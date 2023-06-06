https://ria.ru/20230606/bayden-1876589900.html

Байдена проинформировали о ситуации вокруг Каховской ГЭС

Байдена проинформировали о ситуации вокруг Каховской ГЭС - РИА Новости, 06.06.2023

Байдена проинформировали о ситуации вокруг Каховской ГЭС

Президент США Джо Байден проинформирован о ситуации вокруг удара по Каховской ГЭС, заявил во вторник координатор по стратегическим коммуникациям Совета... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T21:10

2023-06-06T21:10

2023-06-06T21:10

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ВАШИНГТОН, 6 июн – РИА Новости. Президент США Джо Байден проинформирован о ситуации вокруг удара по Каховской ГЭС, заявил во вторник координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. "Президента, безусловно, проинформировали о данных событиях сегодня утром", - сказал Кирби в ходе брифинга, отказавшись раскрыть дополнительную информацию. Украинские войска минувшей ночью нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация мирного населения из трех округов – Новокаховского, Голопристанского и Алёшкинского. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, чтобы перебросить войска в район своих наступательных действий с херсонского направления, ослабив там свои позиции. По словам министра, Киев совершил теракт, подорвав Каховскую ГЭС, это привело к затоплению значительных территорий. Каховская гидроэлектростанция – шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.

https://ria.ru/20230606/stantsiya-1876586462.html

https://ria.ru/20230606/kakhovskaya_ges-1876489938.html

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в мире, россия, разрушение каховской гэс, джо байден, джон кирби, сша, каховская гэс