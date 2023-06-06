https://ria.ru/20230606/berkhovka-1876544589.html

Минобороны опровергло сообщения об оставлении Берховки в ДНР

Минобороны опровергло сообщения об оставлении Берховки в ДНР - РИА Новости, 06.06.2023

Минобороны опровергло сообщения об оставлении Берховки в ДНР

Атака украинских боевиков на населённый пункт Берховка в районе Артёмовска была успешно отражена, сообщения о том, что пункт оставлен российскими войсками, не... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T17:54

2023-06-06T17:54

2023-06-06T18:07

специальная военная операция на украине

безопасность

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Атака украинских боевиков на населённый пункт Берховка в районе Артёмовска была успешно отражена, сообщения о том, что пункт оставлен российскими войсками, не соответствуют действительности, сообщили во вторник в Минобороны РФ."Населенный пункт Берховка в районе Артемовска находится полностью под контролем российских войск", - говорится в сообщении.В МО РФ добавили, что "атака боевиков ВСУ успешно отражена российскими подразделениями". "Вклинение в оборону не допущено. Сообщение отдельных источников о якобы оставлении российскими войсками Берховки не соответствует действительности", - отметили в ведомстве.Как показано в видеоролике, распространённом Минобороны, боёв в городе сейчас нет. "Пятый полк, второй батальон, пятая рота. Стоим в Берховке, всё у нас в порядке", - сказал один из военнослужащих.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр