начнём работу в круглогодичном варианте, будем формировать тематические смены. Сейчас вторая смена уже есть – это "Время 31-х". Дети сами придумали этот проект, и он стал одним из лучших в стране. Ребята выходят с инициативами и идеями, которые превращаются в проекты, меняющие жизнь к лучшему. Самых активных участников мы пригласили во вторую смену", — отметил Гладков, слова которого приводит пресс-служба правительства региона. Доставка ребят автобусами и поездами осуществляется за счет средств областного бюджета. Смена длится 21 день. Обратно ребята из первой смены вернутся 25 июня. В 2021 году губернатор Белгородской области Гладков и глава Республики Крым Сергей Аксёнов подписали меморандум о безвозмездной передаче в собственность Белгородской области крымского санатория "Бригантина". Затем за счёт средств бюджета Белгородской области в санатории был проведен масштабный капитальный ремонт.

https://ria.ru/20230531/kanikuly-1875319327.html

https://ria.ru/20230525/gladkov-1874156435.html

белгородская область

евпатория

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

белгородская область, евпатория, вячеслав гладков, сергей аксенов (политик)