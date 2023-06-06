Рейтинг@Mail.ru
Дело морпеха ВСУ, участвовавшего в убийствах в Мариуполе, направили в суд - РИА Новости, 06.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:33 06.06.2023
https://ria.ru/20230606/delo-1876583782.html
Дело морпеха ВСУ, участвовавшего в убийствах в Мариуполе, направили в суд
Дело морпеха ВСУ, участвовавшего в убийствах в Мариуполе, направили в суд - РИА Новости, 06.06.2023
Дело морпеха ВСУ, участвовавшего в убийствах в Мариуполе, направили в суд
Прокуратура Донецкой Народной Республики направила в суд уголовное дело начальника одной из служб батальона морской пехоты ВСУ, обвиняемого в участии в убийстве РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T20:33
2023-06-06T20:33
донецкая народная республика
россия
мариуполь
вооруженные силы украины
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:239:3072:1967_1920x0_80_0_0_e9b0a4c938a7007f989845845688797b.jpg
ДОНЕЦК, 6 июн - РИА Новости. Прокуратура Донецкой Народной Республики направила в суд уголовное дело начальника одной из служб батальона морской пехоты ВСУ, обвиняемого в участии в убийстве пятерых мирных жителей, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. Прокуратура республики утвердила обвинительное заключение по делу 24-летнего Дениса Мирзы, начальника службы радиационной, химической и биологической защиты 501-го батальона морской пехоты ВСУ. Он обвиняется по пунктам "а", "ж", "л" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), части 3 статьи 30, по пунктам "а", "ж", "л" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), части 1 статьи 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны). "По версии следствия, в период с 2 по 15 марта 2022 года обвиняемый, находясь на территории Мариупольского высшего металлургического профессионального училища, расположенного по адресу: город Мариуполь, переулок Ермака, дом 31, получил приказ от военнослужащего вооруженных сил Украины об устранении мирного жителя, которого он остановил недалеко от входа в училище. После чего он произвел выстрел в голову мужчины из пистолета Макарова. От полученного огнестрельного ранения гражданин скончался на месте", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале штаба. После этого Мирза вместе с другим военным, Олегом Завалецким, отвели еще двух мужчин в тамбур душевой, где второй военнослужащий застрелил мирных жителей из пистолета. По данным штаба, они выполняли приказ ликвидировать граждан, находящихся на территории училища. Кроме того, Мирза в период с 20 марта по 4 апреля 2022 года, находясь на территории Мариупольского металлургического комбината имени Ильича, отдал приказ военнослужащему Николаю Олексенко устранить мирных жителей. Выполняя приказ Мирзы, Олексенко открыл огонь по мирному населению, находившемуся в непосредственной близости от комбината, из автомата Калашникова. В результате действий украинских военных двое мужчин погибли на месте, еще одному удалось скрыться. Уголовное дело Мирзы направлено в Верховный суд ДНР для рассмотрения по существу, дела других двух фигурантов уже находятся на рассмотрении в суде.
https://ria.ru/20230524/sud-1873891981.html
донецкая народная республика
россия
мариуполь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7b0a0cfcafbb6ea167bce7798e5619d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, россия, мариуполь, вооруженные силы украины, происшествия
Донецкая Народная Республика, Россия, Мариуполь, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Дело морпеха ВСУ, участвовавшего в убийствах в Мариуполе, направили в суд

Дело морпеха ВСУ, участвовавшего в убийстве пяти человек в Мариуполе, направили в суд

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 6 июн - РИА Новости. Прокуратура Донецкой Народной Республики направила в суд уголовное дело начальника одной из служб батальона морской пехоты ВСУ, обвиняемого в участии в убийстве пятерых мирных жителей, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
Прокуратура республики утвердила обвинительное заключение по делу 24-летнего Дениса Мирзы, начальника службы радиационной, химической и биологической защиты 501-го батальона морской пехоты ВСУ. Он обвиняется по пунктам "а", "ж", "л" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), части 3 статьи 30, по пунктам "а", "ж", "л" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), части 1 статьи 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны).
"По версии следствия, в период с 2 по 15 марта 2022 года обвиняемый, находясь на территории Мариупольского высшего металлургического профессионального училища, расположенного по адресу: город Мариуполь, переулок Ермака, дом 31, получил приказ от военнослужащего вооруженных сил Украины об устранении мирного жителя, которого он остановил недалеко от входа в училище. После чего он произвел выстрел в голову мужчины из пистолета Макарова. От полученного огнестрельного ранения гражданин скончался на месте", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале штаба.
После этого Мирза вместе с другим военным, Олегом Завалецким, отвели еще двух мужчин в тамбур душевой, где второй военнослужащий застрелил мирных жителей из пистолета. По данным штаба, они выполняли приказ ликвидировать граждан, находящихся на территории училища.
Кроме того, Мирза в период с 20 марта по 4 апреля 2022 года, находясь на территории Мариупольского металлургического комбината имени Ильича, отдал приказ военнослужащему Николаю Олексенко устранить мирных жителей. Выполняя приказ Мирзы, Олексенко открыл огонь по мирному населению, находившемуся в непосредственной близости от комбината, из автомата Калашникова. В результате действий украинских военных двое мужчин погибли на месте, еще одному удалось скрыться.
Уголовное дело Мирзы направлено в Верховный суд ДНР для рассмотрения по существу, дела других двух фигурантов уже находятся на рассмотрении в суде.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
Дело украинского морпеха, убившего российского пленного, направили в суд
24 мая, 16:04
 
Донецкая Народная РеспубликаРоссияМариупольВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала