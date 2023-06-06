https://ria.ru/20230606/avtobusy-1876392771.html

Новые автобусы поступили в Липецкую область в рамках нацпроекта

Новые автобусы поступили в Липецкую область в рамках нацпроекта - РИА Новости, 06.06.2023

Новые автобусы поступили в Липецкую область в рамках нацпроекта

Автобусный парк Липецка пополнился 46 новыми машинами, их приобрели в рамках федерального проекта "Чистый воздух" нацпроекта "Экология", сообщил губернатор... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T10:29

2023-06-06T10:29

2023-06-06T10:29

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 6 июн – РИА Новости. Автобусный парк Липецка пополнился 46 новыми машинами, их приобрели в рамках федерального проекта "Чистый воздух" нацпроекта "Экология", сообщил губернатор Игорь Артамонов по итогам церемонии вручения ключей вместе с первым замминистра природных ресурсов и экологии РФ Константином Цыгановым.По его словам, это уже вторая партия автобусов, приобретенных по проекту "Чистый воздух". Всего регион получил от Минприроды России 1,3 миллиарда рублей. На эти средства в прошлом году было куплено 25 газомоторных автобусов, в этом – 46. До конца года поступят еще девять машин.Артамонов отметил, что за последние несколько лет проделана внушительная работа по обновлению автобусного парка Липецка. Планируется и дальнейшее развитие экологичного транспорта в регионе."В Липецкой области есть все предпосылки для развития электротакси. В Краснинском районе действует завод по производству электромобилей и есть компании, которые заинтересованы в развитии сети электрозаправок. Будем обсуждать с Минприроды России возможность включения региона в пилотный проект", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20230530/selkhoztekhnika-1875092721.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов