https://ria.ru/20230606/demobilizatsiya-1876579122.html

Зеленский ответил на вопрос о демобилизации на Украине

Зеленский ответил на вопрос о демобилизации на Украине - РИА Новости, 06.06.2023

Зеленский ответил на вопрос о демобилизации на Украине

Владимир Зеленский заявил, что, пока продолжается вооруженное противостояние с Россией, говорить о демобилизации на Украине еще рано. РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T20:06

2023-06-06T20:06

2023-06-06T20:11

специальная военная операция на украине

россия

украина

владимир зеленский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что, пока продолжается вооруженное противостояние с Россией, говорить о демобилизации на Украине еще рано. "О демобилизации говорить рано, война продолжается. Касаемо ротации: это происходит, когда усталость есть у военных. Всё это происходит под руководством главкома (ВСУ) и генштаба", - сказал Зеленский на пресс-конференции, которую транслирует общественная телерадиокомпания "Суспiльне" ("Общественное"). Ранее петиция с требованием ввести демобилизацию для украинских солдат, отслуживших полтора года, набрала 25 тысяч подписей, необходимые для рассмотрения Зеленским. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну. Повестка может быть вручена в любом месте, которое не запрещено законом. Вручение не обязательно должен осуществлять представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки. Ее могут выдать и руководители учреждения, организации и предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.

https://ria.ru/20230527/ukraina-1874464408.html

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россия, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины