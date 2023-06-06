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Воробьев пообещал исполнить мечты детей в рамках акции "Шар желаний" - РИА Новости, 06.06.2023
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Новости Подмосковья
 
17:39 06.06.2023
https://ria.ru/20230606/aktsiya-1876539442.html
Воробьев пообещал исполнить мечты детей в рамках акции "Шар желаний"
Воробьев пообещал исполнить мечты детей в рамках акции "Шар желаний" - РИА Новости, 06.06.2023
Воробьев пообещал исполнить мечты детей в рамках акции "Шар желаний"
Губернатор Московской области Андрей Воробьев по итогам экологической акции "Шар желаний" исполнит мечты трех детей из разных регионов России, сообщило... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T17:39
2023-06-06T17:39
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев по итогам экологической акции "Шар желаний" исполнит мечты трех детей из разных регионов России, сообщило управление пресс-службы губернатора и правительства Московской области. "Мы все неравнодушны к вопросам экологии, и я надеюсь, что наше Подмосковье благодаря таким детям будет с каждым годом все более зеленым. Мы хотим, чтобы воздух был чистым, вода прозрачной и все вокруг радовало. Сегодня я с большим удовольствием приехал сюда, чтобы поблагодарить вас, ребята, и поучаствовать в конкурсе – постараюсь выполнить все желания", - отметил Воробьев. Желания принимались с 1 марта по 1 июня из всех регионов России. Для участия ребятам необходимо было изготовить макет земного шара из природных материалов или вторсырья. К первому дню лета было получено более 400 заявок. И сегодня на экологическом фестивале в Люберцах Воробьев вытянул из стеклянного шара три желания, чтобы затем их претворить в жизнь. В рамках акции губернатор осуществит мечту семилетней Василисы Маковейчук из Нижнего Новгорода, которая хотела поехать на фабрику мороженого. Девятилетней Василине Сатюковой из Красноярского края Воробьев поможет побывать на тренировке у прославленного российского тренера по лыжным гонкам Юрия Бородавко и исполнит желание восьмилетнего Матвея Исмагилова из подмосковного села Речицы (Раменский г.о.), который попросил в подарок теплицу, чтобы выращивать арбузы и дыни. Помимо губернатора, в акции приняла участие и глава Росприроднадзора Светлана Радионова, пообещавшая реализовать мечты ещё троих ребят из Останкино, Донецка и Москвы.
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московская область (подмосковье), андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев

Воробьев пообещал исполнить мечты детей в рамках акции "Шар желаний"

© Фото : Правительство Московской областиВоробьев пообещал исполнить мечты детей в рамках акции "Шар желаний"
Воробьев пообещал исполнить мечты детей в рамках акции Шар желаний - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© Фото : Правительство Московской области
Воробьев пообещал исполнить мечты детей в рамках акции "Шар желаний"
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев по итогам экологической акции "Шар желаний" исполнит мечты трех детей из разных регионов России, сообщило управление пресс-службы губернатора и правительства Московской области.
«
"Мы все неравнодушны к вопросам экологии, и я надеюсь, что наше Подмосковье благодаря таким детям будет с каждым годом все более зеленым. Мы хотим, чтобы воздух был чистым, вода прозрачной и все вокруг радовало. Сегодня я с большим удовольствием приехал сюда, чтобы поблагодарить вас, ребята, и поучаствовать в конкурсе – постараюсь выполнить все желания", - отметил Воробьев.
Желания принимались с 1 марта по 1 июня из всех регионов России. Для участия ребятам необходимо было изготовить макет земного шара из природных материалов или вторсырья. К первому дню лета было получено более 400 заявок. И сегодня на экологическом фестивале в Люберцах Воробьев вытянул из стеклянного шара три желания, чтобы затем их претворить в жизнь.
В рамках акции губернатор осуществит мечту семилетней Василисы Маковейчук из Нижнего Новгорода, которая хотела поехать на фабрику мороженого. Девятилетней Василине Сатюковой из Красноярского края Воробьев поможет побывать на тренировке у прославленного российского тренера по лыжным гонкам Юрия Бородавко и исполнит желание восьмилетнего Матвея Исмагилова из подмосковного села Речицы (Раменский г.о.), который попросил в подарок теплицу, чтобы выращивать арбузы и дыни.
Помимо губернатора, в акции приняла участие и глава Росприроднадзора Светлана Радионова, пообещавшая реализовать мечты ещё троих ребят из Останкино, Донецка и Москвы.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей Воробьев
 
 
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