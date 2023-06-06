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Более 9000 гектаров земли обработано в Подмосковье от борщевика - РИА Новости, 06.06.2023
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Новости Подмосковья
 
13:56 06.06.2023
https://ria.ru/20230606/borschevik-1876468052.html
Более 9000 гектаров земли обработано в Подмосковье от борщевика
Более 9000 гектаров земли обработано в Подмосковье от борщевика - РИА Новости, 06.06.2023
Более 9000 гектаров земли обработано в Подмосковье от борщевика
Обработки территорий от борщевика Сосновского проходят в 48 округах Московской области, на текущий момент уже было обработано более девяти тысяч гектаров земли, РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T13:56
2023-06-06T13:56
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Обработки территорий от борщевика Сосновского проходят в 48 округах Московской области, на текущий момент уже было обработано более девяти тысяч гектаров земли, сообщило министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области. "Только за минувшую неделю от борщевика обработано более пяти тысяч гектаров земли. Всего с начала сезона в Подмосковье обработана площадь в девять тысяч гектаров, что составляет 42% от плана", - отметил курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов. Работы ведутся в два этапа: с начала мая по конец июня, а также со второй половины июня до конца июля. Они затронут не только муниципальную собственность, но и частные владения по требованию собственника земли. На текущий год запланирована обработка более 20 тысяч гектаров на землях муниципальной и неразграниченной госсобственности.
https://ria.ru/20220324/borschevik-1779853597.html
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Более 9000 гектаров земли обработано в Подмосковье от борщевика

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСотрудники службы дезинфекции обрабатывают гербицидами борщевик в Подмосковье
Сотрудники службы дезинфекции обрабатывают гербицидами борщевик в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© РИА Новости
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Сотрудники службы дезинфекции обрабатывают гербицидами борщевик в Подмосковье
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Обработки территорий от борщевика Сосновского проходят в 48 округах Московской области, на текущий момент уже было обработано более девяти тысяч гектаров земли, сообщило министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
"Только за минувшую неделю от борщевика обработано более пяти тысяч гектаров земли. Всего с начала сезона в Подмосковье обработана площадь в девять тысяч гектаров, что составляет 42% от плана", - отметил курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.
Работы ведутся в два этапа: с начала мая по конец июня, а также со второй половины июня до конца июля. Они затронут не только муниципальную собственность, но и частные владения по требованию собственника земли.
На текущий год запланирована обработка более 20 тысяч гектаров на землях муниципальной и неразграниченной госсобственности.
Борщевик Сосновского в Можайском районе Московской области - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
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