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Президент Польши призвал страны НАТО увеличить оборонные бюджеты - РИА Новости, 06.06.2023
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17:52 06.06.2023
https://ria.ru/20230606/byudzhety-1876544066.html
Президент Польши призвал страны НАТО увеличить оборонные бюджеты
Президент Польши призвал страны НАТО увеличить оборонные бюджеты - РИА Новости, 06.06.2023
Президент Польши призвал страны НАТО увеличить оборонные бюджеты
Президент Польши Анджей Дуда призвал страны НАТО увеличить оборонные бюджеты - сделать их выше 2% ВВП. РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T17:52
2023-06-06T17:52
в мире
польша
анджей дуда
нато
братислава
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ВАРШАВА, 6 июн – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда призвал страны НАТО увеличить оборонные бюджеты - сделать их выше 2% ВВП. Ранее руководство Польши заявляло, что в текущем году оборонный бюджет Польши может достигнуть 4% ВВП. "Мы говорили также о необходимости мобилизации союзников на увеличение расходов на оборону. Мы все время повторяем, что мы прежде всего должны стараться так действовать, чтобы мы могли безопасность в как можно большей степени обеспечить себе сами – каждая из наших отдельных стран, хотя, конечно, для нас всех необычайно важным является вопрос коллективной обороны", - заявил Дуда во время саммита "девятки" в Братиславе. "Нужно реализовать свои обязанности. Принятые НАТО несколько лет назад условные 2% ВВП – это должно быть минимумом, по нашему убеждению, это должно быть минимумом выше которого должны находиться оборонные бюджеты стран североатлантического союза", - отметил польский президент, выступление которого транслирует Польское телевидение.
https://ria.ru/20230606/nato-1876349604.html
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в мире, польша, анджей дуда, нато, братислава
В мире, Польша, Анджей Дуда, НАТО, Братислава
Президент Польши призвал страны НАТО увеличить оборонные бюджеты

Президент Польши Дуда призвал НАТО сделать оборонные бюджеты выше двух процентов ВВП

© AP Photo / Jonathan ErnstЛоготип НАТО
Логотип НАТО - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© AP Photo / Jonathan Ernst
Логотип НАТО. Архивное фото
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ВАРШАВА, 6 июн – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда призвал страны НАТО увеличить оборонные бюджеты - сделать их выше 2% ВВП.
Ранее руководство Польши заявляло, что в текущем году оборонный бюджет Польши может достигнуть 4% ВВП.
«
"Мы говорили также о необходимости мобилизации союзников на увеличение расходов на оборону. Мы все время повторяем, что мы прежде всего должны стараться так действовать, чтобы мы могли безопасность в как можно большей степени обеспечить себе сами – каждая из наших отдельных стран, хотя, конечно, для нас всех необычайно важным является вопрос коллективной обороны", - заявил Дуда во время саммита "девятки" в Братиславе.
"Нужно реализовать свои обязанности. Принятые НАТО несколько лет назад условные 2% ВВП – это должно быть минимумом, по нашему убеждению, это должно быть минимумом выше которого должны находиться оборонные бюджеты стран североатлантического союза", - отметил польский президент, выступление которого транслирует Польское телевидение.
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В миреПольшаАнджей ДудаНАТОБратислава
 
 
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