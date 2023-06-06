https://ria.ru/20230606/delo-1876583782.html

Дело морпеха ВСУ, участвовавшего в убийствах в Мариуполе, направили в суд

Дело морпеха ВСУ, участвовавшего в убийствах в Мариуполе, направили в суд - РИА Новости, 06.06.2023

Дело морпеха ВСУ, участвовавшего в убийствах в Мариуполе, направили в суд

Прокуратура Донецкой Народной Республики направила в суд уголовное дело начальника одной из служб батальона морской пехоты ВСУ, обвиняемого в участии в убийстве РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T20:33

2023-06-06T20:33

2023-06-06T20:33

донецкая народная республика

россия

мариуполь

вооруженные силы украины

происшествия

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ДОНЕЦК, 6 июн - РИА Новости. Прокуратура Донецкой Народной Республики направила в суд уголовное дело начальника одной из служб батальона морской пехоты ВСУ, обвиняемого в участии в убийстве пятерых мирных жителей, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. Прокуратура республики утвердила обвинительное заключение по делу 24-летнего Дениса Мирзы, начальника службы радиационной, химической и биологической защиты 501-го батальона морской пехоты ВСУ. Он обвиняется по пунктам "а", "ж", "л" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), части 3 статьи 30, по пунктам "а", "ж", "л" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), части 1 статьи 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны). "По версии следствия, в период с 2 по 15 марта 2022 года обвиняемый, находясь на территории Мариупольского высшего металлургического профессионального училища, расположенного по адресу: город Мариуполь, переулок Ермака, дом 31, получил приказ от военнослужащего вооруженных сил Украины об устранении мирного жителя, которого он остановил недалеко от входа в училище. После чего он произвел выстрел в голову мужчины из пистолета Макарова. От полученного огнестрельного ранения гражданин скончался на месте", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале штаба. После этого Мирза вместе с другим военным, Олегом Завалецким, отвели еще двух мужчин в тамбур душевой, где второй военнослужащий застрелил мирных жителей из пистолета. По данным штаба, они выполняли приказ ликвидировать граждан, находящихся на территории училища. Кроме того, Мирза в период с 20 марта по 4 апреля 2022 года, находясь на территории Мариупольского металлургического комбината имени Ильича, отдал приказ военнослужащему Николаю Олексенко устранить мирных жителей. Выполняя приказ Мирзы, Олексенко открыл огонь по мирному населению, находившемуся в непосредственной близости от комбината, из автомата Калашникова. В результате действий украинских военных двое мужчин погибли на месте, еще одному удалось скрыться. Уголовное дело Мирзы направлено в Верховный суд ДНР для рассмотрения по существу, дела других двух фигурантов уже находятся на рассмотрении в суде.

https://ria.ru/20230524/sud-1873891981.html

донецкая народная республика

россия

мариуполь

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донецкая народная республика, россия, мариуполь, вооруженные силы украины, происшествия