https://ria.ru/20230606/berkhovka-1876544589.html
Минобороны опровергло сообщения об оставлении Берховки в ДНР
Минобороны опровергло сообщения об оставлении Берховки в ДНР - РИА Новости, 06.06.2023
Минобороны опровергло сообщения об оставлении Берховки в ДНР
Атака украинских боевиков на населённый пункт Берховка в районе Артёмовска была успешно отражена, сообщения о том, что пункт оставлен российскими войсками, не... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T17:54
2023-06-06T17:54
2023-06-06T18:07
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
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вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Атака украинских боевиков на населённый пункт Берховка в районе Артёмовска была успешно отражена, сообщения о том, что пункт оставлен российскими войсками, не соответствуют действительности, сообщили во вторник в Минобороны РФ."Населенный пункт Берховка в районе Артемовска находится полностью под контролем российских войск", - говорится в сообщении.В МО РФ добавили, что "атака боевиков ВСУ успешно отражена российскими подразделениями". "Вклинение в оборону не допущено. Сообщение отдельных источников о якобы оставлении российскими войсками Берховки не соответствует действительности", - отметили в ведомстве.Как показано в видеоролике, распространённом Минобороны, боёв в городе сейчас нет. "Пятый полк, второй батальон, пятая рота. Стоим в Берховке, всё у нас в порядке", - сказал один из военнослужащих.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
донецкая народная республика
украина
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Кадры из Берховки, находящейся полностью под контролем российских войск
Кадры из Берховки, находящейся полностью под контролем российских войск
2023-06-06T17:54
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PT0M41S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Минобороны опровергло сообщения об оставлении Берховки в ДНР
Минобороны заверило, что Берховка в ДНР находится под полным контролем российских военных
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Атака украинских боевиков на населённый пункт Берховка в районе Артёмовска была успешно отражена, сообщения о том, что пункт оставлен российскими войсками, не соответствуют действительности, сообщили во вторник в Минобороны РФ.
"Населенный пункт Берховка в районе Артемовска находится полностью под контролем российских войск", - говорится в сообщении.
В МО РФ добавили, что "атака боевиков ВСУ
успешно отражена российскими подразделениями". "Вклинение в оборону не допущено. Сообщение отдельных источников о якобы оставлении российскими войсками Берховки не соответствует действительности", - отметили в ведомстве.
Как показано в видеоролике, распространённом Минобороны, боёв в городе сейчас нет. "Пятый полк, второй батальон, пятая рота. Стоим в Берховке, всё у нас в порядке", - сказал один из военнослужащих.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине