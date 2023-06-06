https://ria.ru/20230606/aktsiya-1876539442.html

Воробьев пообещал исполнить мечты детей в рамках акции "Шар желаний"

Воробьев пообещал исполнить мечты детей в рамках акции "Шар желаний" - РИА Новости, 06.06.2023

Воробьев пообещал исполнить мечты детей в рамках акции "Шар желаний"

Губернатор Московской области Андрей Воробьев по итогам экологической акции "Шар желаний" исполнит мечты трех детей из разных регионов России, сообщило... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T17:39

2023-06-06T17:39

2023-06-06T17:39

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев по итогам экологической акции "Шар желаний" исполнит мечты трех детей из разных регионов России, сообщило управление пресс-службы губернатора и правительства Московской области. "Мы все неравнодушны к вопросам экологии, и я надеюсь, что наше Подмосковье благодаря таким детям будет с каждым годом все более зеленым. Мы хотим, чтобы воздух был чистым, вода прозрачной и все вокруг радовало. Сегодня я с большим удовольствием приехал сюда, чтобы поблагодарить вас, ребята, и поучаствовать в конкурсе – постараюсь выполнить все желания", - отметил Воробьев. Желания принимались с 1 марта по 1 июня из всех регионов России. Для участия ребятам необходимо было изготовить макет земного шара из природных материалов или вторсырья. К первому дню лета было получено более 400 заявок. И сегодня на экологическом фестивале в Люберцах Воробьев вытянул из стеклянного шара три желания, чтобы затем их претворить в жизнь. В рамках акции губернатор осуществит мечту семилетней Василисы Маковейчук из Нижнего Новгорода, которая хотела поехать на фабрику мороженого. Девятилетней Василине Сатюковой из Красноярского края Воробьев поможет побывать на тренировке у прославленного российского тренера по лыжным гонкам Юрия Бородавко и исполнит желание восьмилетнего Матвея Исмагилова из подмосковного села Речицы (Раменский г.о.), который попросил в подарок теплицу, чтобы выращивать арбузы и дыни. Помимо губернатора, в акции приняла участие и глава Росприроднадзора Светлана Радионова, пообещавшая реализовать мечты ещё троих ребят из Останкино, Донецка и Москвы.

https://ria.ru/20230603/festival-1875996557.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), андрей воробьев