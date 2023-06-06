https://ria.ru/20230606/byust-1876584544.html

В Словакии открыли бюст Пушкина

В Словакии открыли бюст Пушкина - РИА Новости, 06.06.2023

В Словакии открыли бюст Пушкина

Открытие бюста русского поэта Александра Пушкина состоялось во вторник недалеко от словацкого города Нитры, сообщила пресс-служба посольства России в Словакии. РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T20:37

2023-06-06T20:37

2023-06-06T20:37

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БРАТИСЛАВА, 6 июн - РИА Новости. Открытие бюста русского поэта Александра Пушкина состоялось во вторник недалеко от словацкого города Нитры, сообщила пресс-служба посольства России в Словакии. "Шестого июня дипломат посольства принял участие в открытии памятника Александру Сергеевичу Пушкину в населенном пункте Алекшинце (12 километров от Нитры - ред.) по случаю 224-й годовщины рождения великого русского поэта", - говорится в сообщении дипмиссии. По данным посольства, в мероприятии приняли участие порядка 70 человек. В информации отмечается, что официальную церемонию предварял конкурс чтецов стихотворных произведений Пушкина, в котором участвовали ученики словацких гимназий и школ. "Торжества организованы общественным объединением "Славица". Победителям конкурса чтецов досталось от организатора красочное издание сказок Пушкина с переводом на словацкий язык", - проинформировали в посольстве. Ежегодно 6 июня в день рождения Пушкина в России и в мире отмечается День русского языка. Решение о проведении Дня русского языка как одного из официальных языков ООН было впервые принято во всемирной организации 20 февраля 2010 года, накануне Международного дня родного языка.

https://ria.ru/20230525/literatura-1873729295.html

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россия, александр пушкин, словакия, оон