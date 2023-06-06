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Двое мужчин вывезли контрабандой из Хабаровска 16 тонн бивней мамонта - РИА Новости, 06.06.2023
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06:24 06.06.2023
https://ria.ru/20230606/bivni-1876351769.html
Двое мужчин вывезли контрабандой из Хабаровска 16 тонн бивней мамонта
Двое мужчин вывезли контрабандой из Хабаровска 16 тонн бивней мамонта - РИА Новости, 06.06.2023
Двое мужчин вывезли контрабандой из Хабаровска 16 тонн бивней мамонта
Два дальневосточника контрабандой вывезли из Хабаровска в Китай и Нидерланды 16 тонн бивней мамонта на более чем 190 миллионов рублей, сообщает Хабаровская... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T06:24
2023-06-06T06:24
россия
хабаровск
китай
происшествия
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ХАБАРОВСК, 6 июн - РИА Новости. Два дальневосточника контрабандой вывезли из Хабаровска в Китай и Нидерланды 16 тонн бивней мамонта на более чем 190 миллионов рублей, сообщает Хабаровская таможня. "Двое мужчин - жители Хабаровска и Уссурийска - закупали бивни и фрагменты мамонта в Республике Саха (Якутия) для дальнейшего экспорта за пределы РФ - 16 тонн бивней мамонта незаконно вывезли в Китай и Нидерланды. Стоимость контрабанды составила 192,4 миллиона рублей, что считается крупным размером", - сообщает ведомство. Хабаровские таможенники возбудили уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 226.1 УК РФ (Контрабанда... группой лиц по предварительному сговору). Максимальное наказание - до 10 лет лишения свободы и штраф до 1 миллиона рублей. Отмечается, что чтобы получить разрешение на вывоз бивней, фигуранты дела предоставили в минкультуры по Дальневосточному федеральному округу ложные сведения о месте добычи бивней и фрагментов мамонта. Впоследствии заключение отдали в таможню. Бивни мамонта, как и их части, относятся к культурным ценностям. Для их вывоза из России требуется заключение Министерства культуры РФ.
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россия, хабаровск, китай, происшествия
Россия, Хабаровск, Китай, Происшествия
Двое мужчин вывезли контрабандой из Хабаровска 16 тонн бивней мамонта

Двое мужчин вывезли контрабандой из Хабаровска в КНР и Нидерланды 16 тонн бивней мамонта

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции во время заполнения документов
Сотрудник полиции во время заполнения документов - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции во время заполнения документов. Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 6 июн - РИА Новости. Два дальневосточника контрабандой вывезли из Хабаровска в Китай и Нидерланды 16 тонн бивней мамонта на более чем 190 миллионов рублей, сообщает Хабаровская таможня.
«
"Двое мужчин - жители Хабаровска и Уссурийска - закупали бивни и фрагменты мамонта в Республике Саха (Якутия) для дальнейшего экспорта за пределы РФ - 16 тонн бивней мамонта незаконно вывезли в Китай и Нидерланды. Стоимость контрабанды составила 192,4 миллиона рублей, что считается крупным размером", - сообщает ведомство.
Хабаровские таможенники возбудили уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 226.1 УК РФ (Контрабанда... группой лиц по предварительному сговору). Максимальное наказание - до 10 лет лишения свободы и штраф до 1 миллиона рублей.
Отмечается, что чтобы получить разрешение на вывоз бивней, фигуранты дела предоставили в минкультуры по Дальневосточному федеральному округу ложные сведения о месте добычи бивней и фрагментов мамонта. Впоследствии заключение отдали в таможню.
Бивни мамонта, как и их части, относятся к культурным ценностям. Для их вывоза из России требуется заключение Министерства культуры РФ.
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РоссияХабаровскКитайПроисшествия
 
 
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