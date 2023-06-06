https://ria.ru/20230606/berdyansk-1876484066.html
В Бердянске принимают меры для обеспечения жителей водой
В Бердянске принимают меры для обеспечения жителей водой - РИА Новости, 06.06.2023
В Бердянске принимают меры для обеспечения жителей водой
Город Бердянск в Запорожской области ощутит падение уровня воды в Днепре из-за теракта на Каховской ГЭС, принимается ряд мероприятий, чтобы жители были... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T14:46
2023-06-06T14:46
2023-06-06T15:34
запорожская область
запорожская аэс
бердянск
происшествия
евгений балицкий
владимир леонтьев (новая каховка)
следственный комитет россии (ск рф)
разрушение каховской гэс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости. Город Бердянск в Запорожской области ощутит падение уровня воды в Днепре из-за теракта на Каховской ГЭС, принимается ряд мероприятий, чтобы жители были обеспечены водой, сообщил в эфире "России 24" врио губернатора Евгений Балицкий."Город Бердянск немножко может оказаться в низком дебете, но мы сегодня наращиваем количество скважин в находящихся рядом реках, которые позволяют в их устьях бить скважины", - сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, другие населенные пункты области не должны почувствовать последствия разрушения Каховской ГЭС. "Водные горизонты быстро не уйдут, меня заверили в том, что это не повлияет сейчас на водоснабжение жителей городов области. В Бердянске эта проблема ощутится, но тоже не сразу, и мы тем более принимаем ряд мероприятий, чтобы жители были обеспечены водой. Во всей остальной части области не должно ощутиться, по крайне мере, так заверяют специалисты", - добавил Балицкий.По его словам, к примеру, Мелитополь может пользоваться своими скважинами и быть независимым от днепровской воды.Верхняя часть Каховской ГЭС была разрушена в результате обстрелов минувшей ночью, сама дамба водохранилища не разрушена. Удар украинскими войсками по ГЭС, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". Идет нерегулируемый сброс воды. В ряде прибрежных населенных пунктов началась эвакуация населения. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение Каховской ГЭС на Киев. СК РФ сообщил, что по факту разрушения плотины Каховской ГЭС и затопления территорий возбуждено уголовное дело о теракте.
https://ria.ru/20230606/kakhovskaya-1876487955.html
https://ria.ru/20230606/kinburn-1876489771.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, запорожская аэс, бердянск, происшествия, евгений балицкий, владимир леонтьев (новая каховка), следственный комитет россии (ск рф), разрушение каховской гэс
Запорожская область, Запорожская АЭС, Бердянск, Происшествия, Евгений Балицкий, Владимир Леонтьев (Новая Каховка), Следственный комитет России (СК РФ), Разрушение Каховской ГЭС
В Бердянске принимают меры для обеспечения жителей водой
Балицкий: Бердянск ощутит падение уровня воды в Днепре из-за теракта на Каховской ГЭС