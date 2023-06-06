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Новые автобусы поступили в Липецкую область в рамках нацпроекта - РИА Новости, 06.06.2023
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Липецкая область
 
10:29 06.06.2023
https://ria.ru/20230606/avtobusy-1876392771.html
Новые автобусы поступили в Липецкую область в рамках нацпроекта
Новые автобусы поступили в Липецкую область в рамках нацпроекта - РИА Новости, 06.06.2023
Новые автобусы поступили в Липецкую область в рамках нацпроекта
Автобусный парк Липецка пополнился 46 новыми машинами, их приобрели в рамках федерального проекта "Чистый воздух" нацпроекта "Экология", сообщил губернатор... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T10:29
2023-06-06T10:29
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 6 июн – РИА Новости. Автобусный парк Липецка пополнился 46 новыми машинами, их приобрели в рамках федерального проекта "Чистый воздух" нацпроекта "Экология", сообщил губернатор Игорь Артамонов по итогам церемонии вручения ключей вместе с первым замминистра природных ресурсов и экологии РФ Константином Цыгановым.По его словам, это уже вторая партия автобусов, приобретенных по проекту "Чистый воздух". Всего регион получил от Минприроды России 1,3 миллиарда рублей. На эти средства в прошлом году было куплено 25 газомоторных автобусов, в этом – 46. До конца года поступят еще девять машин.Артамонов отметил, что за последние несколько лет проделана внушительная работа по обновлению автобусного парка Липецка. Планируется и дальнейшее развитие экологичного транспорта в регионе."В Липецкой области есть все предпосылки для развития электротакси. В Краснинском районе действует завод по производству электромобилей и есть компании, которые заинтересованы в развитии сети электрозаправок. Будем обсуждать с Минприроды России возможность включения региона в пилотный проект", – сказал Артамонов.
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игорь артамонов
Липецкая область, Игорь Артамонов

Новые автобусы поступили в Липецкую область в рамках нацпроекта

© Фото : Правительство Липецкой областиНовые автобусы поступили в Липецкую область в рамках нацпроекта
Новые автобусы поступили в Липецкую область в рамках нацпроекта - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© Фото : Правительство Липецкой области
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ЛИПЕЦК, 6 июн – РИА Новости. Автобусный парк Липецка пополнился 46 новыми машинами, их приобрели в рамках федерального проекта "Чистый воздух" нацпроекта "Экология", сообщил губернатор Игорь Артамонов по итогам церемонии вручения ключей вместе с первым замминистра природных ресурсов и экологии РФ Константином Цыгановым.
По его словам, это уже вторая партия автобусов, приобретенных по проекту "Чистый воздух". Всего регион получил от Минприроды России 1,3 миллиарда рублей. На эти средства в прошлом году было куплено 25 газомоторных автобусов, в этом – 46. До конца года поступят еще девять машин.
© Фото : Правительство Липецкой областиНовые автобусы поступили в Липецкую область в рамках нацпроекта
Новые автобусы поступили в Липецкую область в рамках нацпроекта - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© Фото : Правительство Липецкой области
Новые автобусы поступили в Липецкую область в рамках нацпроекта
Артамонов отметил, что за последние несколько лет проделана внушительная работа по обновлению автобусного парка Липецка. Планируется и дальнейшее развитие экологичного транспорта в регионе.
"В Липецкой области есть все предпосылки для развития электротакси. В Краснинском районе действует завод по производству электромобилей и есть компании, которые заинтересованы в развитии сети электрозаправок. Будем обсуждать с Минприроды России возможность включения региона в пилотный проект", – сказал Артамонов.
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Липецкая областьИгорь Артамонов
 
 
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