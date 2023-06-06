https://ria.ru/20230606/demobilizatsiya-1876579122.html
Зеленский ответил на вопрос о демобилизации на Украине
Зеленский ответил на вопрос о демобилизации на Украине - РИА Новости, 06.06.2023
Зеленский ответил на вопрос о демобилизации на Украине
Владимир Зеленский заявил, что, пока продолжается вооруженное противостояние с Россией, говорить о демобилизации на Украине еще рано. РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T20:06
2023-06-06T20:06
2023-06-06T20:11
специальная военная операция на украине
россия
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что, пока продолжается вооруженное противостояние с Россией, говорить о демобилизации на Украине еще рано. "О демобилизации говорить рано, война продолжается. Касаемо ротации: это происходит, когда усталость есть у военных. Всё это происходит под руководством главкома (ВСУ) и генштаба", - сказал Зеленский на пресс-конференции, которую транслирует общественная телерадиокомпания "Суспiльне" ("Общественное"). Ранее петиция с требованием ввести демобилизацию для украинских солдат, отслуживших полтора года, набрала 25 тысяч подписей, необходимые для рассмотрения Зеленским. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну. Повестка может быть вручена в любом месте, которое не запрещено законом. Вручение не обязательно должен осуществлять представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки. Ее могут выдать и руководители учреждения, организации и предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
https://ria.ru/20230527/ukraina-1874464408.html
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россия, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
Зеленский ответил на вопрос о демобилизации на Украине
Президент Украины Зеленский заявил, что говорить о демобилизации пока рано
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что, пока продолжается вооруженное противостояние с Россией, говорить о демобилизации на Украине еще рано.
"О демобилизации говорить рано, война продолжается. Касаемо ротации: это происходит, когда усталость есть у военных. Всё это происходит под руководством главкома (ВСУ
) и генштаба", - сказал Зеленский на пресс-конференции, которую транслирует общественная телерадиокомпания "Суспiльне" ("Общественное").
Ранее петиция с требованием ввести демобилизацию для украинских солдат, отслуживших полтора года, набрала 25 тысяч подписей, необходимые для рассмотрения Зеленским.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну. Повестка может быть вручена в любом месте, которое не запрещено законом. Вручение не обязательно должен осуществлять представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки. Ее могут выдать и руководители учреждения, организации и предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
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