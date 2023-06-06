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Шойгу особо отметил работу авиации при отражении наступления ВСУ - РИА Новости, 06.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:33 06.06.2023
https://ria.ru/20230606/aviatsiya-1876518252.html
Шойгу особо отметил работу авиации при отражении наступления ВСУ
Шойгу особо отметил работу авиации при отражении наступления ВСУ - РИА Новости, 06.06.2023
Шойгу особо отметил работу авиации при отражении наступления ВСУ
Министр обороны РФ Сергей Шойгу особо отметил действия оперативно-тактической, штурмовой и армейской авиации в ходе отражения попыток наступления украинских... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T16:33
2023-06-06T16:33
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
сергей шойгу
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу особо отметил действия оперативно-тактической, штурмовой и армейской авиации в ходе отражения попыток наступления украинских войск. "Особо необходимо отметить умелые действия нашей оперативно-тактической, штурмовой и армейской авиации. Ими было применено 50 противотанковых управляемых ракет. В результате уничтожено пять танков и 29 других боевых бронированных машин", - сказал Шойгу.
https://ria.ru/20230605/spetsoperatsiya-1876144124.html
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безопасность, россия, сергей шойгу, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Сергей Шойгу, Вооруженные силы РФ
Шойгу особо отметил работу авиации при отражении наступления ВСУ

Глава Минобороны Шойгу особо отметил работу авиации при отражении попыток наступления ВСУ

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСамолеты Су-25 "Грач", задействованные в специальной военной операции на Украине
Самолеты Су-25 Грач, задействованные в специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
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Самолеты Су-25 "Грач", задействованные в специальной военной операции на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу особо отметил действия оперативно-тактической, штурмовой и армейской авиации в ходе отражения попыток наступления украинских войск.
«
"Особо необходимо отметить умелые действия нашей оперативно-тактической, штурмовой и армейской авиации. Ими было применено 50 противотанковых управляемых ракет. В результате уничтожено пять танков и 29 других боевых бронированных машин", - сказал Шойгу.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияСергей ШойгуВооруженные силы РФ
 
 
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