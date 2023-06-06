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Киев планировал атаку на "Северных потоках" во время учений НАТО, пишут СМИ - РИА Новости, 06.06.2023
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19:25 06.06.2023 (обновлено: 19:26 06.06.2023)
https://ria.ru/20230606/ataka-1876572599.html
Киев планировал атаку на "Северных потоках" во время учений НАТО, пишут СМИ
Киев планировал атаку на "Северных потоках" во время учений НАТО, пишут СМИ - РИА Новости, 06.06.2023
Киев планировал атаку на "Северных потоках" во время учений НАТО, пишут СМИ
Киев планировал устроить атаку на "Северных потоках" еще в июне 2022 года во время учений BALTOPS, сообщает газета Washington Post со ссылкой на утечку... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T19:25
2023-06-06T19:26
в мире
киев
сша
северный поток
северный поток — 2
авария на "северных потоках"
украина
россия
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Киев планировал устроить атаку на "Северных потоках" еще в июне 2022 года во время учений BALTOPS, сообщает газета Washington Post со ссылкой на утечку документов. Сообщается, что подробности плана были собраны одной из европейских разведывательных служб. Эти донесения, предположительно, выложил на платформу Discord бывший американский военный Джек Тейшейра. Газета получила копию от одного из сетевых друзей Тейшейры. Как пишет издание, согласно сводке разведданных, украинцы планировали атаковать трубопровод во время военно-морских учений союзников, известных как BALTOPS, которые проходили с 5 по 17 июня 2022 года. Эта операция была "приостановлена" по неизвестным причинам. Официальные лица, знакомые с европейским докладом, в беседе с изданием признали, что предполагаемые украинские заговорщики могли быть проинформированы о распространении разведданных и в связи с этим изменить некоторые элементы плана. По словам сотрудников правоохранительных органов Германии, расследующих сентябрьский взрыв на газопроводе Nord Stream, ключевые детали этой операции совпадают с более ранним заговором. В частности, в июне источник на Украине сообщал европейским спецслужбам о шести украинских спецназовцах, которые планировали по фальшивым документам арендовать судно и с помощью подводного аппарата погрузиться на дно Балтийского моря для уничтожения трубопровода, отмечается в публикации. Следствие по делу о терактах в сентябре подозревает, что в подрыве "Северных потоков" участвовали шесть человек, которые арендовали яхту по поддельным паспортам. Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
https://ria.ru/20220928/gaz-1819924826.html
https://ria.ru/20230518/ukraina-1872492144.html
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в мире, киев, сша, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках", украина, россия
В мире, Киев, США, Северный поток, Северный поток — 2, Авария на "Северных потоках", Украина, Россия
Киев планировал атаку на "Северных потоках" во время учений НАТО, пишут СМИ

WP: Киев планировал атаку на "Северных потоках" в июне 2022 года во время учений BALTOPS

© Госкорпорация "Роскосмос"/TelegramМониторинг утечки газа в газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2". Съемка космического аппарата "Канопус-В"
Мониторинг утечки газа в газопроводах Северный поток и Северный поток — 2. Съемка космического аппарата Канопус-В
© Госкорпорация "Роскосмос"/Telegram
Мониторинг утечки газа в газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2". Съемка космического аппарата "Канопус-В". Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Киев планировал устроить атаку на "Северных потоках" еще в июне 2022 года во время учений BALTOPS, сообщает газета Washington Post со ссылкой на утечку документов.
Сообщается, что подробности плана были собраны одной из европейских разведывательных служб. Эти донесения, предположительно, выложил на платформу Discord бывший американский военный Джек Тейшейра. Газета получила копию от одного из сетевых друзей Тейшейры.
Участок магистрального газопровода Северный поток в немецком городе Любмин - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
Взрывы на "Северных потоках": газовая война перешла в горячую стадию
28 сентября 2022, 08:00
Как пишет издание, согласно сводке разведданных, украинцы планировали атаковать трубопровод во время военно-морских учений союзников, известных как BALTOPS, которые проходили с 5 по 17 июня 2022 года. Эта операция была "приостановлена" по неизвестным причинам.
Официальные лица, знакомые с европейским докладом, в беседе с изданием признали, что предполагаемые украинские заговорщики могли быть проинформированы о распространении разведданных и в связи с этим изменить некоторые элементы плана.
По словам сотрудников правоохранительных органов Германии, расследующих сентябрьский взрыв на газопроводе Nord Stream, ключевые детали этой операции совпадают с более ранним заговором.
В частности, в июне источник на Украине сообщал европейским спецслужбам о шести украинских спецназовцах, которые планировали по фальшивым документам арендовать судно и с помощью подводного аппарата погрузиться на дно Балтийского моря для уничтожения трубопровода, отмечается в публикации.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
Херш с вами! Европейцы устали от Украины
18 мая, 08:00
Следствие по делу о терактах в сентябре подозревает, что в подрыве "Северных потоков" участвовали шесть человек, которые арендовали яхту по поддельным паспортам.
Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
Херш прокомментировал версию об участии России в подрыве "Северных потоков"
30 мая, 15:04
 
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