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Байдена проинформировали о ситуации вокруг Каховской ГЭС - РИА Новости, 06.06.2023
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21:10 06.06.2023
https://ria.ru/20230606/bayden-1876589900.html
Байдена проинформировали о ситуации вокруг Каховской ГЭС
Байдена проинформировали о ситуации вокруг Каховской ГЭС - РИА Новости, 06.06.2023
Байдена проинформировали о ситуации вокруг Каховской ГЭС
Президент США Джо Байден проинформирован о ситуации вокруг удара по Каховской ГЭС, заявил во вторник координатор по стратегическим коммуникациям Совета... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T21:10
2023-06-06T21:10
в мире
россия
разрушение каховской гэс
джо байден
джон кирби
сша
каховская гэс
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ВАШИНГТОН, 6 июн – РИА Новости. Президент США Джо Байден проинформирован о ситуации вокруг удара по Каховской ГЭС, заявил во вторник координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. "Президента, безусловно, проинформировали о данных событиях сегодня утром", - сказал Кирби в ходе брифинга, отказавшись раскрыть дополнительную информацию. Украинские войска минувшей ночью нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация мирного населения из трех округов – Новокаховского, Голопристанского и Алёшкинского. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, чтобы перебросить войска в район своих наступательных действий с херсонского направления, ослабив там свои позиции. По словам министра, Киев совершил теракт, подорвав Каховскую ГЭС, это привело к затоплению значительных территорий. Каховская гидроэлектростанция – шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
https://ria.ru/20230606/stantsiya-1876586462.html
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в мире, россия, разрушение каховской гэс, джо байден, джон кирби, сша, каховская гэс
В мире, Россия, Разрушение Каховской ГЭС, Джо Байден, Джон Кирби, США, Каховская ГЭС
Байдена проинформировали о ситуации вокруг Каховской ГЭС

Координатор Белого дома Кирби: Байдена проинформировали о ситуации вокруг Каховской ГЭС

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 июн – РИА Новости. Президент США Джо Байден проинформирован о ситуации вокруг удара по Каховской ГЭС, заявил во вторник координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
"Президента, безусловно, проинформировали о данных событиях сегодня утром", - сказал Кирби в ходе брифинга, отказавшись раскрыть дополнительную информацию.
Ситуация с подтоплением в Новой Каховке - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
США признали отсутствие доказательств участия России в ЧП на Каховской ГЭС
Вчера, 20:49
Украинские войска минувшей ночью нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация мирного населения из трех округов – Новокаховского, Голопристанского и Алёшкинского. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, чтобы перебросить войска в район своих наступательных действий с херсонского направления, ослабив там свои позиции. По словам министра, Киев совершил теракт, подорвав Каховскую ГЭС, это привело к затоплению значительных территорий.
Каховская гидроэлектростанция – шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
Затопленный центр Новой Каховки. Кадр видео
Разрушение Каховской ГЭС: террористам не дано ни победить, ни выжить
Вчера, 15:45
 
В миреРоссияРазрушение Каховской ГЭСДжо БайденДжон КирбиСШАКаховская ГЭС
 
 
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