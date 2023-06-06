https://ria.ru/20230606/borschevik-1876468052.html

Более 9000 гектаров земли обработано в Подмосковье от борщевика

Более 9000 гектаров земли обработано в Подмосковье от борщевика - РИА Новости, 06.06.2023

Более 9000 гектаров земли обработано в Подмосковье от борщевика

Обработки территорий от борщевика Сосновского проходят в 48 округах Московской области, на текущий момент уже было обработано более девяти тысяч гектаров земли, РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T13:56

2023-06-06T13:56

2023-06-06T13:56

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Обработки территорий от борщевика Сосновского проходят в 48 округах Московской области, на текущий момент уже было обработано более девяти тысяч гектаров земли, сообщило министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области. "Только за минувшую неделю от борщевика обработано более пяти тысяч гектаров земли. Всего с начала сезона в Подмосковье обработана площадь в девять тысяч гектаров, что составляет 42% от плана", - отметил курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов. Работы ведутся в два этапа: с начала мая по конец июня, а также со второй половины июня до конца июля. Они затронут не только муниципальную собственность, но и частные владения по требованию собственника земли. На текущий год запланирована обработка более 20 тысяч гектаров на землях муниципальной и неразграниченной госсобственности.

https://ria.ru/20220324/borschevik-1779853597.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

Алёна Пава

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Алёна Пава

московская область (подмосковье)