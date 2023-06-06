https://ria.ru/20230606/bivni-1876351769.html

Двое мужчин вывезли контрабандой из Хабаровска 16 тонн бивней мамонта

Двое мужчин вывезли контрабандой из Хабаровска 16 тонн бивней мамонта - РИА Новости, 06.06.2023

Двое мужчин вывезли контрабандой из Хабаровска 16 тонн бивней мамонта

Два дальневосточника контрабандой вывезли из Хабаровска в Китай и Нидерланды 16 тонн бивней мамонта на более чем 190 миллионов рублей, сообщает Хабаровская... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T06:24

2023-06-06T06:24

2023-06-06T06:24

россия

хабаровск

китай

происшествия

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ХАБАРОВСК, 6 июн - РИА Новости. Два дальневосточника контрабандой вывезли из Хабаровска в Китай и Нидерланды 16 тонн бивней мамонта на более чем 190 миллионов рублей, сообщает Хабаровская таможня. "Двое мужчин - жители Хабаровска и Уссурийска - закупали бивни и фрагменты мамонта в Республике Саха (Якутия) для дальнейшего экспорта за пределы РФ - 16 тонн бивней мамонта незаконно вывезли в Китай и Нидерланды. Стоимость контрабанды составила 192,4 миллиона рублей, что считается крупным размером", - сообщает ведомство. Хабаровские таможенники возбудили уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 226.1 УК РФ (Контрабанда... группой лиц по предварительному сговору). Максимальное наказание - до 10 лет лишения свободы и штраф до 1 миллиона рублей. Отмечается, что чтобы получить разрешение на вывоз бивней, фигуранты дела предоставили в минкультуры по Дальневосточному федеральному округу ложные сведения о месте добычи бивней и фрагментов мамонта. Впоследствии заключение отдали в таможню. Бивни мамонта, как и их части, относятся к культурным ценностям. Для их вывоза из России требуется заключение Министерства культуры РФ.

https://ria.ru/20230522/arkhivy-1873403888.html

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россия, хабаровск, китай, происшествия