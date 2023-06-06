https://ria.ru/20230606/agroturizm-1876497995.html

Эксперты подсчитали доходы от сельского туризма в России

Эксперты подсчитали доходы от сельского туризма в России - РИА Новости, 06.06.2023

Эксперты подсчитали доходы от сельского туризма в России

Туристический поток на сельские территории в России вырастет более чем на 60 процентов к 2025 году и составит пять миллионов человек в год, доход от этого вида... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T15:37

2023-06-06T15:37

2023-06-06T15:37

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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Туристический поток на сельские территории в России вырастет более чем на 60 процентов к 2025 году и составит пять миллионов человек в год, доход от этого вида отдыха может достичь 100-120 миллиардов рублей в год, рассказали РИА Новости в пресс-службе Россельхозбанка. "Положительный опыт развития экологического туризма будет распространен на еще большие территории страны", – добавили в банке. При этом там подсчитали, что доход от экотуризма в сельской местности в России может достичь 100-120 миллиардов рублей в год и составит до 1,7-2,2 процента от прибыли сельского хозяйства. "В долгосрочной перспективе величина дохода может приблизиться к 150 миллиардам рублей", – ожидают в Россельхозбанке. Там считают, что значительный интерес с точки зрения экологического отдыха представляют Вологодская, Калининградская, Волгоградская, Новгородская и Архангельская области, а также Якутия, Удмуртия, Калмыкия, Башкортостан, Алтайский и Краснодарский края, Дальний Восток. "Это территории, где и сейчас турист может соприкоснуться с практически первозданной природой", – заявили эксперты. В Россельхозбанке уверены, что рост сельского и природного туризма станет драйвером и для развития глэмпингов (проживания на природе с повышенной комфортностью). По оценкам экспертов банка, до 10 процентов экотуристов будет отдыхать именно там. "По итогам первого квартала 2023 года в России насчитывается более 400 глэмпингов, 60 процентов из которых являются круглогодичными, 40 процентов – сезонными. Развитие глэмпинг-индустрии сейчас происходит опережающими темпами, к 2025 году в России будет введено более 600 таких объектов, с учетом инфляции в долгосрочной перспективе доходы от этого вида туризма превысят 7 миллиардов рублей в год", – заключили в банке.

https://ria.ru/20230512/lemping-1871330454.html

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новости - туризм, экономика, краснодарский край, архангельская область, россельхозбанк, отдых в россии, достопримечательности, туризм