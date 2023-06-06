Рейтинг@Mail.ru
Зеленский ответил на вопрос о демобилизации на Украине - РИА Новости, 06.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:06 06.06.2023 (обновлено: 20:11 06.06.2023)
https://ria.ru/20230606/demobilizatsiya-1876579122.html
Зеленский ответил на вопрос о демобилизации на Украине
Зеленский ответил на вопрос о демобилизации на Украине - РИА Новости, 06.06.2023
Зеленский ответил на вопрос о демобилизации на Украине
Владимир Зеленский заявил, что, пока продолжается вооруженное противостояние с Россией, говорить о демобилизации на Украине еще рано. РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T20:06
2023-06-06T20:11
специальная военная операция на украине
россия
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/15/1873268468_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_cdeb2ef1c3ec83501a10ec345d8f3179.jpg
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что, пока продолжается вооруженное противостояние с Россией, говорить о демобилизации на Украине еще рано. "О демобилизации говорить рано, война продолжается. Касаемо ротации: это происходит, когда усталость есть у военных. Всё это происходит под руководством главкома (ВСУ) и генштаба", - сказал Зеленский на пресс-конференции, которую транслирует общественная телерадиокомпания "Суспiльне" ("Общественное"). Ранее петиция с требованием ввести демобилизацию для украинских солдат, отслуживших полтора года, набрала 25 тысяч подписей, необходимые для рассмотрения Зеленским. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну. Повестка может быть вручена в любом месте, которое не запрещено законом. Вручение не обязательно должен осуществлять представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки. Ее могут выдать и руководители учреждения, организации и предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
https://ria.ru/20230527/ukraina-1874464408.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/15/1873268468_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_e768c6ff706b8afffaf60dbc5d88abac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
Зеленский ответил на вопрос о демобилизации на Украине

Президент Украины Зеленский заявил, что говорить о демобилизации пока рано

© AP Photo / Louise DelmotteПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© AP Photo / Louise Delmotte
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что, пока продолжается вооруженное противостояние с Россией, говорить о демобилизации на Украине еще рано.
"О демобилизации говорить рано, война продолжается. Касаемо ротации: это происходит, когда усталость есть у военных. Всё это происходит под руководством главкома (ВСУ) и генштаба", - сказал Зеленский на пресс-конференции, которую транслирует общественная телерадиокомпания "Суспiльне" ("Общественное").
Ранее петиция с требованием ввести демобилизацию для украинских солдат, отслуживших полтора года, набрала 25 тысяч подписей, необходимые для рассмотрения Зеленским.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну. Повестка может быть вручена в любом месте, которое не запрещено законом. Вручение не обязательно должен осуществлять представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки. Ее могут выдать и руководители учреждения, организации и предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
Знак Въезд запрещен и флаг у здания Генерального консульства Украины в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
Два пути и три варианта исчезновения Украины
27 мая, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала